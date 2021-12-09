Суд заочно отправил под стражу "теневого мэра" Одессы Владимира Галантерника

Высший антикоррупционный суд заочно заключил одесского бизнесмена Владимира Галантерника под стражу. Его подозревают в создании преступной организации в Одессе и руководстве ею. Об этом сообщает "Суспільне".

Дело НАБУ и САП касается преступной организации в Одессе. По мнению правоохранителей, к ней были причастны городской голова Геннадий Труханов, бизнесмен Владимир Галантерник, которого называют "теневым мэром", и несколько должностных лиц частных компаний.

Земельные участки выводились из собственности громады и передавались под застройку частной компании. Про заявлению стороны обвинения, Труханов, пользуясь служебным положением мэра, подписывал документы на предоставление объектов в право собственности.

В результате в течение 2016-2019 годов громада города потеряла не меньше шести земельных участков общей площадью 15,9 га и незаконно потратила из местного бюджета 131 миллион гривен. По результатам экспертизы, общий размер причиненного ущерба составляет 689 млн грн.

Полный текст постановления будет оглашен 14 декабря. Галантерник в течение пяти дней может обжаловать меру пресечения.

В 2018 году Галантерника и Труханова включили в России в список лиц, в отношении которых вводятся экономические санкции.

Напомним, что подозреваемому в создании ОПГ с Трухановым и другими чиновниками горсовета Галантернику удалось ускользнуть от НАБУ еще в конце августа 2021 года. Его объявили в государственный и международный розыск.

В октябре 2021 года суд отпустил Петра Рябоконя, бывшего заместителя заместителя мэра Труханова, под залог в 3,8 млн грн. Он также проходит по делу об "ОПГ Галантерника".