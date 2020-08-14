Кто и зачем "убивает" рынок электроэнергии вместе с украинской промышленностью

Проблем на рынке электроэнергии становится все больше, а наши законодатели решают проблемы одного дня без какой-либо стратегии на будущее, что в перспективе приведет к полной монополизации энергетики, сумасшедшим ценам на электроэнергию и к критическому техническому состоянию как сетей, так и генерации.

С 1 июля 2019 года "заработал" свободный рынок электроэнергии, который должен был привести к конкуренции и, как следствие, снизить цены на электроэнергию. Но на деле получилось совсем не так: цены растут, а рынок все больше монополизируют путем внесения изменений в новое энергетическое законодательство.

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Уже 15 июля 2020 года Нацкомиссия по госрегулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) на своем очередном заседании рассмотрела изменения к постановлению №766, которое числилось пунктом №34 повестки дня под скромной формулировкой "О внесении изменений в постановление НКРЭКУ от 8 апреля 2020 года № 766". В результате изменений внесли ряд правок, и постановление вступило в силу с 1 августа на семидневный срок, после чего было продлено до конца карантина.

Согласно первой редакции упомянутого постановления (от 22 июля 2020 года), у генерирующих компаний появилась возможность устанавливать цену на электроэнергию в ночные часы (с 23:00 до 07:00) на уровне дневных, что попросту уравняло дневные и ночные цены.

При окончательном рассмотрении приняли 60% от дневной цены. Другими словами, цены на рынке (которые уже давно устанавливает генерация, по сути, в лице одного монополиста) в ночное время могут вырасти до 1228,94 грн/МВт без НДС и без стоимости передачи сетями Укрэнерго и Облэнерго, что на 28,13% выше прежней максимальной ночной цены (959,12 грн/МВт без НДС).

К чему это приведет?

Во-первых, к увеличению средней цены на электроэнергию для конечного потребителя, что снизит конкурентность продукции отечественных предприятий по сравнению с импортом, ведь электроэнергия в Украине и так самая дорогая в Европе, а станет еще дороже. Повышение цен также приведет к снижению производства, а то и вовсе к остановке ряда предприятий, что, в свою очередь, еще больше снизит спрос на электроэнергию. В результате получаем "лавинообразный" процесс, который будет только усугублять ситуацию.

Также, чем ниже разница ночного и дневного тарифа, тем менее выгодней предприятиям работать ночью, а при определенном уровне ночного тарифа им и вовсе будет невыгодно работать ночью. Далее начнется переход на стандартный график работы в дневное время, что еще больше усугубит разрыв объема потребления между днем и ночью в объединенной энергосистеме Украины.

Если добавить еще последние "подарки" от Укрэнерго для поставщиков, то работа на рынке электроэнергии становится очень непредсказуемой и нестабильной. Речь идет о выставлении субсчетов UA-1 в последних числах июня за декабрь 2019 года. С фактической формулировкой "вы нам должны по 1 копейке за каждый киловатт, который вы продали своим потребителям, потому что мы так захотели и имеем на это право".

А ведь есть еще субсчета UА-2,3 и 4, которые тоже могут быть выставлены в любой момент. Представьте себе картину: вы покупаете товар у продавца, а он через полгода приходит к вам и говорит, что вы ему еще должны за этот товар определенную сумму.

Что же стало причиной таких решений НКРЭКУ по постановлению №766?

Официально — создание справедливой конкуренции между генерацией и поддержанием отрасли во время карантина: очень удобное время — можно принимать любые решения, прикрывшись карантином. Но по факту, это очередная демонстрация монополизации рынка, вызванная необходимостью балансировать зеленую энергетику тепловыми станциями.

Вы спросите, а зачем надо балансировать и при этом только тепловыми электростанциями? Потому что в украинской энергосистеме постоянно есть профицит или дефицит электроэнергии, что связано с непостоянным потреблением электроэнергии. Чем меньше потребление, тем сложней удержать этот баланс.

Почему необходимо удерживать баланс? Существует так называемая частота в энергосистеме, которая должна составлять 50 Гц, все отклонения баланса производства/потребления электроэнергии приводят к уменьшению или увеличению частоты, что приводит к замедлению или ускорению вращения электрических двигателей. А таких в энергосистеме очень много, представьте — в момент дефицита начинает медленно крутится насос охлаждения атомного реактора, срабатывает защита, атомный блок отключается и проблема еще больше усугубляется.

Чтобы такое не произошло, диспетчер энергосистемы должен принять меры, самое простое и быстрое — отключить ряд потребителей, а 1200 МВт (дефицит/профицит иногда достигает таких значений) — это больше, чем потребляет весь Киев, что, разумеется, можно делать только в особо критических случаях.

Второй способ — это маневрировать генерирующими мощностями (уменьшать/увеличивать мощность генерации). Но в Украине очень мало по-настоящему маневренной генерации. Чем в Украине можно маневрировать?

• атомные энергоблоки этого не позволяют делать, поэтому АЭС и находятся в базовой нагрузке любой страны;

• теплоэлектроцентрали — станции, которые служат в первую очередь для производства тепла, они очень медленные в плане изменения своей мощности, потому также не подходят;

• возобновляемые источники энергии — альтернативная энергетика, которая имеет свой громадный зеленый тариф и обязательства гарантированного поставщика покупать всю их электроэнергию, а если их отключат, то с большими штрафами — экономически в сегодняшних условиях дорого. Кроме того, в нашей системе как раз ВИЭ и вносят свою огромную лепту в разбалансировку энергосистемы;

• теплоэлектростанции предоставляют услуги балансировки и, на сегодня, это единственные станции, которые работают на балансирующем рынке, при этом большинство этих станций принадлежат одному монополисту;

• гидроэлектростанции и гидроаккумулирующие электростанции — действительно очень маневренные и имеют внушительную установленную мощность. Но данные станции имеют огромный недостаток — ограничение времени работы: вода в водохранилище просто может закончиться, что делает их эффективными на покрытие пиков потребления только на несколько часов.

• есть еще очень маневренная когенерация: такие станции сильно распространены во всех европейских странах и играют ключевую роль в балансировке "зеленой" энергетики и активно развиваются, но в нашей стране их ничтожно мало и их развитие тормозится, так как они являются прямыми конкурентами монополиста и сразу попадают в "немилость".

То есть, полноценно и безопасно на сегодняшний день балансировать можно только с помощью теплоэлектростанций, которые принадлежат монополистам.

Другими словами, желание устроить показуху с увеличением количества зеленой энергетики сыграло злую шутку и привело к полному коллапсу в энергосистеме, что на руку все тем же монополистам, которые теперь могут позиционировать себя как герои-спасатели энергосистемы и диктовать свои условия игры.

Всего несколько лет назад доля зеленой энергетики в Украине была ничтожно мала и никоим образом не влияла на ситуацию в энергосистеме. Но потом нашёлся "очень умный законодатель", который решил, что Украине сильно нужна зеленая энергетика, и ничего лучше не придумал, как установить в одной из самых бедных стран Европы самый дорогой зеленый тариф, еще и привязанный к иностранной валюте, на уровне 0,2 евро за 1 кВтч (в 2015 году, с дальнейшим небольшим уменьшением).

Вместо того, чтобы дать дотации на постройку зеленой энергетики (к примеру, нулевую ставку налогообложения), решили платить им дорогой зеленый тариф из кармана потребителей электроэнергии. Очень напоминает хищение в особо крупных размерах, но при этом все законно, замечательная схема.

Теперь зеленая энергетика растет, как грибы после дождя, но долги по зеленому тарифу растут с той же скоростью. По состоянию на май 2020 года, долг составлял более 7 млрд грн, для примера, на эту сумму можно закупить маневренных когенераторов на общую мощность около 600 МВт.

Вот и придумывают наши законодатели очередные "схемы" для решения проблемы сегодня, не думая, что за собой принесут эти решения завтра. Сегодня для решения проблемы расчетов с "зеленой" энергетикой и балансировки энергосистемы готовы принести в жертву потребителей электроэнергии или попросту предприятия, которые с учетом накопившихся проблем, выживают из последних сил и не выдержат очередной тарифный удар.

Вот так и получается в сегодняшних реалиях, что для поддержания стабильности монополистов готовы принести в жертву целые отрасли, а что будет завтра — никого особо не волнует.