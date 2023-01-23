Появился первый депутат, готовый взять Коболева на поруки

Народный депутат (фракция "Голос") Ярослав Железняк заявил о готовности взять на поруки бывшего главу НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева, о чем сам Железняк написал на своем канале в Telegram.

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"Готов взять на личные поруки Андрея Коболева. Человека, в порядочности и репутации которого у меня нет никакого сомнения. Надеюсь, что скоро эта ситуация получит достойное окончание", - написал Железняк.

И это при том, что на прошлой неделе антикоррупционные органы сообщили о подозрении Коболеву в злоупотреблении служебным положением при обеспечении себе за победу компании в Стокгольмском арбитраже с российским "Газпромом" выплаты премий на 229 млн грн.

По мнению следствия, эта сумма существенно превышает нормативно определенные размеры таких выплат (37,48 млн грн). В 2018-2019 годах Стокгольмский арбитраж по результатам двух споров между компаниями на поставку и транзит газа принял решение, согласно которым "Газпром" должен был доплатить НАК $2,56 млрд.

В то же время арбитраж полностью отклонил требования "Газпрома" к "Нафтогазу" по условию "бери или плати" за период 2012-2017 годов в размере $56 млрд.

Высший антикоррупционный суд 19 января начал заседание по избранию меры пресечения Коболеву. Прокурор просит применить к подсудимому меру пресечения в виде содержания под стражей или установления залога в 365 млн грн.