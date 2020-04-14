Прокуроры САП нашли у Труханова незадекларированное имущество на 16,3 млн грн

14 апреля заместитель генерального прокурора — руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий сообщил о подозрении Одесскому городскому голове Геннадию Труханову в представлении им недостоверных сведений в декларации за 2017 год.

Как сообщает пресс-служба САП, мэр Одессы не указал в декларации имущество и доходы, принадлежащие его жене: квартиру в Одессе, паркоместа, автомобиль, а также корпоративные права и другие имущество и активы.

Общая стоимость незадекларированного имущества достигает почти 16,3 млн грн.

Действия должностного лица квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного статьей 366-1 УК Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от двух тысяч пятисот до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан, общественные работы на срок от ста пятидесяти до двухсот сорока часов или лишение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Читайте также: Решение Конституционного суда коснулось и дела против мэра Одессы Труханова

Расследование этих фактов детективы НАБУ и прокуроры САП осуществляли с марта 2019 года.

В САП отмечают, что сейчас в Высшем антикоррупционном суде слушается еще два дела об обвинении Одесского городского головы.

Одно дело касается декларирования недостоверной информации за 2015-2016 годы.

Другое — по завладению более 92 млн грн бюджетных денег в результате реализации схемы приобретения в собственность помещения админкорпуса бывшего завода "Краян" по вдвое завышенной стоимости. Это производство находится на рассмотрении в Апелляционной палате Антикоррупционного суда.

Напомним, в июле прошлого года Малиновский районный суд Одессы полностью оправдал мэра Одессы Геннадия Труханова и всех остальных фигурантов его дела, обвиняемых в завладении 92 млн грн при покупке горсоветом зданий завода "Краян" по завышенной стоимости.

Читайте также: Мэр Одессы Труханов подал в суд на Украину

11 марта 2019 года руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий сообщил о подозрении Одесскому городскому голове Геннадию Труханову в декларировании недостоверной информации о своих доходах и расходах.

Перед этим НАБУ сообщило о закрытии уголовного производства по факту незаконного обогащения Труханова. В Бюро напомнили, что мэр Одессы уже обвиняется в завладении 185 млн грн городского бюджета, соответствующее дело слушается в Малиновском районном суде города Одессы.

В сентябре 2016 года Одесский горсовет приобрел здание, ранее входившее в целостный имущественный комплекс госпредприятия "Завод "Краян", за 185 млн грн. Предприятие выкупили у частной структуры, которая в начале 2016 года заплатила за этот комплекс на аукционе, организованном ликвидатором госпредприятия, 11,5 млн грн.

Полученные от мэрии 185 млн грн фирма-продавец попыталась перечислить компании с признаками фиктивности. Однако детективы НАБУ и прокуроры САП предотвратили эту попытку и добились наложения ареста на счета компании-продавца здания.

14 февраля 2018 года Геннадия Труханова и его заместителя Павла Вугельмана задержали в аэропорту "Борисполь".

По результатам расследования были уведомлены о подозрении и несколько должностных лиц Одесского горсовета, руководители и учредители некоторых предприятий.

16 февраля Соломенский райсуд Киева не удовлетворил ходатайство антикоррупционных органов об аресте Труханова с альтернативой в 50 млн грн и отпустил его на поруки народного депутата Дмитрия Голубова (фракция БПП).

В марте Соломенский райсуд Киева возобновил арест 185 млн грн, которые были уплачены из городского бюджета Одессы за здание ОАО ХК "Краян", и принял решение об их передаче в управление АРМА.

31 мая детективы НАБУ открыли материалы досудебного расследования для ознакомления 8 подозреваемым в деле и их защитникам.

В октябре САП передала в суд обвинительный акт относительно Труханова и других чиновников Одесского горсовета по делу о заводе "Краян".