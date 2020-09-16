"Уволить менджмент, вернуть льготы": почему в Украине снова бастуют горняки

С 3 сентября продолжается протест на шахтах Криворожского железорудного комбината. Как и почему это случилось, что делает менеджмент, и чего хотят протестующие — в материале корреспондента Delo.ua.

История протеста

3 сентября 2020 года в 9:30 утра появилось сообщение на ФБ-страничке главы Независимого профсоюза горняков Украины Михаила Волынца.

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"12 горняков первой, ночной, смены шахты "Жовтнева" по добыче железной руды (Кривой Рог) остались под землей на глубине 1,2 км на расстоянии около 2 км от шахтного ствола. Работники шахты объявили акцию протеста с требованиями повысить зарплату, уволить менеджмент, загоняющий предприятие в кризис, вернуть льготный стаж по спискам 1,2; прекратить нарушения при аттестации. С предприятия сообщают, что к протестующим присоединились работники второй, утренней, смены. Администрация не успела их перехватить — они спустились в шахту".

На тот момент это был уже второй шахтерский протест в стране — в тот же день на государственной угольной шахте "Надия" 6 из 24 бастующих шахтеров подняли на поверхность из-за резкого ухудшения состояния здоровья. 18 человек продолжили оставаться под землей. Уже пятого сентября под землей останется 12 горняков и они поднимутся на поверхность. Законопроектом №3991 им гарантировали 51 млн грн на погашение зарплат. Также законопроект предусматривает 1,4 млрд грн на закрытие долгов перед работниками государственной угледобычи.

А вот в Кривом Роге все только начиналось. Утром 8 сентября в подземном протесте участвовали 393 работника шахт железорудного комбината — шахты "Батьківщина", "Жовтнева", "Гвардейская", "Терновская". 9 сентября было 292 протестующих. Одному стало плохо, его передали медикам. 10 сентября на поверхность из-за проблем со здоровьем подняли еще четырех шахтеров.

В тот же день появилась информация, что второй этап переговоров бастующих и администрации КЖРК не дал результатов, горняки остались в шахте.

11 сентября продолжали протест 251 горняк.

По состоянию на 15 сентября, на 13 сутки протеста, под землей находились 192 человека.

На предприятии работает проверка Госслужбы по вопросам труда, премьер Денис Шмыгаль поручил губернатору Днепропетровской области Александру Бондаренко разобраться с ситуацией.

Что делает менеджмент

4 сентября предприятие опубликовало официальный пресс-релиз на своем сайте.

"В связи с появлением в некоторых средствах массовой информации и социальных сетях ведомостей о якобы страйках и массовом не поднятии с подземных условий труда горняков некоторых структурных подразделений ПАО "Кривбасжелезрудком", администрация предприятия подтверждает факт не поднятия 32 сотрудников шахты "Жовтнева" на дневную поверхность по окончанию рабочей смены".

Администрация заявила, что имеет объективные причины заявлять о попытке преступления по статье 272 УК — нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью. Также в релизе сообщили, что проведение митингов в опасных подземных условиях запрещено законом, а нормальный производственный процесс был сорван. Производственный план, соответственно, тоже, и предприятие уже рассчитывает сумму убытков. О событии сообщили правоохранителям, СБУ и Кабмину. "Малочисленная группа лиц, грубо нарушая законодательство о проведении страйков… нанесла ущерб не только неимущественным интересам… но и принесла убытки в особо крупном размере".

После того, как протестовать стали сотни горняков, а к ним присоединились еще и наземные протесты, протесты у Верховной Рады и появилась поддержка местных криворожских депутатов, менеджмент таки вышел к горнякам. Однако предложенный меморандум, который предусматривал повышение зарплаты, горняки не приняли: предложение было меньше, чем они рассчитывали.

Впрочем, администрация все равно повысила тарифные ставки и должностные оклады с 1 сентября (не указав, впрочем, на сколько). И объяснили, что по системе аттестации, мол, пытались получить разъяснения "компетентных государственных органов", но ответ так и не получили.

При этом, параллельно, криворожская телерадиокомпания "Рудана" обнародовала информацию о том, что больничные листы бастующих предприятие признавать не собирается.

Что дальше

По словам Михаила Волынца, которые цитирует "Интерфакс-Украина", у Криворожского железорудного комбината два основных собственника: группа "Приват" Игоря Коломойского и группа "Метинвест" Рината Ахметова. При этом, непосредственное управление в настоящее время осуществляет группа "Приват".

Прогнозировать, чем закончится конфликт, пока рано. Есть пример той же "Надии", по которой законопроект готов, но пока не проголосован, а, значит, по факту деньги за работу им пока не выплатили. В Кривом Роге администрация вроде пытается пойти на финансовые уступки, однако никаких подвижек по требованию смены менеджмента пока не наблюдается. А это требование может оказаться критическим для протестующих.

Официально ни "Метинвест", ни "Приват" никаких заявлений по поводу страйка не делали. Delo.ua продолжает следить за развитием ситуации.

Дмитрий Бунецкий, специально для Delo.ua