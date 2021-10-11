ВАКС отпустил Труханова под залог в 30 млн грн: что вменяют мэру Одессы

Высший антикоррупционный суд отпустил мэра Одессы Геннадия Труханова с обязательством внести залог в сумме 30 млн грн по делу о завладении земельными участками в областном центре, расследуемом Национальным антикоррупционным бюро.

Специализированная антикоррупционная прокуратура при этом ходатайствовала о взятии градоначальника под стражу с возможностью выхода под залог в 120 млн грн. Суд начал рассматривать этот вопрос еще 8 октября, однако решил продолжить рассмотрение и 11-го.

Напомним, что 6 октября генеральный прокурор Ирина Венедиктова сообщила, что подписала подозрение пяти людям, включая Труханова и ряд должностных лиц, а также бывшего прокурора Одесской области Олега Жученко и "бизнесмена, который умело нарядил всех этих героев в разные одежды и "крутил" ими как хотел", под которым понимается Владимир Галантерник. Она также допустила, что число подозреваемых может увеличиться.

"По нашему убеждению, все эти люди были причастны к целому ряду преступных действий, направленных на завладение земельными участками в Одессе. Реальное завладение землями фигуранты дела называли почему-то арендой, забыв о том, что подделка документов и использование служебных полномочий с целью реализации преступного плана — уголовно наказуемые деяния", — заявила она.

В свою очередь, НАБУ сообщило, что в целом 6 октября было сообщено о подозрении 16 лицам, из которых десять являются участниками преступной организации, а остальные — соучастниками совершения преступлений.

В частности, речь идет о главах комиссии по коммунальной собственности и земельной комиссии Одесского горсовета, руководителях департамента коммунальной собственности, его заместителе и главе юридического департамента горсовета, а также трех лицах, выполнявших функции финансового контроля, юридического сопровождения и координации действий между участниками преступной организации.

Кроме них, о подозрении сообщено еще шести лицам, которых, по версии НБУ, участники ОПГ привлекали к своим действиям. Среди них — заместитель Одесского городского головы (Олег Брындак), бывший руководитель одного из коммунальных предприятий, бывший прокурор области, владельцы компании-застройщика и ее топ-менджеры.

Вышеуказанным лица инкриминируют часть 1 статьи 255, часть 4 статьи 28 и часть 2 статьи 364, часть 5 статьи 191, часть 3 статьи 209, часть 4 статьи 368, часть 3 стать 369 Уголовного кодекса (создание преступной организации, злоупотребление властью или служебным положением, хищение имущества, отмывание преступных доходов, получение и дача взяток).

Отмечалось, что некоторые подозреваемые находятся вне Украины (очевидно, имеется в виду Галантерник, которого рассматривают как руководителя ОПГ), потому о подозрении им сообщили заочно.

По версии следствия, участники преступной организации в сговоре с другими лицами разработали механизм незаконного завладения средствами горбюджета и коммунальной землей для ее дальнейшей передачи под застройку.

Из-за этого в 2016-2019 годах город потерял не менее шести земельных участков общей площадью 15,9 га на 558 млн грн, а также 131 млн грн, которые чиновники Одесской мэрии незаконно переплатили из бюджета при покупке нежилой недвижимости на участке, который якобы планировали использовать для расширения кладбища "Западное". Таким образом, общий размер ущерба по этим эпизодам, согласно результатам экспертизы, составляет 689 млн грн.

НАБУ установило, что в указанный период земля предоставлялась под застройку по механизму, установленному преступной организацией, который предусматривал передачу участков заранее определенным компаниям в обход конкурса, что "лишало местную общину получения наибольшей экономической выгоды".

"В то же время деньги, которые должны идти общине, застройщики на основании "понятийных договоров" платили преступной организации, которая, в свою очередь, через подконтрольных лиц в Одесском городском совете обеспечивала принятие "нужного" решения о предоставлении в аренду того или иного земельного участка", — пояснили в бюро.

По информации НАБУ, члены ОПГ получали от застройщика реальную рыночную стоимость права застройки (100-200 млн грн по каждому участку) и за это обеспечивали застройщику оформление через горсовет права на соответствующем участке "фактически даром".

"Преступная организация строго придерживалась мер конспирации, информационной безопасности и принимала контрразведывательные приемы. НАБУ и САП установили, что вербовка новых членов преступной организации осуществлялась с применением полиграфа, в ходе опроса им, в частности, задавали вопросы о принадлежности или сотрудничестве с правоохранительными органами", — утверждают в бюро.

Следствие выяснило, что в общении участники преступной организации использовали средства защищенной связи, проводили встречи в помещениях с усиленными мерами безопасности и использовали специальную технику для снятия информации с электронных средств связи.

Более того, к этой деятельности, по данным НАБУ, были привлечены представители местных правоохранительных, контролирующих и судебных органов, которым платили взятки в виде денежных средств, квартир в новостройках, строящихся на рассматриваемых земучастках, и других материальных благ.

В бюро также сообщили, что в ходе расследования детективы установили факты легализации средств, полученных преступной организацией от совершения других преступлений.

В видеоролике, опубликованном НАБУ, указываются следующие земучастки, украденные, по версии следствия, у города через описанную схему:

- участок площадью 1,59 га на Гагаринском плато, 4 под строительство четырех домов по 25 этажей (тут компания "Будова" строит ЖК Sea View); оценивается в 122,37 млн грн;

- три участка площадью 3,82, 0,43 и 1,29 га на улице Варненской, 27а, 27в и 27г (вокруг троллейбусного депо) под строительство двух 15-этажных домов, 23-этажного и 24-этажного дома (здесь "Будова", которую связывают с Галантерником, строит ЖК "Скай Сити" и "Скай Сити Плюс"); оцениваются в 121,66, 12,86 и 36,33 млн грн соответственно;

- участок площадью 3,96 га по улице Жаботинского, 54а под строительство семи 25-этажных домов (на этом участке "Будова" построила ЖК "Альтаир-3"); оценивается в 129,73 млн грн;

- 30 участков общей площадью 4,78 га на улице Академической, 30 под строительство трех 17-этажных домов и трех 25-этажных домов (здесь "Будова" принялась строить ЖК "Морская резиденция"); оцениваются в 135,23 млн грн.

В свою очередь, Труханов после получения подозрения снял видеообращение, в котором среди прочего заявил, что "НАБУ вменяет нашей команде якобы потерю городской земли, в то время как эта земля по-прежнему находится в городской собственности, а за ее аренду бюджет исправно получает деньги, которые идут на улучшение нашей инфраструктуры", а также обвинил в инициировании своего преследования конкурента "Будовы" — "строящую свои уродливые хрущевки XXI века с надписями на крышах" компанию, под которой подразумевается Kadorr.