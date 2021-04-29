Энергетика 30 минут назад

Переворот или рокировка? Как будет работать "Нафтогаз" без Андрея Коболева

Коболев управлял "Нафтогазом" дольше всех, его увольнение стало шоком для экспертного сообщества. Однако по итогу "Нафтогаз" слишком инертная компания чтобы со сменой руководителя что-то кардинально изменилось

Фото: Нафтогаз Фото: Нафтогаз
Фото: Нафтогаз

Председатель правления "Нафтогаза" Андрей Коболев занимал эту должность дольше всех, почти с начала российской агрессии 2014 года и был одним из самых высокооплачиваемых топ-менеджеров страны. Его уважали и ненавидели, пророчили ему должность премьер-министра и желали увольнения, называли героем, который воюет с олигархами и российским "Газпромом" и преступником, что разворовывает казну госкомпании. Однако в любом случае он оставил свой след в истории страны.  

Коболева хотели уволить давно, за это выступали очень многие. Тем не менее его увольнение стало неожиданностью. Дело в том, что после реформ "Нафтогаза", которые прошли еще при предыдущем президенте Кабмин не имел юридической возможности осуществлять прямое управление этой компанией, в том числе и увольнять его топ-менеджмент. Принимать столь серьезные кадровые решения можно было делать лишь на основании наблюдательного совета, в составе которого были не только представители государства, но и независимые члены, которые прошли туда по конкурсу.

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Тем не менее 28 апреля Кабмин прямо на очередном заседании провел собрание акционеров. В ходе собрания был рассмотрен отчет о работе "Нафтогаза" за 2020 год(в 2020 "Нафтогаз" получил убыток в 19 млрд гривен), по итогу которого работа наблюдательного совета и председателя правления компании была признана неудовлетворительной и их всех уволили. 

При этом независимые члены набсовета с 30 апреля останутся работать в качестве исполняющих обязанности до проведения новых конкурсов, представители набсовета от государства будут работать с той же даты еще пол года.

Но уже с 30 апреля  Коболева на посту предправления сменит его давний соратник и, одновременно, оппонент по "Нафтогазу" Юрий Витренко. Таким образом была перевернута страница в истории крупнейшей украинской государственной компании. Кабмин на два дня устранил набсовет от управления компанией, и получил право назначать руководителя "Нафтогаза" единолично.

Однако сама история на этом не заканчивается, многие считают, что увольнение было проведено с нарушением процедуры и тут интересно каким образом будут развиваться события в дальнейшем.  Также любопытно, что на посту главы крупнейшей госкомпании будет делать Витренко. 

Реакция "Нафтогаза"

Сам Коболев отказался комментировать свое увольнение, весьма лаконично сообщив, что узнал о нем из новостей и никаких заявлений не писал. Однако за него ответила сама компания.

Там решение правительства назвали юридической манипуляцией, а увольнение членов набсовета на два дня ради увольнения Коболева — надругательством над основополагающими принципами корпоративного управления государственными предприятиями.

"Согласно уставу Нафтогаза и Закона "Об акционерных обществах", представление общему собранию предложений о назначении или увольнении председателя правления вместе с соответствующим решением наблюдательного совета относятся к исключительной компетенции наблюдательного совета и не могут быть переданы на уровень общего собрания акционеров", — сообщили на странице Нафтогаза в Facebook.

В "Нафтогазе" также отметили, что способ, которым были приняты такие решения, демонстрирует возвращение к практике ручного управления государственными предприятиями.

"Правление и Наблюдательный совет компании только вчера презентовали результаты работы Нафтогаза 2020 года. Несмотря на кризис и наращивания долгов контрагентами через лазейки, созданные государственным регулированием, компания обеспечила 141 млрд грн поступлений в государственный бюджет в 2020 году, что составляет 13% доходов страны за прошлый год. Кроме того, на данный момент менеджмент обеспечил наличие ликвидности на счетах компании в эквиваленте 57 млрд грн. Таким образом, Нафтогаз — единственная государственная компания, которая все еще имеет прочный запас ликвидности", — отметили в "Нафтогазе".

Также в госкомпании сообщили, что бесконтрольный доступ ее средствам и их нецелевое использование ставят под угрозу подготовку Украины к прохождению следующей зимы. Также в "Нафтогазе" отметили, что отставка Коболева могла стать наказанием за его работу в интересах бюджета и народа Украины, а не в интересах отдельных политических сил, будет наказываться.

"Кроме того, это четкий сигнал инвесторам в ценные бумаги украинских эмитентов: условия работы государственных предприятий Украины непредсказуемы и могут быть изменены в зависимости от политической целесообразности", — сообщили в "Нафтогазе".

Судебные разборки

Сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич считает, что реакцию Коболева и менеджеров "Нафтогаза" вполне можно было прогнозировать.

"Формально он прав. Для того чтобы понимать, где мы находимся, нужно видеть трудовой договор между Кабмином и Коболевым. Мы его не видели, он под грифом ДСК и конечно надеюсь, что Кабмин принимая кадровые решения руководствовался весомыми причинами, имел существенную мотивацию и понимал что Коболев пойдет судиться", — говорит эксперт.

Эксперт считает, что после реформ "Нафтогаза" решения об увольнении топ-менеджмента могут приниматься исключительно по предоставлению набсовета.

"Вы помните, когда Гройсман пытался вернуть Кабмину право через общее собрание акционеров назначать руководство Нефтегазом. И "Нефтегаз" пошел в суд, они выиграли суды", — говорит Марунич.

Поэтому Марунич не исключает того, что Коболев обратится в суд относительно незаконности своего увольнения. Также он не исключает, что после увольнения Коболевым за старые дела в "Нафтогазе" могут заинтересоваться правоохранительные органы.

При этом эксперт считает, что одним из первых шагов нового главы "Нафтогаза" будет увольнение команды Коболева. А для самого "Нафтогаза" мало что изменится.

"Есть постановление Кабинета министров, закон о рынке природного газа и другие документы где указано что имеет право делать Нафтогаз, а что нет. и этими документами все регламентировано. С увольнением Коболева и приходом Витренко ничего не поменяется", — считает Марунич.

Директор специальных программ НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев также не сомневается в том, что старая команда будет отстаивать свои интересы в суде.

"Исходя из той информации которая существует на данный момент решение принято с нарушением процедуры. Дальше возможен судебный иск, который Коболев вполне вероятно выиграет с выплатой компенсации. Потому что только наблюдательный совет, может принимать решение созывать общее собрание. Набсовет такого решения не принимал. Набсовет может подавать на увольнение. Насколько мне известно она не собиралась", — говорит Рябцев.

Также он считает, что после смены руководства "Нафтогаза" те разногласия в управлении компанией, которые были у Коболева и Витренко будут решены в пользу Витренко. Эти вопросы касаются добычи, корпоратизации предприятия, а также вопроса "Укрнафты". В случае с последней она будет корпоратизирована по той схеме, которую Витренко некогда предлагал. Также, по мнению эксперта, "Укрнафта" может быть и выставлена на продажу, поскольку считается непрофильным бизнесом.

При этом Рябцев сомневается что зарубежные партнеры Украины хоть как-то отреагируют на такую кадровую ротацию поскольку известность Витренко за рубежом не меньше чем у Коболева.

В этом сомневается сооснователь Общественной организации "Нова Країна" Валерий Пекар. По его мнению такие шаги правительства являются четким сигнал США и МВФ, от том что украинское руководство не хочет поддерживать международные стандарты корпоративного управления.
"Наши западные партнеры справедливо считают, что введение таких стандартов является единственным способом преодолеть коррупцию и олигархов", — говорит Пекар.

В свою очередь, основатель консалтинговой компании EXPRO Consulting Геннадий Кобаль отмечает, что смена руководителя "Нафтогаза" давно готовилась и обсуждалась и вопрос увольнения Коболева был лишь вопросом времени.
"Там есть несколько членов наблюдательного совета. У них заканчивается срок договора и после их увольнения наблюдательный совет будет нелегитимным. И в условиях, когда нет наблюдательного совета Кабмин имеет право принимать любые решения. Но все произошло намного быстрее. Это планировалось на конец мая — начало июня. Однако произошло быстрее", — говорит Кобаль.

Он, как и предыдущие эксперты считает, что первым шагом Витренко будет увольнение команды Коболева. А в остальном это очень инертная компания и у нее не может быть никаких резких шагов.

"В принципе такие компании могут работать и без руководителей там тысячи и тысячи людей. и это налаженый механизм. Он очень инертный. Что касается стратегии компании то вряд ли она может сильно поменяться. У них есть обязанности, есть кусок рынка населения небольшой, есть подземные хранилища. Там ничего такого чрезвычайного ожидать в ближайшее время не стоит", — говорит эксперт.

Что в итоге?

В итоге для самого "Нафтогаза" смена руководства вряд ли что-то изменит. Слишком уж зарегулирована его деятельность. В США на увольнение отреагировали очень сдержано. Там отметили, что уважение к корпоративному управлению, прозрачность и добродетель при назначении персонала в энергетическом секторе является ключевым фактором для поддержания доверия к Украине и ее приверженности реформам. Вполне вероятно, что после отопительного сезона и кульбитов власти с СНБО западные партнеры уже привыкли к таким сомнительным методам украинских властей.

Важно другое, назначенный в ходе дворцового переворота Витренко уже не столь независимый игрок, которым был Коболев. И вполне вероятно, что со сменой топ-менеджера Кабмин впервые с момента корпоратизации госкомпании получил абсолютный контроль над крупнейшей компанией страны. Этот контроль был нужен Кабмину, поскольку, в силу характера своей деятельности, "Нафтогаз" не просто компания которая зарабатывает деньги, "Нафтогаз" — это рейтинг, "Нафтогаз" — это власть.

Эту власть Коболев пытался оспорить ранее, совершив важнейшую для страны сделку и поделив рынок с другим крупным игроком "Йе энергией". Устранив от этого процесса правительство, Коболев отстранил его от контроля за тарифами. А тарифы в Украине это очень важный фактор, который влияет на благосклонность электората. Так что забирая у правительства лавры народных спасителей Коболев перешел им дорогу. Это скорее всего и стало главным поводом увольнения топ-менеджера. Будь он более управляем, ему бы простили убытки в 20 млрд гривен.

Непонятно также, что будет с "Укрнафтой". Схемы на дочернем предприятии "Нафтогаза", вогодополучателем которых является миноритарный акционер "Укрнафты" Игорь Коломойский — отдельная история. Из-за партнерства "Укрнафты" и группы "Приват" государство ежегодно теряет миллиарды гривен. В свое время компания сформировала крупнейший налоговый долг, который погасила лишь в декабре прошлого года(кстати  Витренко тогда в компании не работал). И о разводе НАКа с "Приватом" говорят очень долго. Будет ли он или все останется как раньше? Это один из тех вопросов, которые и предстоит решить новому руководству "Нафтогаза".

Степан Крьока, специально для Delo.ua

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