ВАКС арестовал мэра Одессы Труханова с возможностью выхода под залог

Высший антикоррупционный суд 4 мая определил меру пресечения мэру Одессы Геннадию Труханову по делу о продаже зданий завода "Краян" в виде содержания под стражей с возможностью выхода под залог более чем в 13 миллионов гривен. Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура.

Напомним, что 25 апреля суд уже изменял Труханову меру пресечения, обязав его внести залог в размере почти 30,9 миллиона гривен, чтобы продолжать оставаться на свободе. На следующий день аналогичное решение было принято ВАКС в отношении заместителя мэра Одессы Павла Вугельмана, также проходящего обвиняемым по этому делу.

"Учитывая, что обвиняемый не внес 30,866 миллиона гривен залога, определенного судом, прокурор обратился в суд с ходатайством об изменении меры пресечения с залога на содержание под стражей с альтернативой внесения залога", - говорится в сообщении.

ВАКС, заслушав доводы сторон, частично удовлетворил ходатайство и применил к обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 60 дней с альтернативой внесения 13,42 миллиона гривен залога.

Отметим, что руководство областного центра обвиняют в завладении средствами городского бюджета при покупке зданий завода "Краян". Ущерб от этого Национальное антикоррупционное бюро, которое вело дело, оценило в 92 миллиона гривен.

По версии следствия, еще в июле 2016 года "неустановленные лица" договорились о реализации схемы непосредственно с Трухановым. Мэр и его заместитель обеспечили выполнение чиновниками горсовета действий, связанных с подготовкой документов, якобы обосновывающих потребность в приобретении здания для централизованного размещения исполнительных органов в одном помещении.

Одновременно с этим продавцы, действуя согласованно с чиновниками, переоформили право собственности на здание "Краяна" на компанию-нерезидента с признаками фиктивности. Впоследствии они создали ООО "Девелопмент Элит", которое в дальнейшем было использовано для легализации средств, полученных преступным путем. Также в это ООО было внесено как уставный капитал здание "Краяна".

Расследование дела НАБУ началось в ноябре 2016 года. В феврале 2018 года о подозрении было сообщено восьми вероятным участникам преступления, включая Труханова и Вугельмана. После этого их обоих задержали в аэропорту "Борисполь", но отпустили под личное поручительство нардепов. В марте 185 миллионов гривен, уплаченных из горбюджета за здание "Краяна", передали Нацагентству по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от преступлений (АРМА).

В конце мая 2018 года расследование дела было завершено, а 5 октября дело направлено в Малиновский районный суд Одессы. 9 июля 2019 года он вынес в отношении обвиняемых оправдательный приговор, после чего САП обжаловала его в Апелляционном суде Одесской области.

В свою очередь, 11 февраля 2021 года Апелляционная палата ВАКС рассмотрела апелляционные жалобы прокурора на оправдательный приговор Малиновского райсуда и на определение этого же суда о закрытии производства по ООО "Девелопмент Элит" и удовлетворила их, направив дело на новое рассмотрение уже в ВАКС. После этого в НАБУ сообщили, что завершили расследование в отношении еще трех фигурантов указанной схемы.