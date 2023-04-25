ГОЛОВНИЙ АКТИВ ГОЛОВНИЙ АКТИВ
ТопФінанс-2022 ТопФінанс-2022
Уровень защиты Уровень защиты
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
PATRIOTЫ БИЗНЕСА PATRIOTЫ БИЗНЕСА
Бизнес работает Бизнес работает
Бизнес-фронт Бизнес-фронт
Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Категория
Политика
Дата публикации

ВАКС изменил меру пресечения мэру Одессы Труханову

труханов, вакс
Труханов будет обязан носить электронный браслет

Во вторник, 25 апреля, коллегия судей Высшего антикоррупционного суда приняла решение изменить меру пресечения мэру Одессы Геннадию Труханову. Ему увеличили залог и обязали носить электронный браслет.

Прокурор попросил заставлять к мэру Одессы меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залогу в размере 30 млн 866 тысяч грн, сообщает ВАКС.

Ходатайство судьи ВАКС удовлетворили частично, применив залог в размере более 30 млн грн. Денежные средства Труханов должен внести 5 дней.

В случае внесения залога, Труханов будет обязан носить электронный браслет, воздержаться от общения со свидетелями, сообщать об изменении работы, месте жительства. сдать загранпаспорт и появляться по вызову суда.

Предупредительной мерой для обвиняемого является личное обязательство, но прокуроры САП просили назначить другое - содержание под стражей.

Напомним, в начале апреля Высший антикоррупционный суд отказался продлить сроки досудебного расследования дела по подозрению Андрея Коболева о завладении премией.

Автор:
Татьяна Гойденко