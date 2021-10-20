Застройщик Киван, который претендует на "Большевик", засветился в коррупционном скандале

Одного из претендентов на приватизацию бывшего завода "Большевик" (сейчас — АО "Первый киевский машиностроительный завод", ПКМЗ) — одесского застройщика, владельца компании KADORR Group Аднана Кивана обвинили в попытке дачи взятки в размере 1 000 000 долларов США экс-прокурору Одесской области Олегу Жученко. Как сообщают одесские СМИ, со ссылкой на видео, опубликованное в телеграм-канале "Профессор Мориарти", об этом заявил сам Жученко 18 октября во время избрания ему меры пресечения в Высшем антикоррупционном суде.

Согласно показаниям экс-прокурора, взятка предлагалась "за подписание подозрения мэру Одессы Геннадию Труханову", а встреча, на которой поступило это предложение, состоялась в ресторане KADORR на Французском бульваре.

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"Аднан Киван сказал, что я лучший прокурор в мире, и он молился, чтобы такой прокурор был в Одессе. Но он мне предложил подписать подозрение мэру Труханову и предложил 1 миллион долларов. На что я сообщил ему, что буду об этой ситуации уведомлять свое руководство, и уведомил", — рассказал Олег Жученко.

Он также сообщил, что именно Аднан Киван является главным спонсором экс-губернатора Одесской области Михеила Саакашвили, который, в свою очередь, якобы предлагал экс-прокурору ежемесячное содержание в размере 10 тысяч долларов США, "чтобы я чувствовал себя комфортно и ни от кого не зависел". Кроме того, Олег Жученко рассказал, что сын Аднана Кивана Руслан "хотел назначить своих прокуроров".

Напомним, основателя KADORR Group Аднана Кивана называют "строительным королем Одессы". При этом местные активисты подчеркивают, что проекты Кивана портят исторический и культурный облик города. В Киеве его компания тоже успела засветиться во множественных скандалах. Один из примеров — многолетняя история с возведением девятиэтажного гостиничного комплекса Mercure Andreyevskiy на Андреевском спуске, 14/16. Попытки Киеврады вернуть землю городу не увенчались успехом. Суды несколько лет подряд то запрещают, то снова разрешают продолжение строительных работ. Активисты продолжают бороться против застройки.

Кроме строительного и аграрного бизнеса Киван также владеет старейшим англоязычным изданием в Украине — газетой KyivPost, которую купил в 2018 году у британско-украинского предпринимателя Мохаммада Захура более чем за $3,5 млн. Журнал Forbes Украина в 2020 году оценил состояние Аднана Кивана в $180 млн. Но сам Киван оценивает свой бизнес в $1 млрд.

Для справки: аукцион по продаже 100% пакета акций АО "Первый киевский машиностроительный завод" (ПКМЗ, экс-"Большевик") в рамках Большой приватизации со стартовой ценой 1,39 млрд грн состоится 27 октября в 11:00 в помещении ФГИУ по адресу: г. Киев, ул. Генерала Алмазова, 18/9.

Во вторник, 19 октября, в 16:00 закрылась возможность оплаты регистрационных взносов и подачи участниками аукционных документов в ФГИУ. Конверты с аукционной документацией будут раскрыты в среду, 20 октября. С этого момента будет определено точное количество участников аукциона.