Суд отпустил зама Труханова под залог в 40 млн грн по делу об "ОПГ Галантерника"

Следственный судья Высшего антикоррупционного суда 4 ноября решила применить к исполняющему обязанности заместителя мэра Одессы — управляющему делами Одесского городского совета Олегу Брындаку меру пресечения в виде залога в размере 39,967 млн грн.

Об этом говорится в сообщении суда. Таким образом, он отказал в удовлетворении ходатайства детектива Национального антикоррупционного бюро, требовавшего заключить чиновника под стражу.

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Брындак обязан прибывать по первому требованию к детективам НАБУ, прокурору или в суд; не покидать Одессу без разрешения детектива, прокурора или суда; сообщать им об изменении места жительства; воздерживаться вне рамок уголовного производства от общения со свидетелями и другими подозреваемыми, а также от посещения любых помещений, принадлежащих или используемых Одесской областной прокуратурой и определенными предприятиями.

Кроме того, исполняющий обязанности заммэра должен сдать в НАБУ свой загранпаспорт. Срок действия перечисленных обязанностей — по 5 декабря.

Напомним, что Брындак входит в число 16 подозреваемых по делу о передаче под застройку ряда земучастков в Одессе. Его действия квалифицированы по части 1 статьи 255 (участие в преступной организации), части 4 статьи 28 и части 2 статьи 364 (злоупотребление властью или служебным положением по предварительному сговору группы лиц) Уголовного кодекса.

Следствие считает, что он и другие одесские чиновники, включая мэра Геннадия Труханова, входили в ОПГ, созданную бизнесменом Владимиром Галантерником, которая в 2016-2019 годах обеспечила передачу подконтрольной ему строительной компании "Будова" в аренду в обход конкурса ряда земельных участков, на которых та построила жилые комплексы Sea View, "Скай Сити", "Альтаир-3" и "Морская резиденция".

НАБУ считает, что город таким образом потерял данные участки, оценивая их стоимость в 558 млн грн. Труханов же такую трактовку отвергает, настаивая, что земля под ЖК находится в собственности города и он исправно получает деньги за ее аренду. Также в это дело включен эпизод о хищении 131 млн грн при выкупе недвижимости бывшего аэродрома "Застава" для расширения кладбища "Западное".

Ранее ВАКС отпустил под залоги различной величины почти всех подозреваемых чиновников горсовета и должностных лиц "Будовы" (при этом сообщалось о домашнем аресте для начальника департамента коммунальной собственности горсовета Алексея Спектора). В частности, Труханова суд решил отпустить под залог в 30 млн грн.

Галантерника же НАБУ на днях объявило в розыск. Известно, что еще 31 августа, до публичного объявления о расследовании о земле для ЖК "Будовы", ему удалось сбежать из Украины через Харьков. Подозрение в создании ОПГ правоохранителям пришлось отправить ему заочно.