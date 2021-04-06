Компания, зарабатывающая миллионы на угле для "Центрэнерго", связана с Коломойским — СМИ

Компания "Укруглеобогащение групп", которую новое руководство государственного предприятия "Центрэнерго" обвинило в перепродаже угля с шахт и долгах перед шахтерами, оказалась связана с окружением олигарха Игоря Коломойского. Об этом пишет Bihus.Info.

В середине марта "Центрэнерго" заявила, что госшахты в начале 2021 года не отгружали уголь на предприятие по прямым договорам, а вместо этого уголь поставлялся через ООО "Укруглеобогащение групп", несмотря на действие приказа Министерства энергетики, запрещающего поставки угля через частных посредников без предоплаты. Согласно заявлению, частная компания не только "вклинилась" в продажу, но и не рассчиталась за уголь с самими шахтами.

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По информации Bihus.Info, в январе-феврале "Укруглеобогащение групп" продала "Центрэнерго" около 400 тысяч тонн угля. Этот уголь компания покупала у шахт в среднем за 1200 грн/тонна, а перепродавала "Центрэнерго" по средней цене 1640 грн/тонна. С учетом затрат на обогащение купленного угля, ориентировочный заработок фирмы только за два месяца составил 120 млн грн.

В то же время, по данным собеседников издания в Минэнерго, она также не заплатила шахтам около 250 млн грн. Из-за этого шахтеры в марте даже приезжали на митинг в Киев. С учетом этого долга, "заработок" "Укруглеобогащение групп" мог составить 370 млн грн.

При этом журналисты отмечают, что данное ООО зарегистрировано в салоне красоты на окраине Киева, а единственной владелицей фирмы является 27-летняя жительница Черкасс Анастасия Ермолович. Она продает собственные картины в соцсетях и раньше не занималась не только угольным, но и никаким другим бизнесом.

В то же время они обнаружили, что родители художницы давно работают в структурах, тесно связанных с бизнесом Коломойского. Так, мать Анастасии Елена Ермолович руководит компанией "Фабрика технических бумаг", среди владельцев которой (через Киевскую фабрику технических бумаг) значатся прямые, хотя и непубличные, партнеры Коломойского — Алексей Буйнис и Евгений Кричевский. Они с Коломойским, Геннадием Боголюбовым, сыном нардепа Игоря Палицы Захаром и бизнесменом Юрием Киперманом являются партнерами в заводе "Нефтехимик Прикарпатья" и фирмы по производству вооружения "Рокот-М".

В свою очередь, отец Анастасии Сергей Ермолович раньше работал на уже упомянутой Киевской фабрике технических бумаг, а ныне числится владельцем и руководителем компании "Кей Стоун", контактный номер которой, указанный в госреестре, используется еще рядом фирм из орбиты бизнесменов Юрия и Михаила Киперманов.

Bihus.Info также оценило прибыль от нескольких схем, завязанных на компании из орбиты Коломойского, за время управления "Центрэнерго" лояльным к нему менеджментом (с лета 2019 до весны 2021 года).

Так, электричество доставалось трейдеру Коломойского от "Центрэнерго" по заниженным ценам, что принесло около 1,5 млрд грн заработка. Плюс трейдер олигарха до сих пор не полностью заплатил госкомпании за электричество — на 3 марта "Центрэнерго" оценивала долг "Юнайтед Энерджи" в 725 млн грн, из-за чего грозилась полностью прекратить отпускать ему электроэнергию.

Кроме того, газовый трейдер Коломойского дешево покупал газ полугосударственной "Укрнафты" и перепродавал его с наценкой "Центрэнерго" с наценкой 30-60%, в результате чего в фирме осела маржа еще в минимум 500 млн грн. Кроме того, отмечается, что заработок шел и с перепродажи российского угля: его так покупали дешевле, а продавали "Центрэнерго" дороже, на чем удалось заработать, по оценкам журналистов, до 500 млн грн.

Напомним, что 26 февраля Кабинет министров по предложению Фонда государственного имущества назначил Юрия Власенко новым исполняющим обязанности генерального директора ПАО "Центрэнерго". C 29 мая 2020 года им был Александр Корчинский.

Отметим также, что исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко выступает за создание вертикально-интегрированной компании на базе "Центрэнерго" и государственных шахт с ее последующей приватизацией.