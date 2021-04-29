Госдеп США: в украинской энергетике важно соблюдать принципы корпоративного управления

В Государственном департаменте США отреагировали на увольнение главы НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева. По словам пресс-секретаря Госдепа Эдварда Прайса, уважение к корпоративному управлению, прозрачности и добросовестности при назначении персонала в энергетическом секторе является ключом к поддержанию уверенности в приверженности Украины реформам, передают "Комментарии".

"Уважение к корпоративному управлению, прозрачности и добросовестности при назначении персонала в энергетическом секторе — будь то правительственные или государственные предприятия — является ключом к поддержанию уверенности в приверженности Украины реформам", — написал Прайс в своем Twitter.

На увольнение главы "Нафтогаза" также отреагировали и послы G7.

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"Эффективное управление госпредприятиями, свободное от политического вмешательства, имеет решающее значение для конкурентоспособности, процветания и выполнения международных обязательств", — отметили дипломаты.

Как отмечает издание, новость об увольнении Андрея Коболева с должности главы "Нафтогаза" и назначение на его место Юрия Витренко (которого поддерживал глава Офиса президента Андрей Ермак), безусловно, стала наиболее обсуждаемой в обществе.

"Однако остается странным, что резкие кадровые изменения произошли накануне анонсированного рядом СМИ приезда в Украину Госсекретаря Энтони Блинкена и сенаторов в мае, ведь известно, что Андрей Коболев имел поддержку со стороны США, а в американском издании Bloomberg его назвали "главным архитектором капитального ремонта энергетики, который помог стране сократить бюджетный дефицит". Возможно, ситуация с увольнением Коболева — это игра Ермака, которая направлена на то, чтобы окончательно испортить отношения президента Владимира Зеленского со Штатами, подтолкнув его к смягчению отношений с Россией. Это может привести к остановке разведки и дальнейшего бурения на шельфе Чёрного моря. И хотя, согласно сообщению Кабинета министров, перед Витренко поставлена задача системного увеличения добычи украинского газа и формирования полноценного и справедливого рынка газа в стране, в перспективе он опять поднимет тему про независимые российские газовые компании, которые могут добывать украинский газ", — отмечают "Комментарии".



