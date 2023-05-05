Труханов вышел из СИЗО

Мэр Одессы Геннадий Труханов 5 мая вышел из СИЗО. По предварительной информации, за него внесли залог в размере 13 миллионов гривен.

Об этом сообщает Суспільне.

Залог внес депутат промэрской фракции "Доверяй Дилам" Дмитрий Танцура.

"Это мои личные, задекларированные средства, с которых уплачены налоги. Деньги уже зашли, я получил письмо из ВАКСА", - рассказал депутат журналистам.

Напомним, Труханов находился в СИЗО, по официальной информации, около суток. 4 мая ВАКС определил меру пресечения Одесскому городскому голове в виде содержания под стражей. Он подозреваемый по делу о продаже зданий завода "Краян".

Отметим, что первоначально определенная судом сумма залога составила 30,866 млн грн. Однако, заслушав доводы сторон, ВАКС частично удовлетворил ходатайство и применил к обвиняемому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 дней с альтернативой внесения 13,420 млн грн залога.

Труханов и другие лица обвиняются в завладении средствами бюджета на сумму более 92 млн грн в результате реализации схемы приобретения в коммунальную собственность помещения административного корпуса бывшего завода "Краян" по вдвое завышенной цене.

Расследование дела НАБУ началось в ноябре 2016 года. В феврале 2018 года о подозрении было доложено восьми вероятным участникам преступления, включая Труханова и Вугельмана. После этого их обоих задержали в аэропорту "Борисполь", но отпустили под личные поруки нардепов.

В конце мая 2018 года расследование дела было завершено, а 5 октября дело направлено в Малиновский районный суд Одессы. 9 июля 2019 он вынес в отношении обвиняемых оправдательный приговор, после чего САП обжаловала его в Апелляционном суде Одесской области.

В 2021 году Апелляционная палата ВАКС направила дело на новое рассмотрение уже в ВАКС. После этого в НАБУ сообщили, что завершили расследование в отношении еще трех фигурантов указанной схемы.