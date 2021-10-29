ВАКС отпустил экс-зама Труханова под залог в 3,8 млн грн по делу об "ОПГ Галантерника"

Следственный судья Высшего антикоррупционного суда 28 октября применила к бывшему заместителю мэра Одессы меру пресечения в виде залога в размере 3,806 млн грн.

Об этом говорится в сообщении суда. Таким образом, судья частично удовлетворила ходатайство детектива Национального антикоррупционного бюро.

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Речь идет о Петре Рябоконе, который в 2016-2017 годах был начальником управления государственного архитектурно-строительного контроля Одесского горсовета, после чего до апреля 2020 года был заместителем мэра.

Его подозревают части 2 статьи 28 и части 2 статьи 364 Уголовного кодекса (злоупотребление властью или служебным положением по предварительному сговору группы лиц).

На подозреваемого суд также возложил ряд процессуальных обязанностей: до 5 декабря он обязан прибывать по первому требованию детективов НАБУ, прокуроров, суда; не покидать населенный пункт, где он проживает (Одессу), без разрешения детектива, прокурора или суда; сообщать НАБУ, прокурору или суду об изменении места жительства; воздерживаться от общения с лицами и от посещения мест, указанных в определении суда; а также сдать в НАБУ загранпаспорт.

Напомним, речь идет о деле, по которому проходят полтора десятка человек, включая мэра Одессы Геннадия Труханова, которого суд отпустил под залог 30 млн грн.

Следствие считает, что он и другие одесские чиновники входили в ОПГ, созданную бизнесменом Владимиром Галантерником, которая в 2016-2019 годах обеспечила передачу подконтрольной ему строительной компании "Будова" в аренду в обход конкурса ряда земельных участков, на которых та построила жилые комплексы Sea View, "Скай Сити", "Альтаир-3" и "Морская резиденция".

НАБУ считает, что город таким образом потерял данные участки, оценивая их стоимость в 558 млн грн. Труханов же такую трактовку отвергает, настаивая, что земля под ЖК находится в собственности города и он исправно получает деньги за ее аренду. Также в это дело включен эпизод о хищении 131 млн грн при выкупе недвижимости для расширения кладбища "Западное".

Отметим также, что накануне ВАКС избрал техническому директору "Будовы" Борису Родину меру пресечения в виде залог в размере почти 5 млн грн.

Ранее, по сообщениям местных СМИ, суд избрал меры пресечения и другим подозреваемым, в частности директору юридического департамента горсовета Инне Поповской — залог в 26 млн грн, экс-директору департамента коммунальной собственности горсовета Алексею Спектору — круглосуточный домашний арест, бывшему замдиректора департамента коммунальной собственности горсовета Владимиру Радионову — залог в 1,5 млн грн, экс-главе комиссии по коммунальной собственности горсовета Василию Шкрябаю — залог в 8 млн грн, бывшему прокурору Одесской области Олегу Жученко — залог в 2,6 млн грн, а соучредителю "Будовы" Дмитрию Димарскому — залог в 59 млн грн.