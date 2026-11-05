Защита Чернобыльской АЭС под угрозой: мир ищет 500 млн евро на ремонт укрытия

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) ищет международное финансирование для срочного восстановления Новой безопасной защиты на Чернобыльской АЭС, поврежденной российским беспилотником в феврале 2025 года.

Как пишет Dilo, это в интервью POLITICO заявила президент ЕБРР Одиль Рено-Бассо.

По ее словам, для устранения повреждений гигантской стальной арки, накрывающей разрушенный четвертый энергоблок, не хватает около 500 миллионов евро.

Это не только украинская проблема

В ЕБРР отмечают: если ремонт не провести до 2030 года, влага может повлечь за собой коррозию внутренней инфраструктуры, что значительно усложнит и удорожит управление радиоактивными материалами. Непосредственной опасности утечки пока нет, но затягивание работ чревато международной ядерной безопасностью.

"Это не украинская проблема. Все должны беспокоиться о ядерной безопасности во всем мире", - подчеркнула Одиль Рено-Бассо.

Глава банка призвала мировые правительства рассматривать финансирование не как конкурирующие расходы на поддержку Украины, а как глобальную инвестицию в безопасность, которая касается каждого.

Кто даст деньги на восстановление

Хотя атаку нанесла Россия, ЕБРР не рассчитывает на добровольный вклад Москвы, однако ущерб может быть компенсирован будущими репарациями. Первые 260 миллионов евро уже выделили страны G7 в октябре.

Для покрытия остального дефицита 9 ноября в Париже состоится донорская конференция под сопредседателем Франции, Украины и ЕБРР. Банк рассчитывает привлечь к финансированию страны Персидского залива и другие государства, ранее участвовавшие в строительстве саркофага.

По плану ЕБРР средства необходимо собрать для заключения контрактов, чтобы начать основные реставрационные работы в 2028 году. Сам процесс восстановления будет длиться около двух лет.

Напомним, посийский ударный дрон с фугасной боевой частью попал 14 февраля 2025 года в укрытие, берегущее мир от радиации. разрушенного 4-го энергоблока ЧАЭС. В результате дроновой атаки пострадали внешняя и внутренняя оболочка арки. Представители МАГАТЭ подтвердили сообщения украинской власти, что уровень радиации на месте не изменился.