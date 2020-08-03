Расплата за электроэнергию: прибыль олигархам, счета — украинцам 

Национальный регулятор принимает решения не в пользу "Центрэнерго", системный оператор "Укрэнерго" хочет построить газовые ТЭС, с которыми сложно конкурировать при работе на дорогом украинском угле. В то же время, Министерство энергетики навязывает компании контракты с "ДТЭК" на невыгодных условиях.

Такая "слаженная" работа создает угрозу для всей энергосистемы. Ведь именно ТЭС поддерживают ее стабильную работу, балансируя перепады потребления и производства в условиях бесперебойной генерации АЭС и скачков выработки "зеленой" энергии.

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Пострадать могут и десятки тысяч шахтеров. Сегодня "Центрэнерго" — единственный потребитель добываемого на государственных шахтах угля. Если предприятие не сможет работать или оплачивать сырье — все они останутся без работы.

Как создать кризис

О том, что украинцев с 1 августа ожидает рост цен на электроэнергию написали уже все. Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, с грядущего месяца поднимет тариф НЭК "Укрэнерго" на 54,6% — до 240,23 грн.

На первый взгляд все и правда прозрачно, тарифы растут — растет и конечная цена для потребителей. За скобками остается только тот факт, что уже несколько месяцев цены на электроэнергию держатся на рекордно низком уровне, в отдельные часы опускаясь до себестоимости производства самой дешевой атомной энергии. За год средние цены на "рынке на сутки вперед" упали на четверть — с 1,6 до 1,2 грн за кВт-ч. Теперь практически все производители работают в убыток — даже пресловутый "Энергоатом" вынужден брать кредиты на выплаты зарплат сотрудникам, не говоря уже о более дорогой генерации.

Повышение тарифа "Укрэнерго" — попытка спасти "Гарантированного покупателя", а вместе с ним "Энергоатом", "Укргидроэнерго" и "зеленую" генерацию. Ведь как работает рынок? "ГарПок" дешево "скупает" по ПСО почти всю энергию "Энергоатома" и треть генерации "Укргидроэнерго" и дорого у ВИЭ. Затем перепродает ее поставщикам электричества для населения (почти без наценки), а остаток выставляет на "рынок на сутки вперед". Именно продавая остатки электричества "ГарПок" и должен получать прибыль, чтобы рассчитаться с поставщиками. Помимо этого, часть средств для выплат "зеленым" от действующего тарифа на передачу перечисляет "Укрэнерго". Такую систему ввели при запуске нового рынка год назад и, разумеется, все пошло не по плану.

Авторы этой "рыночной" модели не учли вероятных последствий чрезмерной зарегулированности системы. Фиксация низких цен для большей части генерации не могла не привести к обесцениванию электроэнергии. Последовавшее разрешение импорта дешевого электричества из России и Беларуси в паре с падением потребления во время карантина попросту обвалили рынок.

В итоге "ГарПок" не может рассчитаться с "Энергоатомом", "Укргидроэнерго" и возобновляемой энергетикой, сумма долгов уже составляет десятки миллиардов гривен. И в этот момент национальный регулятор решает бросить "ГарПоку" спасательный круг и обязать "Укрэнерго" платить в три раза больше, чем раньше, а чтобы не обанкротить еще и системного оператора, поднять тариф на передачу.

Конечно, несложный расчет покажет, что, если поднять расходы в три раза, а доходы в полтора — дефицит средств все равно останется. Но проблема даже не в этом. Важно то, что такой костыль не решит проблемы на рынке, а добавит новых.

Повышение тарифов "Укрэнерго" — это признание НКРЭКУ собственной беспомощности в решении проблем, существующих на рынке электроэнергии. Ведь зачем принимать сложные решения, пытаться либерализировать торги и прийти к объективному формированию цен, если можно утвердить очередное простое и бесполезное изменение. Стимулов для прихода цен в норму не остается вовсе, поскольку контролирующий более половины генерации в стране "Гарантированный покупатель" и так получит свои деньги. Да, долг перед атомной, "зеленой" и гидроэнергетикой сократится. А что будет с остальным рынком? В первую очередь пострадают угольная промышленность и государственные тепловые станции "Центрэнерго", а вместе с ними и вся энергосистема.

Простые решения создают новые проблемы

Важный факт об украинской энергосистеме — возможности генерации превышают потребности в электроэнергии. Второй важный факт — большинство наших мощностей не маневренные. Атомные станции производят электричество в заданном объеме, их нагрузку можно снижать медленно, а поднимать еще медленнее. Солнечные и ветровые станции вырабатывают электричество тогда, когда могут — днем в солнечную погоду и когда дует ветер. Выработку на них можно ограничить, вот только по закону за недовыработанное "зелеными" электричество все равно придется заплатить. В течение же дня спрос на электричество варьируется, а генерирующие мощности должны подстраиваться под запросы потребителей.

Чтобы эта система работала стабильно, сети не сгорели, а потребители не оставались без света, нужны электростанции, способные быстро повышать выработку и так же быстро ее снижать. В Украине это тепловые электростанции — государственная "Центрэнерго" и "ДТЭК" Рината Ахметова. Но останавливаться на "ДТЭК" сейчас мы не будем — позже поговорим о нем отдельно. Пока скажу только то, что Ринат Леонидович явно не в убытке и чувствует себя хорошо.

А вот "Центрэнерго" действительно осталась крайней в аукционе щедрости НКРЭКУ. Себестоимость производства электроэнергии на ее ТЭС — около 1,6 грн за кВт-ч при работе на угле. Постоянные изменения нагрузки тоже выливаются в дополнительные расходы. Напоминаю, продается электроэнергия при этом по 1,2 грн за кВт-ч. Плюс ко всему, "Центрэнерго" — единственный потребитель угля с государственных шахт, то есть их существование и доход напрямую зависят от финансовой ситуации на предприятии.

В итоге мы попадаем в парадоксальную ситуацию, когда убытки решили возложить именно на ту госкомпанию, от которой зависит существование угольной отрасли и работа всей энергосистемы Украины. Пусть правительство и собирается постепенно закрывать шахты, но мгновенно трудоустроить десятки тысяч их работников — не такая простая задача. Пока ее решение не найдено — в интересах государства поддерживать отрасль и не допускать социального кризиса, постепенно закрывая самые убыточные шахты и создавая новые рабочие места в других сферах.

Тем временем, критикуя "Центрэнерго" за сжигание газа — на предприятии заявляют, что ситуативное и вынужденное, для минимизации убытков, — с другой стороны государство в лице "Укрэнерго" планирует строительство дополнительных маневренных мощностей. Это будут ТЭС, работающие на газе, который по факту Украина получает из России, пусть и реверсом через европейских посредников. То есть вместо обеспечения работой собственной угольной промышленности, мы будем покупать еще больше газа у страны-агрессора.

Ахметов всегда выигрывает

Теперь вернемся к "ДТЭК". Ее угольные станции также используются как маневренные мощности, а низкая стоимость электроэнергии сказывается на финансовых показателях. Но, во-первых, потери в одном месте "ДТЭК" компенсирует сверхприбылью в другом — в частности все в той же "зеленой" энергетике, владея самым крупным в стране производителем ВИЭ. Во-вторых, холдинг сам добывает уголь и при необходимости может дешево закупать его на внешних рынках, абсолютно не беспокоясь о сотрудниках собственных шахт. И, в-третьих, Ринат Леонидович мастерски пользуется принципом "приватизации прибыли и национализации убытков", лоббируя собственные интересы на высших уровнях власти.

О том, как ДТЭК обходится с собственными шахтами всем известно. Только заходит речь об убытках, их работа прекращается, а автобусные эшелоны везут шахтеров протестовать в Киев, чтобы добиться от государства дотаций. Последний пример — пятимесячный простой шахт "ДТЭК Добропольеуголь", на которых трудится 8 тысяч человек. По иронии, их работа возобновилась, когда контракт на поставку угля был заключен с "Центрэнерго".

К слову, этот контракт стал наглядным примером лоббизма интересов "ДТЭК". Его заключение изначально продвигалось и.о. министра энергетики Ольгой Буславец. Как в процессе переговоров сообщали на "Центрэнерго", в предложенном долгосрочном контракте была стопроцентная предоплата, а объем закупок угля превышал потребности государственных ТЭС. Стоимость ресурса при этом рассчитывалась по хорошо известной формуле "Роттердам+". На "Центрэнерго" шутку не оценили, и.о. гендиректора Александр Корчинский тогда раскритиковал предложение. В итоге контракт заключили всего на два месяца и с послеоплатой. Единственное, чего не удалось убрать из договора — формулу "Роттердам+". Этот вопрос поднимался перед утверждением соглашения в Минэнерго, но Буславец в формуле ничего страшного не увидела.

Quo vadis?

Государство должно определиться, нужны ли ему собственные ТЭС и угольная промышленность в целом. Строим ли мы новые, газовые станции, и закрываем глаза на источник топлива. Возможно, всю угольную отрасль сразу отдать "ДТЭК", сделав Ахметова полным монополистом, тем самым обрекая шахты на многомесячные простои, а самих шахтеров на обнищание и вечные протесты? Параллельно с этим можно развивать "зеленую" энергетику, оплачивая самое дорогое в стране электричество за счет стагнирующего "Энергоатома" и промышленности.

Сейчас "Центрэнерго" еще справляется, обеспечивает шахтеров и собственных сотрудников работой, постепенно накапливая долги. Ситуация усложняется еще и миллиардной задолженностью перед предприятием со стороны уже не функционирующего "Энергорынка". Не говоря о том, что "Энергорынок" должен не только "Центрэнерго", и с этими долгами тоже нужно что-то делать, однако, создаётся впечатление, что о них попросту забыли. Или кто-то старается, чтобы все забыли.

Также почти незамеченной прошла информация о решении хозсуда Киева в пользу Виталия Кропачева (ООО "Укрдонинвест Трейдинг") о взыскании с ПАО "Центрэнерго" 1,44 млрд грн, из которых более половины — штраф за "непринятый уголь". Фактически, за последние несколько лет явно прослеживается целая цепочка событий, направленных на обанкрочивание государственного предприятия.

При этом, до сих пор непонятны результаты проверки деятельности предыдущего руководства "Центрэнерго", при котором госпредприятие ушло в глубокий "минус". В открытых источниках есть информация о нескольких досудебных производствах, однако их судебная перспектива или хоть какая то внятная оценка со стороны правоохранительных органов пока под вопросом.

Сколько в таких обстоятельствах еще протянет государственная энергогенерирующая компания?

Это открытый и очень актуальный вопрос, ведь сейчас, несмотря на объявленную подготовку к приватизации, состояние дел невероятно далеко от привлекательного для инвесторов. Решения не в пользу "Центрэнерго" принимает НКРЭКУ, Укрэнерго хочет создать угольным ТЭС новых конкурентов на дешевом газе, а профильное министерство отстаивает частные, а не государственные интересы.

Самое трагичное — пострадает не только само "Центрэнерго". Если компания не сможет работать, мы все столкнемся с перебоями в электроснабжении из-за сложностей с поддержанием баланса энергосистемы, а десятки тысяч шахтеров останутся на улице.

В любом случае последнее слово должно быть за теми, кто определяет судьбу государства. Антикризисный штаб во главе с премьером уже озвучил свой план урегулирования энергетического кризиса, посмотрим насколько жизнеспособным он окажется на практике.