Чиновника Одесской ОВА разоблачили на взятке в $40 000

Служба безопасности разоблачила на системной коррупции еще одного высокопоставленного чиновника. Им оказался заместитель начальника одного из управлений Одесской областной военной администрации.

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что должностное лицо наладило масштабный преступный механизм получения денег от предпринимателей.

За разные суммы взяток он предлагал коммерсантам свое содействие в "беспрепятственном" выделении земельных участков в южном регионе.

Сотрудники СБУ задокументировали факт вымогательства от местного предпринимателя 60 тыс. дол.

За эту сумму он "гарантировал" бизнесмену выделение в аренду двух земельных площадей на побережье Дуная.

Правоохранители задержали чиновника возле административного здания областной военной администрации во время получения им первой части взятки в размере 40 тыс. дол.

"В рамках уголовного производства, начатого по ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом), решается вопрос по уведомлению ему о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей", - подчеркнули в СБУ.

Злоумышленнику грозит наказание до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.

Сообщается, что мероприятия по разоблачению правонарушения проводили сотрудники СБУ Одесской области совместно с детективами НАБУ и следователями Нацполиции в Одесской области при процессуальном руководстве областной прокуратуры.

Напомним, 24 января НАБУ и САП разоблачили "на горячем" сразу после получения 50 тыс. дол. США неправомерной выгоды мэра Рени Одесской области Игоря Плехова и депутата местного совета.

Общая сумма неправомерной выгоды, о предоставлении которой просили чиновники, составила 100 тыс. дол. США.

Высший антикоррупционный суд избрал Плехову меру пресечения в виде залога в размере один миллион 342 тысячи гривен.