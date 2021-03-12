Новое руководство "Центрэнерго" обнаружило сомнительный контракт с трейдером Коломойского

Новое руководство энергогенерирующей компании "Центрэнерго" в ходе внутренней проверки предприятия обнаружило сомнительный контракт, доход от которого включен в финансовую отчетность за 2020 год.

Как говорится в сообщении компании, в случае невыполнения этого контракта задекларированные положительные результаты финансовой деятельности могут не соответствовать действительности.

Отмечается, что комплексный анализ работы компании, в том числе и за предыдущие периоды, начался в начале марта после вступления в должность исполняющего обязанности генерального директора "Центрэнерго" Юрия Власенко и новых членов дирекции.

Установлено, что ООО "Юнайтед Энерджи" в конце октября 2020 года заключило договор с "Центрэнерго" на покупку золошлака на 840 млн грн, но заплатило не более 3% от суммы контракта и товар не забирало.

"Обнаруженное недополучение средств по указанному договору может привести к необходимости дисконтирования указанной задолженности по правилам международной финансовой отчетности, что в свою очередь может оказать значительное влияние на конечный финансовый результат предприятия 2020 года", — говорится в сообщении.

Ранее же прежнее руководство "Центрэнерго" направляло в Фонд государственного имущества отчеты о положительных финрезультатах компании в IV квартале 2020 и по итогам года в целом.

Напомним также, что 3 марта "Центрэнерго" заявила, что в 5 раз снижает объем поставки электроэнергии "Юнайтед Энерджи", которое связывают с бизнесменом Игорем Коломойским. Причиной такого решения было названо наличие у трейдера просроченной задолженности. Компания грозила полностью приостановить отпуск электроэнергии "Юнайтед Энерджи" уже с 4 марта, однако о таком шаге пока не сообщала.

Кроме того, в начале февраля Национальное антикоррупционное бюро проводило обыски в офисе Национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом" по делу о нерыночной продаже электроэнергии, в частности той же компании "Юнайтед Энерджи".

Отметим, что 26 февраля по предложению ФГИ Кабинет министров назначил Власенко новым исполняющим обязанности гендиректора "Центрэнерго". С 29 мая 2020 года эту должность занимал Александр Корчинский. Последний ранее обращался к чиновникам с просьбой провести совещание под председательством Министерства энергетики с участием самой компании, НАК "Нафтогаз Украины", НЭК "Укрэнерго" и ГП "Энергорынок" для выработки механизма реструктуризации долгов компании за газ.