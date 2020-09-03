Винницкая ОГА направила в Раду письмо о необходимости списания искусственных долгов за газ

Винницкий городской совет и Винницкая ОГА, а также теплоснабжающие предприятия региона направили в парламент совместное письмо, в котором просят ускорить принятие проекта закона №3800-1. Документ, в частности, предусматривает списание искусственных долгов предприятий ТКЭ за потребленный газ и штрафные санкции перед НАК "Нафтогаз Украины".

Винницкие власти считают, что принятие законопроекта стабилизирует деятельность тепловиков и сдержит рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

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В письме отмечается, что по состоянию на 1 сентября 2020 года долги коммунальных теплоснабжающих предприятий Винницкой области перед НАК "Нафтогаз Украины" превысили 184 млн грн. Такой объем долгов составляет реальную угрозу для тепловиков остаться в отопительный сезон без газа, а потребителям — без тепла.

Также авторы обращения указывают, что долги ТКЭ возникли из-за экономически необоснованного тарифа на тепловую энергию, отсутствие бюджетной компенсации разницы в тарифах, и длительный кризис неплатежей населения.

Тепловики и местные власти выискивают все возможные ресурсы для подготовки к отопительному сезону. Однако, средств катастрофически не хватает. Местные бюджеты выделяют средства на ремонт и подготовку ТКЭ к зиме, но не имеют возможности найти миллионные суммы на погашение долгов за газ коммунальных предприятий.

Тарифы на тепловую энергию не пересматриваются годами, долги накапливаются, а газоснабжающие организации не готовы поставлять газ тепловикам за несвоевременные расчеты. В Винницкой ОГА отмечают, что в итоге страдает население, которое может остаться без тепла.

В письме в Верховную Раду указано, что логичным и справедливым путем разрешения кризиса на рынке газа будет списание долгов предприятиям ТКЭ. Такое решение не требует средств из государственного и местных бюджетов, сбалансирует расчеты и стабилизирует ТКЭ для прохождения отопительного сезона без резкого роста тарифов и цен.

Принятие проекта закона №3800-1 позволит избежать коллапса на рынке природного газа и будет способствовать стабильному и безаварийному функционированию газотранспортной, газораспределительной систем, а также теплоснабжающих предприятий по всей стране.