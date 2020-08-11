Энергетика 10 минут назад

Бизнес ожидает внедрения стимулирующего тарифообразования по европейской методологии — ЕБА

При этом участники энергорынка и эксперты не принимают RAB-тариф на распределения электроэнергии, который предложил НКРЭКУ

Фото: John Middelkoop / Unsplash Фото: John Middelkoop / Unsplash
Фото: John Middelkoop / Unsplash

Бизнес надеется, что будет принято тарифообразование на распределение электроэнергии, которое будет интересно инвесторам и поможет модернизировать и развивать электросети. Об этом рассказала руководитель Европейской Бизнес Ассоциации Анна Деревянко.

По ее информации, участники энергорынка и эксперты не принимают модель стимулирующего тарифообразования (RAB-тариф) на распределения электроэнергии, которую предложил НКРЭКУ. По их мнению, она не будет стимулировать инвестиции.

Подпишитесь на канал DELO.UA

"Ведутся дискуссии вокруг того, какое именно тарифообразование должно быть принято: по предложениям Регулятора или по предложению рынка. Их отличие — в доказанности эффективности. Рынок предлагает применять успешную европейскую модель с правилами, которые понятны инвесторам: ставка возврата капитала на уровне WACC, пересчет ставки ежегодно, начисление на все активы компании", — рассказала руководитель Европейской Бизнес Ассоциации

Она добавила, что регулятор предлагает ставки дифференцировать, 1% начислять на уже построенные активы компании, 15% — на новые активы. Однако рынок такие условия не принимает, поскольку не видит инвестиционной привлекательности.

Деревянко уверена, если привлекательности "правил игры" не видит рынок, то и внешние инвесторы вряд ли заинтересуются электросетями.

Читайте также:
RAB-тариф на распределение электроэнергии удешевит подключения к электросетям, — ЕВА

"Поэтому бизнес все же надеется, что тарифообразование, которое будет интересно инвесторам, будет внедрено в ближайшее время, ведь об этой реформе речь идет уже больше 10 лет". — подчеркнула эксперт.

Ранее в ЕБА предложили внедрять стимулирующий тариф по европейской методологии — ставка возврата инвестиций на уровне WACC, которая начисляется на все активы операторов систем распределения.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

"Увеличит теневую занятость": бизнес выступил против поднятия минимальной зарплаты
"Увеличит теневую занятость": бизнес выступил против поднятия минимальной зарплаты
Предприниматели обеспокоены чрезмерной ответственностью за посетителей без масок
Предприниматели обеспокоены чрезмерной ответственностью за посетителей без масок
На сайте НКЦБФР начали вести список потенциально фиктивных финпроектов
На сайте НКЦБФР начали вести список потенциально фиктивных финпроектов
Загрузка...
Новое видео
Есть вопросы: террористические акты в Украине — постановка или реальная угроза?

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. В Беларуси задержанных уложили прямо на асфальт во дворе отделения милиции (ВИДЕО)

  3. Беларусь охватила волна забастовок: список предприятий

  4. Завхоз Нацполиции открыл под Киевом клуб отдыха с бассейнами (ВИДЕО)

  5. "Вторая волна" эпидемии коронавируса началась раньше, чем прогнозировали — Минздрав

Загрузка...