ВАКС отказался продолжать расследование дела Коболева о "премии"

Высший антикоррупционный суд отказался продлить сроки досудебного расследования дела по подозрению Андрея Коболева о завладении премией. Такое решение принял следователь судья ВАКС.

Дело экспредседателя правления "Нафтогаза" Андрея Коболева, подозреваемого в незаконном получении премии, могут быть закрыты через пять дней.

"В удовлетворении ходатайства детектива НАБУ о продлении срока досудебного расследования - отказать", - объявил судья.

Постановление следственного судьи обжалованию не подлежит. Сроки досудебного следствия по делу истекают 19 апреля.

Напомним, НАБУ и САП 19 января сообщили Коболеву о подозрении в завладении в 2018 году более 229 млн. гривен. По данным следствия, глава "Нафтогаза" Андрей Коболев (2014-2021 гг.) в мае 2018 вопреки требованиям законодательства издал приказ о премировании работников компании, на основании которого ему выплатили почти 261 млн гривен за "экстраординарные достижения".

23 января ВАКС отказал в удовлетворении ходатайства детектива НАБУ о применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении бывшего главы НАК "Нафтогаз" Андрея Коболева.

1 марта Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда применила к Коболеву меру пресечения в размере почти 230 млн гривен залога.

15 марта на бывшего главу НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева надели электронный браслет.