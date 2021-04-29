Переворот или рокировка? Как будет работать "Нафтогаз" без Андрея Коболева

Председатель правления "Нафтогаза" Андрей Коболев занимал эту должность дольше всех, почти с начала российской агрессии 2014 года и был одним из самых высокооплачиваемых топ-менеджеров страны. Его уважали и ненавидели, пророчили ему должность премьер-министра и желали увольнения, называли героем, который воюет с олигархами и российским "Газпромом" и преступником, что разворовывает казну госкомпании. Однако в любом случае он оставил свой след в истории страны.

Коболева хотели уволить давно, за это выступали очень многие. Тем не менее его увольнение стало неожиданностью. Дело в том, что после реформ "Нафтогаза", которые прошли еще при предыдущем президенте Кабмин не имел юридической возможности осуществлять прямое управление этой компанией, в том числе и увольнять его топ-менеджмент. Принимать столь серьезные кадровые решения можно было делать лишь на основании наблюдательного совета, в составе которого были не только представители государства, но и независимые члены, которые прошли туда по конкурсу.

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Тем не менее 28 апреля Кабмин прямо на очередном заседании провел собрание акционеров. В ходе собрания был рассмотрен отчет о работе "Нафтогаза" за 2020 год(в 2020 "Нафтогаз" получил убыток в 19 млрд гривен), по итогу которого работа наблюдательного совета и председателя правления компании была признана неудовлетворительной и их всех уволили.

При этом независимые члены набсовета с 30 апреля останутся работать в качестве исполняющих обязанности до проведения новых конкурсов, представители набсовета от государства будут работать с той же даты еще пол года.

Но уже с 30 апреля Коболева на посту предправления сменит его давний соратник и, одновременно, оппонент по "Нафтогазу" Юрий Витренко. Таким образом была перевернута страница в истории крупнейшей украинской государственной компании. Кабмин на два дня устранил набсовет от управления компанией, и получил право назначать руководителя "Нафтогаза" единолично.

Однако сама история на этом не заканчивается, многие считают, что увольнение было проведено с нарушением процедуры и тут интересно каким образом будут развиваться события в дальнейшем. Также любопытно, что на посту главы крупнейшей госкомпании будет делать Витренко.

Реакция "Нафтогаза"

Сам Коболев отказался комментировать свое увольнение, весьма лаконично сообщив, что узнал о нем из новостей и никаких заявлений не писал. Однако за него ответила сама компания.

Там решение правительства назвали юридической манипуляцией, а увольнение членов набсовета на два дня ради увольнения Коболева — надругательством над основополагающими принципами корпоративного управления государственными предприятиями.

"Согласно уставу Нафтогаза и Закона "Об акционерных обществах", представление общему собранию предложений о назначении или увольнении председателя правления вместе с соответствующим решением наблюдательного совета относятся к исключительной компетенции наблюдательного совета и не могут быть переданы на уровень общего собрания акционеров", — сообщили на странице Нафтогаза в Facebook.

В "Нафтогазе" также отметили, что способ, которым были приняты такие решения, демонстрирует возвращение к практике ручного управления государственными предприятиями.

"Правление и Наблюдательный совет компании только вчера презентовали результаты работы Нафтогаза 2020 года. Несмотря на кризис и наращивания долгов контрагентами через лазейки, созданные государственным регулированием, компания обеспечила 141 млрд грн поступлений в государственный бюджет в 2020 году, что составляет 13% доходов страны за прошлый год. Кроме того, на данный момент менеджмент обеспечил наличие ликвидности на счетах компании в эквиваленте 57 млрд грн. Таким образом, Нафтогаз — единственная государственная компания, которая все еще имеет прочный запас ликвидности", — отметили в "Нафтогазе".

Также в госкомпании сообщили, что бесконтрольный доступ ее средствам и их нецелевое использование ставят под угрозу подготовку Украины к прохождению следующей зимы. Также в "Нафтогазе" отметили, что отставка Коболева могла стать наказанием за его работу в интересах бюджета и народа Украины, а не в интересах отдельных политических сил, будет наказываться.

"Кроме того, это четкий сигнал инвесторам в ценные бумаги украинских эмитентов: условия работы государственных предприятий Украины непредсказуемы и могут быть изменены в зависимости от политической целесообразности", — сообщили в "Нафтогазе".

Судебные разборки

Сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич считает, что реакцию Коболева и менеджеров "Нафтогаза" вполне можно было прогнозировать.

"Формально он прав. Для того чтобы понимать, где мы находимся, нужно видеть трудовой договор между Кабмином и Коболевым. Мы его не видели, он под грифом ДСК и конечно надеюсь, что Кабмин принимая кадровые решения руководствовался весомыми причинами, имел существенную мотивацию и понимал что Коболев пойдет судиться", — говорит эксперт.

Эксперт считает, что после реформ "Нафтогаза" решения об увольнении топ-менеджмента могут приниматься исключительно по предоставлению набсовета.

"Вы помните, когда Гройсман пытался вернуть Кабмину право через общее собрание акционеров назначать руководство Нефтегазом. И "Нефтегаз" пошел в суд, они выиграли суды", — говорит Марунич.

Поэтому Марунич не исключает того, что Коболев обратится в суд относительно незаконности своего увольнения. Также он не исключает, что после увольнения Коболевым за старые дела в "Нафтогазе" могут заинтересоваться правоохранительные органы.

При этом эксперт считает, что одним из первых шагов нового главы "Нафтогаза" будет увольнение команды Коболева. А для самого "Нафтогаза" мало что изменится.

"Есть постановление Кабинета министров, закон о рынке природного газа и другие документы где указано что имеет право делать Нафтогаз, а что нет. и этими документами все регламентировано. С увольнением Коболева и приходом Витренко ничего не поменяется", — считает Марунич.

Директор специальных программ НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев также не сомневается в том, что старая команда будет отстаивать свои интересы в суде.

"Исходя из той информации которая существует на данный момент решение принято с нарушением процедуры. Дальше возможен судебный иск, который Коболев вполне вероятно выиграет с выплатой компенсации. Потому что только наблюдательный совет, может принимать решение созывать общее собрание. Набсовет такого решения не принимал. Набсовет может подавать на увольнение. Насколько мне известно она не собиралась", — говорит Рябцев.

Также он считает, что после смены руководства "Нафтогаза" те разногласия в управлении компанией, которые были у Коболева и Витренко будут решены в пользу Витренко. Эти вопросы касаются добычи, корпоратизации предприятия, а также вопроса "Укрнафты". В случае с последней она будет корпоратизирована по той схеме, которую Витренко некогда предлагал. Также, по мнению эксперта, "Укрнафта" может быть и выставлена на продажу, поскольку считается непрофильным бизнесом.

При этом Рябцев сомневается что зарубежные партнеры Украины хоть как-то отреагируют на такую кадровую ротацию поскольку известность Витренко за рубежом не меньше чем у Коболева.

В этом сомневается сооснователь Общественной организации "Нова Країна" Валерий Пекар. По его мнению такие шаги правительства являются четким сигнал США и МВФ, от том что украинское руководство не хочет поддерживать международные стандарты корпоративного управления.

"Наши западные партнеры справедливо считают, что введение таких стандартов является единственным способом преодолеть коррупцию и олигархов", — говорит Пекар.

В свою очередь, основатель консалтинговой компании EXPRO Consulting Геннадий Кобаль отмечает, что смена руководителя "Нафтогаза" давно готовилась и обсуждалась и вопрос увольнения Коболева был лишь вопросом времени.

"Там есть несколько членов наблюдательного совета. У них заканчивается срок договора и после их увольнения наблюдательный совет будет нелегитимным. И в условиях, когда нет наблюдательного совета Кабмин имеет право принимать любые решения. Но все произошло намного быстрее. Это планировалось на конец мая — начало июня. Однако произошло быстрее", — говорит Кобаль.

Он, как и предыдущие эксперты считает, что первым шагом Витренко будет увольнение команды Коболева. А в остальном это очень инертная компания и у нее не может быть никаких резких шагов.

"В принципе такие компании могут работать и без руководителей там тысячи и тысячи людей. и это налаженый механизм. Он очень инертный. Что касается стратегии компании то вряд ли она может сильно поменяться. У них есть обязанности, есть кусок рынка населения небольшой, есть подземные хранилища. Там ничего такого чрезвычайного ожидать в ближайшее время не стоит", — говорит эксперт.

Что в итоге?

В итоге для самого "Нафтогаза" смена руководства вряд ли что-то изменит. Слишком уж зарегулирована его деятельность. В США на увольнение отреагировали очень сдержано. Там отметили, что уважение к корпоративному управлению, прозрачность и добродетель при назначении персонала в энергетическом секторе является ключевым фактором для поддержания доверия к Украине и ее приверженности реформам. Вполне вероятно, что после отопительного сезона и кульбитов власти с СНБО западные партнеры уже привыкли к таким сомнительным методам украинских властей.

Важно другое, назначенный в ходе дворцового переворота Витренко уже не столь независимый игрок, которым был Коболев. И вполне вероятно, что со сменой топ-менеджера Кабмин впервые с момента корпоратизации госкомпании получил абсолютный контроль над крупнейшей компанией страны. Этот контроль был нужен Кабмину, поскольку, в силу характера своей деятельности, "Нафтогаз" не просто компания которая зарабатывает деньги, "Нафтогаз" — это рейтинг, "Нафтогаз" — это власть.

Эту власть Коболев пытался оспорить ранее, совершив важнейшую для страны сделку и поделив рынок с другим крупным игроком "Йе энергией". Устранив от этого процесса правительство, Коболев отстранил его от контроля за тарифами. А тарифы в Украине это очень важный фактор, который влияет на благосклонность электората. Так что забирая у правительства лавры народных спасителей Коболев перешел им дорогу. Это скорее всего и стало главным поводом увольнения топ-менеджера. Будь он более управляем, ему бы простили убытки в 20 млрд гривен.

Непонятно также, что будет с "Укрнафтой". Схемы на дочернем предприятии "Нафтогаза", вогодополучателем которых является миноритарный акционер "Укрнафты" Игорь Коломойский — отдельная история. Из-за партнерства "Укрнафты" и группы "Приват" государство ежегодно теряет миллиарды гривен. В свое время компания сформировала крупнейший налоговый долг, который погасила лишь в декабре прошлого года(кстати Витренко тогда в компании не работал). И о разводе НАКа с "Приватом" говорят очень долго. Будет ли он или все останется как раньше? Это один из тех вопросов, которые и предстоит решить новому руководству "Нафтогаза".

Степан Крьока, специально для Delo.ua