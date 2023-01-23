ВАКС отказал НАБУ в аресте Коболева

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) в понедельник, 23 января, отказал в удовлетворении ходатайства детектива НАБУ о применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении бывшего главы НАК "Нафтогаз" Андрея Коболева.

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Об этом стало известно во время заседания суда, транслировавшегося на YouTuBe ВАКС.

В свою очередь Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП), по согласованию с которой НАБУ направила ходатайство о мере пресечения Коболеву, обжалует решение ВАКС.

"Прокурор САП не согласен с решением суда об отказе в применении меры пресечения бывшему председателю правления НАК "Нафтогаз Украины". Прокурор считает решение суда необоснованным и незаконным. Не применение меры пресечения может негативно повлиять на дальнейшее расследование. Кроме того, существуют риски того, что подозреваемый может покинуть страну или препятствовать следствию", - заявили в САП.

ВАКС опубликует полный текст постановления 30 января 2023 года, после ознакомления прокурор обжалует это решение в суде апелляционной инстанции.

Уточняем, что прокурор просил применить к подсудимому меру пресечения в виде содержания под стражей или установления залога в 365 млн грн.

Напомним, следствие установило, что глава компании (2014-2021 гг.) в мае 2018 вопреки требованиям законодательства издал приказ о премировании работников компании, на основании которого ему выплатили почти 261 млн грн (эквивалент 10 млн долл. США) за экстраординарные достижения.

В то же время, в течение 2018 года подозреваемому, как считает следствие, незаконно выплатили за счет компании более 229,25 млн грн (разница между фактически выплаченной премией и максимально допустимым ее размером). Известно, что всего Коболев получил от "Нафтогаза" почти 600 млн грн премии за Стокгольмский арбитраж.