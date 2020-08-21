Потребители не должны покрывать 37 млрд грн убытков тепловиков — глава АГРУ

Глава Ассоциации газового рынка Украины считает, что потребитель не должен платить за ошибки в государственном регулировании тепловиков. По его мнению, проблему убыточных тарифов предыдущих лет необходимо решать на законодательном уровне. Об этом заявили в пресс-службе Ассоциации.

Там отмечают, что причиной большинства долгов на газовом рынке является государственное регулирование.

Заниженные тарифы на тепло стали убытками компаний, которые оформились в долги перед НАК "Нафтогаз Украины". Долги ТКЭ составляют большую часть из них — около 37 млрд грн.

"Задолженность ТКЭ — это большая проблема. Компании не виноваты, что регулирующие органы не устанавливали им экономически обоснованный тариф, — отмечает Денис Сенектутов, глава Ассоциации газового рынка Украины в своем интервью. — Разве потребитель тепла в этом виноват? И готов ли он за это платить в текущей экономической ситуации?".

Общая сумма задолженности населения за газ и услуги теплоснабжения уже превышает 114 млрд грн. По мнению главы АГРУ, решение этой проблемы предложено в законопроекте №3800-1, инициированном группой депутатов почти из всех фракций.

Аналогичное решение — списать безнадежные долги — уже принято на рынке электроэнергии. Верховная Рада Украины приняла закон о списании старых долгов между участниками рынка и 15 июля его подписал президент.

Законопроектом предусмотрен механизм по списанию задолженности по всей цепочке поставщиков жилищно-коммунальных услуг для населения.

Это позволит провести финансовое оздоровление и обеспечить экономическую стабильность как всех предприятий отрасли.