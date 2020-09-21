Кругооборот "Укрнафты": что делать с самым крупным налоговым должником страны

Самый крупный налоговый должник Украины — компания "Укрнафта", которая должна бюджету, с учетом штрафов и пени, 30,5 млрд грн — может уступить сомнительное первенство в случае, если нардепы согласятся с идеей о взаимозачете, которую продвигает "Нафтогаз". Подробности — в материале Delo.ua.

Как выглядит взаимозачет.

В "дорыночную эру" "Нафтогаз" поставлял газ населению по ПСО (поставка по спецобязательствам) по цене ниже рыночной, хотя покупал импортный газ за полную стоимость. В результате накопилась приличная сумма. Всего заявляется около 111 млрд грн, среди которых, как уточняет GR-директор "Нафтогаза" Алена Осмоловская, и разница между импортом и ПСО, и потерянная выгода "Укрнафты", и долги контрагентов.

Впрочем, "Нафтогаз" в целом готов забыть о части претензий, если получится решить вопрос с "Укрнафтой".

Сделать это предлагают следующим образом.

Государственный бюджет перечисляет "Нафтогазу" компенсацию конкретно за разницу между импортом и ценой ПСО — 32,2 млрд грн. Эти деньги "Нафтогаз" записывает как прибыль и платит с них налог на прибыль в бюджет — 5,8 млрд грн.

Параллельно "Нафтогаз" перечисляет "Укрнафте" 12,6 млрд грн — это платеж за 2 млрд кубометра газа, который был добыт в 2006 году и поставлен населению согласно распоряжению Кабмина Юлии Тимошенко по 265,65 грн за тысячу кубометров (в 2007 году цена газа составляла 720 грн/тыс кубов — Delo.ua). "Укрнафта" оспаривала эту разницу в судах и наконец в 2014 году Верховный суд Украины обязал "Нафтогаз" расплатиться с долгами.

Параллельно с платежом за газ-2006 "Нафтогаз" перечислит "Укрнафте" 24,1 млрд грн в качестве предоплаты за газ, который компания добудет в будущем. Всего — 36,7 млрд грн.

Здесь, впрочем, есть важный нюанс. Непосредственно на оплату газа будущей добычи пойдет около 18 млрд грн. Еще 6,2 млрд грн "Нафтогаз" отдает, чтобы "Укрнафта", получив деньги, заплатила все необходимые налоги — НДС на будущий газ и налог на прибыль за газ-2006.

Таким образом, "Укрнафта", получив от "Нафтогаза" 36,7 млрд, вернет государству 30,5 млрд грн долга и заплатит 6,2 млрд налогов.

В результате бюджет потратит 32,2 млрд грн, обратно вернется 42,5 млрд грн — возврат долгов плюс налоги "Нафтогаза" и "Укрнафты". Что даст дополнительно 10,3 млрд грн поступлений.

Точка "старта" движения средств константой не является — первым может стать и "Нафтогаз", и сама "Укрнафта". Средства, по факту, не выйдут за пределы счетов Госказначейства.

Чтобы все это стало реальностью, в августе Давид Арахамия зарегистрировал в Раде два законопроекта — 3004а и 3005а, которые вносили соответствующие изменения в бюджетный и налоговый кодексы и позволяли провести взаимозачет.

На сегодняшний день оба законопроекта отозваны, однако в "Нафтогазе" надеются, что их вернут после внесения всех необходимых поправок.

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Как появился долг

"Укрнафта" — это самая крупная нефтедобываемая компания в стране. За 2019 год — 1,5 млрд тонн нефти и 1,16 млрд кубов газа. Плюс заправки (537 станций). Компания "полугосударственная". "Нафтогазу" принадлежит 50%+1 акция, еще 40% управляет группа "Приват" Игоря Коломойского. С 2003 до 2016 года компанией, фактически, управлял менеджмент, связанный с миноритарными акционерами.

"Необходимо напомнить, как появились долги "Укрнафты". До 2014 года их не было. В 2014 году в августе "Укрнафта" просто перестает платить налоги и не платит их до апреля 2015 года. Накопилось 9 миллиардов гривень, из которых 7,5 млрд грн были, фактически, выведены из страны в качестве предоплаты за нефтепродукты, которые должны были поставить через три года, но которые не поставлены до сих пор. Если бы не этот демарш топ-менеджмента, никаких проблем решать бы не пришлось. А теперь их вынуждено решать государство", — говорит Сергей Куюн, директор "Консалтинговой группы А-95".

Директор дивизиона "Нефть" "Нафтогаза" и глава Набсовета "Укрнафты" Николай Гавриленко, впрочем, считает, что ситуация, которая сейчас создалась в компании, появилась не за несколько лет, она создавалась с 2004 года. Что касается событий 14-15 годов, они, в том числе, стали реакцией менеджмента предприятия на поведение властей страны в тот период. Сейчас же менеджмент "Укрнафты" не сможет повторить подобное, поскольку его крепко контролирует Наблюдательный совет. "Полномочия Набсовета настолько сильные и понятные, что у менеджмента нет вариантов искажать отчетность или неэффективно вести хоздеятельность", — подчеркивает Гавриленко.

Активы врозь

Частный инвестор сейчас судится с государством в международных арбитражах. На начало 2018 года сумма претензий из-за убытков от отбора газа, снижение стоимости акций, потери дивидендов составляла $5,4 млрд. Взаимозачет может помочь госпозиции в этих судах: часть претензий могут стать необоснованными.

Также в последнее время все чаще говорят о разделе активов между государством и частными инвесторами: об этом заявлял и глава "Нафтогаза" Андрей Коболев, и, как логичный шаг, обсуждают эксперты. "До 2016 года компанию раздаивал Игорь Коломойский. Теперь государство отдаст деньги "Укрнафте" через "Нафтогаз", они заплатят налоговый долг, а Коломойский ничего не заплатит. Если бы это было разделение активов. И дальше: добыча нефти — Коломойскому, а добыча газа — "Нафтогазу", тогда понятно.... Иначе для чего решение проблемы налоговых долгов "Укрнафты"? Для того чтобы снова появились долги?" — логично спрашивает энергетический эксперт, главный редактор "Бизнес.Цензор" Сергей Головнев.

Впрочем, процесс это небыстрый. По словам Николая Гавриленко, необходимо, чтобы это разделение было в интересах обоих акционеров, как мажоритарного, так и миноритарного. Но надежда есть.

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Второй взаимозачет

Есть и еще один любопытный момент. Помимо долгов "Укрнафты" существует ещё и долг предприятий теплокоммунэнерго и облгазов. Составляет он примерно 100 млрд грн. "Из почти ста миллиардов гривен долг теплокоммунэнерго (ТКЭ) и газсбытов перед "Нафтогазом" составляет 67 миллиардов, еще 35 миллиардов — это долги облгазов перед оператором газотранспортной системы", — говорила ранее Алена Осмоловская, отвечая на вопрос корреспондента Delo.ua.

Поскольку часть этих долгов возникли из-за ошибок в государственном регулировании, в "Нафтогазе" предлагают, чтобы государство выплатило предприятиям ТКЭ компенсацию. ТКЭ перечислят средства "Нафтогазу", "Нафтогаз" заплатит дивиденды. То есть, механизм примерно один и тот же.

Средства, как и в случае с долгом "Укрнафты" не покинут счетов Госказначейства. Прибыль государству обещают около 10 млрд грн.

Дмитрий Бунецкий, специально для Delo.ua