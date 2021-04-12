АМКУ против "Привата". Будет ли Коломойский платить миллиарды штрафа?

30 марта Антимонопольный комитет наложил крупнейший в истории Украины штраф за согласованные антиконкурентные действия на рынке топлива. По итогам исследования АМКУ выяснил, что 169 операторов АЗС, которые владели почти 25% заправок страны (1625 заправок страны), входили в проект "АВИАС" и осуществляли торговлю светлыми нефтепродуктами через одноименную систему безналичного расчета скретч-картами и топливными картами.

Все указанные АЗС закупали топливо марки Keropur ENERGY (эксклюзивная марка "Укртатнафты"), а в самой сети мгновенно устанавливались одинаковые цены, независимо от бренда АЗС и региона. Руководил процессом некий "Центр", который находится в городе Днипро.

По итогу АМКУ решил оштрафовать указанные компании на общую сумму в 4,7 млрд гривен. Из этой суммы больше всего пришлось на контролирующую Кременчугский нефтеперерабатывающий завод компанию "Укртатнафта" — 2,6 млрд гривен.

Самое интересное в этой истории не масштаб антиконкурентного сговора, и даже не рекордный объем штрафа, а что комитет наконец обратил внимание на то, что на топливном рынке и так давно знали.

Delo.ua разбиралось, действительно ли Приват является монополистом на рынке топлива, как такой штраф повлияет на рынок топлива в Украине и будет ли "Приват" вообще его платить.

Немного о группе "Приват"

Группа "Приват", которую контролируют бизнесмены Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов известна на топливном рынке с конца 90-х, когда ее структуры скупили на около 40% акций "Укрнафты".

Еще эта финансово-промышленная группа вместе с бизнесменом Александром Ярославским с 2011 года владеют пакетом более 50% компании "Укртатнафта", которая в свою очередь контролирует "Кременчугский НПЗ". Тот в свою очередь является единственным работающим нефтеперерабатывающим предприятием в Украине.

Исторически сложилось так, что полугосударственная "Укрнафта" на открытых аукционах продает свой ресурс большими лотами, настолько большими, что ни один из малых НПЗ, которые работают в Украине, купить его не может. Единственным покупателем уже долгие годы являются структуры из орбиты того же "Привата".

Таким образом "приватовцы" являются едва ли не единственным игроком, который имеет доступ к дешевому (по сравнению с импортным) отечественному бензину. Этот бензин позже реализовывается на тех самых подконтрольных "Привату" АЗС, а также на заправках "Укрнафты".

Для государства в лице другого акционера Кременчугского НПЗ и "Укрнафты" "Нафтогаза" такое партнерство является давней головной болью. По данным СМИ, из-за аукционов "Укрнафты" государство теряет миллиарды гривен. Чего стоит толлинговая схема, когда нефть продается компании-агенту, которая в свою очередь передает ее обратно "Укрнафте". Та в свою очередь передает ресурс на переработку Кременчугскому НПЗ, а полученные нефтепродукты продаются на заправках всем той же "Укрнафты". При этом госкомпания теряет огромные деньги на авансовых выплатах неизвестным фирмам. Так, по данным ZN.UA только в 2015 году эти компании не вернули "Укрнафте" 3,5 млрд гривен. При этом "Укрнафта" полностью рассчиталась с НПЗ. И хотя этой схеме уже много лет, и говорят о ней уже давно, выхода из сложившейся ситуации пока не нашли.

Еще "приватовцы", интересы которых давно выходят за пределы топливного рынка, недавно отметились на государственном "Центрэнерго".

По информации Bihus.Info, в январе-феврале (вспомним энергетический кризис и дефицит угля) уголь государственной компании "Центрэнерго" продавала компания "Укруглеобогащение групп". Продала она около 400 тысяч тонн угля, который был куплен у шахт в среднем за 1200 грн/тонна. После уголь перепродавался "Центрэнерго" по средней цене 1640 грн/тонна. С учетом затрат на обогащение купленного угля, ориентировочный заработок фирмы только за два месяца составил 120 млн грн.

В то же время, по данным собеседников издания в Минэнерго, она также не заплатила шахтам около 250 млн грн. Из-за этого шахтеры в марте даже приезжали на митинг в Киев. С учетом этого долга, заработок "Укруглеобогащение групп" мог составить 370 млн грн.

При этом журналисты отмечают, что данное ООО зарегистрировано в салоне красоты на окраине Киева, а единственной владелицей фирмы является 27-летняя жительница Черкасс Анастасия Ермолович. Она продает собственные картины в соцсетях и раньше не занималась не только угольным, но и никаким другим бизнесом. В то же время журналисты обнаружили, что родители художницы давно работают в структурах, тесно связанных с бизнесом Коломойского.

Будет ли "Приват" платить?

По мнению главного редактора отраслевого издания "НефтеРынок" Александра Сиренко есть высокая вероятность того, что это дело разобьется об юристов "Привата". Исторически штрафы АМКУ платили только Параллель и Shell. У остальных всегда были какие-то маневры, чтобы штрафы не платить. Например, заправки можно переписать на другое юридическое лицо, а то, которому наложили штраф, обанкротить.

Также эксперт считает маловероятным и то, что "приватовцев" попросят из аукционов "Укрнафты". Теоретически это возможно, но альтернативы для единственного в Украине работающего НПЗ нет.

По мнению Сиренко, после этих штрафов группа "Приват" продолжит работать. Разве что у властей будет политическая воля, чтобы заставить их заплатить штраф.

"В этом случае это должна быть такая же спецоперация, как и с Glusco. Такого ресурса в АМКУ нет, на это должна быть политическая воля. Я думаю, что до этого не дойдет. Заправки продолжат работать. Разве что они остановятся сами, чтобы показать, что будет с рынком без дешевого бензина. Так уже было в 00-х годах", — говорит эксперт.

Директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн также сомневается, что для "Привата" будут какие-то серьезные последствия после этих штрафов.

"По торговым компаниям, я думаю, они запросто запутают следы, тем более эти компании и так постоянно меняются. Они эти компании просто утопят, заправки переоформят на других и ничего не будет. Там основной вопрос. Дело в том, что основной штраф — это Укрнафта и Укртатнафта. Их утопить не получится. Хотя у Коломойского талантливые юристы, может что-то и придумают. Но я считаю, что это все пойдет в суды, и там будет уже зависеть от того, насколько решение АМКУ безукоризненно. Если они все сделали грамотно по закону, тогда отвертеться будет сложно. Есть прецеденты, когда комитет действительно заставил топливные компании платить. И не забываем, что наша судебная система — слабое звено. И как там все повернется. Приватовцы били АМКУ много, часто и серьезно", — говорит Куюн.

По мнению эксперта, даже в том случае, если компании заплатят штраф, это не приведет к банкротству компаний и не повлияет на рынок.

При этом он не считает совпадением то, что "Приват" признали монополией и наложили крупный штраф именно сейчас. По мнению Куюна, таким образом власти хотят поставить Коломойского на место.

"То же Центрэнерго. Почему этот человек должен управлять госкомпанией. Его оттуда отодвигают. Есть вопросы по "ПриватБанку". Там значительные суммы. Они очень важны и наверное ими надо заниматься. То есть государство заняло позицию, когда оно отстаивает свои интересы. Но видно, что явно идет ревизия отношений с группой "Приват" и Коломойским", — говорит эксперт.

С тем, что это решение является политическим, согласен и Сиренко. По его мнению, после введения санкций США в отношении Коломойского, власти решили пройтись по активам опального бизнесмена.

Что в итоге?

В итоге мы имеем очередное громкое дело, которое без политической воли может закончиться ничем. "Приват" может переписать свои заправки на другие компании, или же просто оспорить штрафы в судах.

Также может оказаться, что эти штрафы — это одна из форм диалога Банковой и Игоря Валерьевича, к которому у власти накопилось очень много вопросов. Примечательно также то, что сообщение АМКУ появилось накануне выборов в Верховную Раду на 87 избирательном округе. Основными конкурентами на этих выборах были кандидат от "Слуги Народа" Василий Вирастюк и основатель горнолыжного курорта "Буковель" Александр Шевченко, которого СМИ считают протеже Коломойского. На выборах победил провластный кандидат, выборы эти были довольно скандальными. И вполне вероятно, что от настойчивости Игоря Валерьевича по вопросу результатов выборов будет зависеть настойчивость властей по вопросу штрафов АМКУ.

Степан Крьока, специально для Delo.ua