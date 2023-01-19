Запобіжний захід для ексголови "Нафтогазу" Коболєва: прокурор просить арешт або заставу у 365 млн грн

Вищий антикорупційний суд 19 січня розпочав засідання щодо обрання запобіжного заходу екскерівнику "Нафтогазу" Андрію Коболєву, якого звинувачують у привласнені понад 229 млн грн. Прокурор просить застосувати до підсудного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою або встановлення застави у 365 млн грн.

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Про це повідомила пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

"До Вищого антикорупційного суду скеровано клопотання НАБУ погоджене прокурором САП про застосування до колишнього Голови правління НАК "Нафтогаз України", який зловживаючи своїм службовим становищем, забезпечив собі виплату премій на понад 229 млн грн, запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 365 млн грн", — йдеться в повідомленні.

Слідство встановило, що очільник компанії (2014-2021 рр.) в травні 2018 року всупереч вимогам законодавства видав наказ про преміювання працівників компанії, на підставі якого йому виплатили майже 261 млн грн (еквівалент 10 млн дол. США) за екстраординарні досягнення.

Водночас упродовж 2018 року підозрюваному, як вважає слідство, незаконно виплатили коштом компанії понад 229,25 млн грн (різниця між фактично виплаченою премією і максимально допустимим її розміром).

Відомо, що загалом Коболєв отримав від "Нафтогазу" майже 600 млн грн премії за Стокгольмський арбітраж.

Нагадаємо, що він понад сім років очолював "Нафтогаз України" (з 26 березня 2014 року до 28 квітня 2021 року). Причому проти його звільнення спільно виступили Європейський союз, Європейський банк реконструкції та розвитку, Європейський інвестиційний банк, Світовий банк та Міжнародна фінансова корпорація. США також опосередковано розкритикували звільнення Коболєва, давши зрозуміти, що воно, на їхню думку, демонструє неповагу до корпоративного управління.