ВАКС изменил меру пресечения мэру Одессы Труханову

Во вторник, 25 апреля, коллегия судей Высшего антикоррупционного суда приняла решение изменить меру пресечения мэру Одессы Геннадию Труханову. Ему увеличили залог и обязали носить электронный браслет.

Прокурор попросил заставлять к мэру Одессы меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залогу в размере 30 млн 866 тысяч грн, сообщает ВАКС.

Ходатайство судьи ВАКС удовлетворили частично, применив залог в размере более 30 млн грн. Денежные средства Труханов должен внести 5 дней.

В случае внесения залога, Труханов будет обязан носить электронный браслет, воздержаться от общения со свидетелями, сообщать об изменении работы, месте жительства. сдать загранпаспорт и появляться по вызову суда.

Предупредительной мерой для обвиняемого является личное обязательство, но прокуроры САП просили назначить другое - содержание под стражей.

Напомним, в начале апреля Высший антикоррупционный суд отказался продлить сроки досудебного расследования дела по подозрению Андрея Коболева о завладении премией.