Политика 30 минут назад

Сбежавшего из Украины "хозяина" Одессы Галантерника объявили в розыск

Подозреваемому в создании ОПГ с Трухановым и другими чиновниками горсовета удалось ускользнуть от НАБУ еще в конце августа

Владимир Галантерник. Фото, обнародованное "помощницей бизнесмена" через Forbes.ua Владимир Галантерник. Фото, обнародованное "помощницей бизнесмена" через Forbes.ua
Владимир Галантерник. Фото, обнародованное "помощницей бизнесмена" через Forbes.ua

Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск влиятельного одесского бизнесмена Владимира Галантерника, подозреваемого в создании и руководстве организованной преступной группой, в которую, по версии следствия, входил мэр Одессы Геннадий Труханов и другие чиновники горсовета.

Как свидетельствуют обновленные данные в базе Министерства внутренних дел, 31 августа текущего года Галантерник покинул территорию Украины через Харьков.

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При этом указано, что под какой-либо мерой пресечения он не находился, а вменяют ему часть 1 статьи 255, часть 5 статьи 191, часть 3 статьи 209 и часть 2 статьи 364 Уголовного кодекса.

В свою очередь, как уточняет журналист Олег Новиков, освещающий деятельность НАБУ, Галантерник объявлен как в государственный, так и в международный розыск. По его словам, при пересечении границы бизнесмен якобы договорился с харьковскими пограничниками, что они не проинформируют об этом детективов бюро.

Напомним, что следствие НАБУ полагает, что в 2016-2019 годах представители властей Одессы, находясь под неформальным контролем Галантерника, обеспечили передачу связанной с ним строительной компании "Будова" в аренду в обход конкурса ряда земельных участков: как описывала генеральный прокурор Ирина Венедиктова, бизнесмен "умело нарядил всех этих героев в разные одежки и крутил ими, как хотел, прямо как на спектакле в театре юного зрителя". На переданной земле "Будова" построила жилые комплексы Sea View, "Скай Сити", "Альтаир-3" и "Морская резиденция". 

Бюро считает, что город таким образом потерял данные участки, оценивая их стоимость в 558 млн грн. Труханов же такую трактовку отвергает, настаивая, что земля под ЖК находится в собственности города и он исправно получает деньги за ее аренду. Кроме того, в это дело включен эпизод о хищении 131 млн грн при выкупе недвижимости бывшего аэродрома "Застава" для расширения кладбища "Западное".

На сегодня подозрения по делу предъявлены Труханову и другим должностным лицам Одесского горсовета и самой компании "Будова", однако почти все они, включая мэра, были отпущены под денежные залоги различной величины. Подозрение же Галантернику правоохранителям пришлось отправить заочно.

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