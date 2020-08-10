Энергетика 1 час назад

RAB-тариф на распределение электроэнергии удешевит подключения к электросетям, — ЕВА

Кроме того, это повлечет за собой обновление сетей, сокращения количества ремонтов и приведение индекса SAIDI (отключений в минутах на пользователя) к европейским нормам и показателям

RAB-тариф на распределение электроэнергии удешевит подключения к электросетям, — ЕВА RAB-тариф на распределение электроэнергии удешевит подключения к электросетям, — ЕВА

Для упрощения подключения новых объектов бизнеса к электросетям, необходимы капитальные инвестиции в сети, привлечь которые возможно при внедрении стимулирующего тарифа (RAB-тарифа).

Об этом рассказала Анна Деревянко, директор Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА).

"Простота и стоимость подключения — это два пункта, которые далеки от идеала в Украине. Стоит отметить, что есть даже кейсы, когда новым компаниям, чтобы открыть бизнес в Украине, надо потратить 10% от общего бюджета проекта на подключение к сетям", — подчеркнула руководитель ассоциации.

По мнению Деревянко, если говорить о упрощении подключения к сетям, решить вопрос могут только масштабные инвестиции в развитие электросетей, увеличение запаса мощности, обновление инфраструктуры. Таким образом, предпринимателю не нужно будет расстраивать и оплачивать электроинфраструктуру под свой бизнес, а значит, и цена подключения будет меньше.

"Всем известно, что наши сети изношены очень сильно и требуют капитальных инвестиций, что возможно при внедрении стимулирующего тарифа. Это повлечет за собой обновление сетей, сокращения количества ремонтов и приведение индекса SAIDI (отключений в минутах на пользователя) к европейским нормам и показателям", — подчеркнули в ЕБА.

Ранее, в ЕБА заявляли, что существенные инвестиции в модернизацию сетей, что в конечном счете позитивно скажется на уровне энергоснабжения. В Ассоциации предлагали внедрять стимулирующий тариф по европейской методологии — ставка возврата инвестиций на уровне WACC, которая начисляется на все активы операторов систем распределения.

Напомним, стало известно, что Минэнерго также отправил НКРЭКУ письмо с просьбой принять RAB-тариф по европейской методологии.

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