Газовая дыра: откуда на газовом рынке Украины взялись долги в 100 млрд и что с ними делать

Несколько дней назад глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в эфире телеканала "Украина 24" заявил о том, что общие долги перед "Нафтогазом" за поставку газа превышают 100 млрд грн.

"Общие долги всей системы газопотребления превышают 100 млрд грн. Принципиально, не за какой период эти долги, а какова природа этого долга. Украинский потребитель на самом деле очень дисциплинирован. Наш уровень расчетов у населения Украины, которое потребляет газ — до 100%, может 98-99%. Это аналогично уровню в Европе и других странах", — сказал Коболев.

Более подробно структуру долгов разъяснила директор по связям с государственными органами и стейкхолдерами "Нафтогаза" Алена Осмоловская во время встречи Европейской Бизнес Ассоциации "Кризисная ситуация с долгами на рынке природного газа — экономический аспект решения".

"Из почти ста миллиардов гривень долг теплокоммунэнерго (ТКЭ) и газсбытов перед "Нафтогазом" составляет 67 миллиардов, еще 35 миллиардов — это долги облгазов перед оператором газотранспортной системы", — рассказала Осмоловская, отвечая на вопрос корреспондента Delo.ua.

Причем, по словам Осмоловской, они видят определенную закономерность: долги появились в тех системах, которые зарегулированы, а не работают в свободном рынке. Да и распределены они неравномерно.

"Примерно 40% компаний, потребляющих газ для обеспечения населения теплом, без долгов. Еще 50% ТКЭ имеют долги, которые не выходят за установленный правительством 10%-й лимит. И 10%, у которых есть долги сверх лимита и существует угроза срыва отопительного сезона", — подчеркнула топ-менеджер "Нафтогаза".

"Виртуальные долги"

Павел Карась, директор "Черкассытеплокоммунэнерго", объясняет: их предприятие "гармоничное, прибыльное", но проблемы есть. Одна из них в том, что коммунальное предприятие не владеет имуществом, только управляет им, а, значит, не может брать кредиты в частных банках на покрытие закупок топлива или модернизацию. И поэтому целиком зависит от политики, которая напрямую влияет на тариф. Вторая проблема — "виртуальные долги".

"Вторая проблема, которая касается долгов перед НАК "Нафтогаз" — это штрафы и пеня. Они должны быть списаны. Что происходит: "Нафтогаз" выставляет нам пеню по Хозяйственному кодексу, а мы рассчитываем ее для потребителя по закону о ЖКХ. Получается, что на 800 тысяч долга, скопившегося из-за несвоевременной оплаты, нам насчитали 4 млн штрафов и пени. Мы проиграли суд, потому что другого варианта договора не существует. Я не могу взять газ, где хочу, у меня есть долг. Либо "Нафтогаз" не может начислять нам пеню выше, чем предусмотрено по закону о ЖКХ, либо меняем закон о ЖКХ под пеню "Нафтогаза", — резюмирует Карась.

Еще одна серьезная проблема ТКЭ — утверждение тарифов регулятором — Нацкомиссией по регулированию цен на электроэнергию и коммунальные услуги.

"Поменялась стоимость газа. Я об этом узнал 20 числа, что с 1 числа следующего месяца меняется. Дальше мне нужно две недели, чтобы подготовить документы для регулятора. Обычно это месяц, но я могу вложиться в две недели. Процедура утверждения тарифа НКРЭКУ длится три месяца. Получается, только через четыре месяца я смогу привести свой тариф, на который не могу влиять, в соответствие с реальностью. Во всем мире проводят автоматическую корректировку, структура тарифа утверждена, зачем мне два общественных слушания, чтобы обсудить, что поднялась стоимость газа?" — недоумевает глава "Черкассытеплокоммунэнерго", подчеркивая: при этом, нарушений нет — такова законодательно утвержденная процедура.

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На распутье: сложить руки или компенсировать "когда-нибудь потом"

Финансовый директор АО "Винницагаз" Сергей Кибитлевский также видит множество вопросов к законодательству. "Мы — естесственный монополист, это одна из форм организации рынка — как железная дорога, газотранспортная система, тоннель под Ла-Маншем. Монополиста регулирует государство. Согласно закону Украины о природных монополиях, природный монополист должен получать адекватную компенсацию. Тариф — единственный источник финансирования. Чтобы не было злоупотребления, тариф устанавливает не сам монополист, а государство, в лице НКРЭКУ. Что выходит по факту: с 14 по 19 год у нас кризис и долги. Темпы инфляции обогнали темпы роста тарифа. Например, в 18 году в тарифе была заложена цена на газ 6 тысяч с НДС, в то время, как на рынке мы покупали его за 12 тысяч гривень", — говорит Кибитлевский. В результате несоответствий между реальностью и расчетами НКРЭКУ, по словам директора, предприятие терпит миллиардные убытки.

Как решать эту проблему? Кибитлевский видит три варианта. Первый — ничего не делать. Но судебные иски заинтересованных сторон вряд ли дадут возможность продолжать накапливать долги. Второй — компенсировать потерянные средства в будущем тарифе оператора газораспределительной сети. Который либо вырастет сразу в несколько раз, либо поднимется незначительно и будет реструктуризироваться таким образом десятки лет. Третий вариант, наиболее оптимальный — взаимное списание долгов по цепочке поставщиков. "Мы спишем клиентам, кредиторы спишут нам", — говорит Кибитлевский. Закон, который позволяет это сделать, как раз находится в парламенте — 3800-1.

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Как решать вопросы с долгами

По словам члена комитета Верховной Рады по энергетике Сергея Нагорняка, прежде чем решать вопрос с долгами, необходимо четко понять, откуда эти долги взялись, и устранить причины, чтобы не накапливать их в будущем. Сейчас, мол, в Раде зарегистрировали два законопроекта — 3800 и 3800-1, которые могут повлиять на решение ситуации. Но пока нардепы, говорит Нагорняк, работают над более актуальными, на их взгляд, законами, а газовые долги подождут своей очереди. "Думаю, что за сентябрь-октябрь мы сможем заняться решением этих вопросов", — прогнозирует нардеп.

Главное, впрочем, провести аудит всех участников рынка, уверен первый замглавы энергетического комитета Алексей Кучеренко. Это даст возможность понять, какие долги на самом деле являются "телом долга", а какие "дутые", созданные искусственно. Это требование прописано в законопроекте 3800-1.

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В "Нафтогазе" предлагают "наказать виновных". И вместо взаимного списания долгов хотят, чтобы государство признало свою вину, выплатило предприятиям теплокоммунэнерго компенсацию, те заплатят "Нафтогазу", "Нафтогаз" заплатит дивиденды государству. Деньги для этого государство возьмет из тех дивидендов, которые НАК уже заплатил. Причем, необязательно "гонять по кругу" сто миллиардов, если можно прокрутить один миллиард, но… сто раз. То есть, фактически, это будет то же списание — но государство при этом получит от него налог на прибыль и НДС. Примерно 10 млрд грн.

В любом случае, конечного решения ситуации нет. Конечно, хорошо, что участники рынка увидели противоречия в законодательстве и готовы их устранять, чтобы не копить "виртуальные долги". Однако главное, чтобы в процессе решения нынешних этих противоречий не стало больше.

Дмитрий Бунецкий, специально для Delo.ua