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Суд заочно отправил под стражу "теневого мэра" Одессы Владимира Галантерника
Высший антикоррупционный суд заочно заключил одесского бизнесмена Владимира Галантерника под стражу. Его подозревают в создании преступной организации в Одессе и руководстве ею. Об этом сообщает "Суспільне".
Дело НАБУ и САП касается преступной организации в Одессе. По мнению правоохранителей, к ней были причастны городской голова Геннадий Труханов, бизнесмен Владимир Галантерник, которого называют "теневым мэром", и несколько должностных лиц частных компаний.
Земельные участки выводились из собственности громады и передавались под застройку частной компании. Про заявлению стороны обвинения, Труханов, пользуясь служебным положением мэра, подписывал документы на предоставление объектов в право собственности.
В результате в течение 2016-2019 годов громада города потеряла не меньше шести земельных участков общей площадью 15,9 га и незаконно потратила из местного бюджета 131 миллион гривен. По результатам экспертизы, общий размер причиненного ущерба составляет 689 млн грн.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Полный текст постановления будет оглашен 14 декабря. Галантерник в течение пяти дней может обжаловать меру пресечения.
В 2018 году Галантерника и Труханова включили в России в список лиц, в отношении которых вводятся экономические санкции.
Напомним, что подозреваемому в создании ОПГ с Трухановым и другими чиновниками горсовета Галантернику удалось ускользнуть от НАБУ еще в конце августа 2021 года. Его объявили в государственный и международный розыск.
В октябре 2021 года суд отпустил Петра Рябоконя, бывшего заместителя заместителя мэра Труханова, под залог в 3,8 млн грн. Он также проходит по делу об "ОПГ Галантерника".