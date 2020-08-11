Бизнес ожидает внедрения стимулирующего тарифообразования по европейской методологии — ЕБА

Бизнес надеется, что будет принято тарифообразование на распределение электроэнергии, которое будет интересно инвесторам и поможет модернизировать и развивать электросети. Об этом рассказала руководитель Европейской Бизнес Ассоциации Анна Деревянко.

По ее информации, участники энергорынка и эксперты не принимают модель стимулирующего тарифообразования (RAB-тариф) на распределения электроэнергии, которую предложил НКРЭКУ. По их мнению, она не будет стимулировать инвестиции.

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"Ведутся дискуссии вокруг того, какое именно тарифообразование должно быть принято: по предложениям Регулятора или по предложению рынка. Их отличие — в доказанности эффективности. Рынок предлагает применять успешную европейскую модель с правилами, которые понятны инвесторам: ставка возврата капитала на уровне WACC, пересчет ставки ежегодно, начисление на все активы компании", — рассказала руководитель Европейской Бизнес Ассоциации

Она добавила, что регулятор предлагает ставки дифференцировать, 1% начислять на уже построенные активы компании, 15% — на новые активы. Однако рынок такие условия не принимает, поскольку не видит инвестиционной привлекательности.

Деревянко уверена, если привлекательности "правил игры" не видит рынок, то и внешние инвесторы вряд ли заинтересуются электросетями.

"Поэтому бизнес все же надеется, что тарифообразование, которое будет интересно инвесторам, будет внедрено в ближайшее время, ведь об этой реформе речь идет уже больше 10 лет". — подчеркнула эксперт.

Ранее в ЕБА предложили внедрять стимулирующий тариф по европейской методологии — ставка возврата инвестиций на уровне WACC, которая начисляется на все активы операторов систем распределения.