"Масштабы впечатляют". Как Украина теряет миллиарды гривен из-за черного рынка топлива

В марте 2021 года исполнился почти месяц с того момента как власти начали очередной крестовый поход против нелегального топлива. Силовики уже успели похвастаться первыми результатами в виде дела на 200 млн против сети АЗС Glusco, а рынок топлива едва успел оправиться от шока из-за ухода из Украины крупного поставщика.

Дело против Glusco безусловно громкое, однако многие видят в действиях силовиков относительно этой компании и грядущих событиях именно политические предпосылки. А еще Glusco не были главным объектом обвинений в торговле контрафактным и некачественным топливом, что регулярно звучат на рынке и в экспертной среде. Все вместе это заставляет усомниться в том, что главная вина сети АЗС Glusco в неуплате налогов. Вопросы к ним у властей есть, но они вряд ли ограничиваются объемом уплаченных налогов и качеством бензина.

А между тем проблема нелегального топлива в Украине остается. Вопрос это довольно широкий. Здесь и контрабанда, и нелегальные АЗС и низкокачественное топливо с мини-НПЗ (так называемая "бодяга").

Страдают от этой проблемы тоже многие. Бизнес, который работает "в белую" проигрывает в конкурентной борьбе из-за более дешевых цен у нелегальных продавцов, государство теряет поступления в бюджет на десятки миллиардов гривен, украинскому водителю "бодяга" откровенно низкого качества может повредить автомобиль.

А еще есть проблема для экологии, поскольку основной вред окружающий среде в городах наносят именно выбросы автомобильных газов. Из-за этого с конца 80-ха годов прошлого века в Евросоюзе ввели стандарты, которые регулируют содержание вредных веществ в выхлопных газах. И как раз нелегальные продавцы топлива подтвердить соответствие своего продукта стандартам Евро-5 и Евро-6 не могут.

Delo.ua разбиралось в том, как работает рынок нелегального топлива в Украине, как он влияет на легальный рынок и как с ним борются власти.

Контрабанда топлива

Контрабанда нефтепродуктов в Украину имеет свою довольно богатую историю. По словам главного редактора отраслевого издания "НефтеРынок" Александра Сиренко в этой истории были случаи когда объемы нелегального ввоза поражали масштабом.

Организатором одной из таких схем был одиозный олигарх Сергей Курченко. Его компании ввозили нефтепродукты в Украину якобы транзитом без растаможки и уплаты пошлин, а потом в дороге их "теряли". Позже это топливо вполне нормально продавалось на украинских АЗС. При этом компании Курченка возили нефтепродукты не только по железной дороге из России и Беларуси, но и умудрялись ввозить транзитом танкера.

После Революции Достоинства конфискованное топливо Курченко решениям суда было передано компании "Укройлпродукт" Сергея Тищенко (СМИ называли его другом депутата Верховной Рады Сергея Пашинского). А еще в 2014-2015 была существенная активизация поставок топлива на юге Украины. Его возили судами через малые порты.

"В сезон навигации она, по словам участников рынка, доходила до 10-15 тыс. тонн в месяц. Как это отслеживалось? По предложениям на рынке. Появлялись предложения на 2 гривны дешевле чем среднерыночная цена. А если топливо покупали за наличку, предоставлялись дополнительные бонусы", — рассказывает Сиренко.

Когда политическая ситуация более-менее стабилизировалась, власть пыталась бороться с контрабандой, но примерно с 2017 года и до недавнего времени нелегальное топливо опять начали завозить через малые порты.

"В акваторию порта заходит баржа, становиться вдалеке от причала и выключает навигацию. Потом это топливо небольшими партиями доставляют на берег и развозят по югу Украины. Мы также можем отследить это по предложениям на рынке. Когда в Одессу заходит танкер на 30 тыс. тонн и не может распродать ресурс, потому что рядом мелкими партиями на 1-1,5 грн дешевле торгуют такие же "импортеры". Это видит СБУ, пограничники и все те, кто должен за этим следить. Но мы думаем, что они являются такими же выгодоприобретателями от этих схем, как и контрабандисты", — говорит эксперт.

А 12 марта 2021 года СБУ и таможня все же пресекли такую схему на одной из Дунайских перевалок в Измаиле. Следствие считает, что за 2019-2020 ориентировочная сумма ухода от налогов составляет 240 млн гривен. А изданию "НефтеРынок" удалось зафиксировать на перевалке танкер "Джанго", который принимал участие в нелегальных операциях еще при Курченко.

Джанго. Фото НефтеРынок

Мини-НПЗ

Еще одним аспектом нелегального рынка можно считать деятельность малых нефтеперерабатывающих заводов или мини-НПЗ. Однако отнести их к нелегальному рынку можно вполне условно, поскольку деятельность таких предприятий вполне легальна. Они официально зарегистрированы и даже платят налоги.

По словам директора консалтинговой группы "А-95" Сергея Куюна в основном такие предприятия зарегистрированы как производители различных фракций, лакокрасочных компонентов и растворителей. Однако на самом деле они ежегодно производят без уплаты налогов производят 300 тыс. тонн топлива. При этом потери госбюджета при такой деятельности составляют около 4 млрд гривен.

По его словам, с таких НПЗ нефтепродукты стандарта Евро-3(экологический стандарт введенный в 1999 году Евро-4) и Евро-4, которые по подложным товарным кодам под видом не подакцизной продукции(растворителей, лакокрасочных компонентов, омывателей) сбываются розничным АЗС и уже реализуются там конечным потребителям. По информации консалтинговой группы А-95 в 2020 году в Украине с разной эффективностью работало 24 таких предприятия.

По словам Куюна если общий теневой рынок бензина составляет 488 тыс. тонн, то из них 335 тыс. тонн это производство бензина на мини-НПЗ.

В общем Куюн оценивает потери госбюджета от неуплаченных теневым рынком налогов и акцизов снизился с 20,6 млрд гривен до 18,8 млрд гривен. Причем снижение произошло именно по причине снижения цен на бензин. Причем наибольшие злоупотребления в сфере НДС. Учитывая, что в этом году наблюдается восходящий ценовой тренд логично предположить что и объемы потерь госбюджета также будут больше чем в прошлом году.

Потери госбюджета от теневого рынка топлива, а также доля теневого рынка в разных секторах рынка топлива. Инфографика консалтинговой группы А-95.

Наиболее наглядно это показывает история Кировоградской нефтяной компании, которую правоохранители обвиняли в неуплате налогов на сумму 8,4 млн гривен. Предприятие имело лицензию на производство моторного топлива, однако предпочитало производить товарные нефтепродукты класса Евро-3 и Евро-4, которые маркировало как безакцизные позиции. К слову, предприятие работает до сих пор

По словам Сиренко, основным поставщиком сырья для мини-НПЗ являются частные нефтедобывающие компании. В месяц они добывают около 30-35 тыс. тонн газового конденсата, который является сырьем для производства бензинов. В отличие от крупных производителей типа Кременчугского или Шебелинского НПЗ у мини-НПЗ нет дорогостоящего оборудования, поэтому на выходе производства у них получатся низкооктановые компоненты. Из этого компонента можно приготовить бензин, если добавить нужные присадки или другие компоненты, правильно смешать(при определенной температуре и давлении).

Карта мини-НПЗ в Украине. Инфографика консалтинговой группы "А-95"

Для повышения октанового числа в продукции мини-НПЗ часто используются смесь октаноповышающих компонентов — метил-трет-бутилового-эфира, метанола и прочих спиртов. По информации "А-95" новым трендом на рынке нелегального топлива является ввоз смеси таких компонентов в виде растворителей для лакокрасочной промышленности. По отдельности эти компоненты облагаются по максимальной акцизной ставке для бензинов — 213 евро за 1 тыс. л, но в смеси под видом растворителей въезжают без акциза.

"В 2020 году в Украину было импортировано 77,4 тыс. т растворителей, что на 15% больше, чем в 2019 году, когда импорт составил 67,3 тыс. т. Основной объем поступает из России и Беларуси. В январе-феврале 2021 года импорт продолжил рост: 9,2 тыс. т против 8 тыс. т (+15%) за аналогичный период прошлого года", — говорят в А-95.

Импортерами такого сырья в основном являются компании, которые напрямую связанны с сетями АЗС и мини-НПЗ. В частности, в А-95 прямо называют 2 игроков рынка топливного ритейла которые являются крупными поставщиками таких растворителей.

В частности, в январе-феврале компания "Катма Груп" являющаяся импортером нефтепродуктов для компании "БРСМ-Нафта" напрямую закупила 2,2 т. растворителя из Беларуси и еще 700 тонн было ввезено через компанию "Планета 2000". Ресурс ушел на нефтебазы БРСМ в Киевской и Хмельницкой областях.

Еще 1,8 тонн ввезла компания "ПромХим", которая поставляла эту продукцию "Альтернатив Енерджи Сорсес Компани." В свою очередь эта компания фигурировала в расследовании Национальной полиции как держатель мини-НПЗ в городе Мерефа (Харьковская область). В том же расследовании было установлено, что получателем топлива с этого мини-НПЗ была сеть АЗС Мotto.

В свою очередь Сиренко говорит, что есть мини-НПЗ, которые действительно умеют искусно приготовлять бензины. Смешивать в определенной пропорции бензины по ГОСТу, добавлять компоненты и правильные присадки и на выходе получать бензин который почти не отличается от сделанного на большом НПЗ. А бензины наиболее низкого качества и мини-НПЗ уходят не на заправки, а в поле. В Украине довольно много сельхозпредприятий со старой техникой, которые могут потреблять бензины очень низкого качества, к тому же им крайне выгодно покупать топливо за наличку.

"Речь идет об очень большом объеме этих нефтепродуктов в месяц. Это 25-30 тыс. тонн в месяц(10-15% рынка). Если бы все было так плохо с качеством топлива, то наверное были бы какие-то последствия, обращения, жалобы. Да у нас еще парк автомобилей старый, не все могут себе позволить купить новую с завода машину. Но и массовых жалоб тоже не слышно. Значить уже научились делать", — говорит эксперт.

При этом "БРСМ" и Мotto Сиренко считает скорее лоукост игроками, чем игроками рынка нелегальных бензинов.

"Чего БРСМ все ненавидят? Они наценку ставят минимальную, но в магазинах у них все круто. Это уже не нефтяной бизнес, это ритейл. Это грубо говоря купить хлебовозку с хлебом и за сутки ее продать. Это нефтяники не поймут, они в литре все считают, а там в хот-догах и булках. У БРСМ уже 8 супермаркетов", — отмечает эксперт.

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"Бочки"

Третьей составляющей нелегального рынка нефтепродуктов являются нелегальные заправки. Часто они представляют собой незамысловатые, архаические конструкции, которые хоть и могут заправлять автомобили, но мало похожи на современные АЗС. Этим они и заслужили название "бочки". Также зачастую такие АЗС работают без разрешительной документации, без соблюдения мер безопасности и не платя налогов.

По информации Нефтегазовой Ассоциации Украины в 2018 году в стране нелегально работало более 1,5 тыс. заправок и их количество постоянно росло. Объем реализации топлива через такие заправки в 2018 году превышал 1,2 млн. тонн. Теневой рынок тогда составлял 30–50% в зависимости от региона и вида топлива, и этот процент стремительно рос.

"Нелегальные точки продаж размещались и эксплуатировались без надлежащего оформления землепользования, без разрешений на эксплуатацию объектов повышенной опасности; реализовали топливо без применения РРО, что создавало большие объемы неучтенной наличности, которая использовалась для коррупции, работали без оформления трудовых отношений с работниками, искажали добросовестную конкуренцию на рынке и создавали угрозу для окружающих, на нелегальных АЗС неоднократно фиксировали случаи пожаров, разлива нефтепродуктов и сжиженного газа", — рассказывают в ассоциации.

Ассоциация решила осветить масштаб проблемы и в декабре 2018 года представила интерактивную карту, с помощью которой потребители сами могли информировать органы власти о наличии мест, где расположены нелегальные заправки. Также в 2019 были инициированы введение лицензирования деятельности по производству, оптовой, розничной торговли и хранению нефтепродуктов для топливного рынка, модернизация СЭАРТ и контроль фактического оборота топлива в стране.

Таким образом появились необходимые законные основания для эффективной и быстрой ликвидации нелегального рынка топлива в стране. И в начале 2020 году власти начали активную борьбу с нелегальными АЗС и НПЗ. В результате из 862 АЗС, указанных на карте с признаками "нелегальности", осталось 65.

Однако, при введении карантина, произошел расцвет нелегального сегмента в несколько измененной форме своей незаконной деятельности.

В настоящий момент в Украине наблюдается стремительное расширение теневого рынка, проявляющееся как в растущих объемах производства на мини-НПЗ, так и торговли топливом с грубым нарушением законодательства.

40% АЗС продают топливо без регистрации через РРО, накапливают большие суммы неучтенной наличности, за которые закупают нелегальное топливо у мини-НПЗ или "продают" документы на топливо реальному сектору экономики с целью минимизации НДС. Потери госбюджета от таких махинаций по разным оценкам варьируются от 10,9 до 14,6 млрд. грн.

"По результатам последнего мониторинга интерактивной карты в стране продолжают функционировать 103 места розничной торговли топливом, работающие с грубыми нарушениями законодательства, которые создают потенциальные риски для жизни и здоровья людей и окружающей инфраструктуры. Кроме того, на рынке продолжают работать более 600 АЗС, получившие лицензии на розничную торговлю топливом, однако они эксплуатируются с грубыми нарушениями градостроительного и других законодательств", — говорят в ассоциации.

Крестовый поход

В начале марта по поручению премьер-министра во всех регионах Украины возобновилась работа по борьбе с нелегальным рынком нефтепродуктов.

В каждой области были созданы комиссии, куда вошли представители ГСЧС, Гоструда, Госпродпотребслужбы, Госэкоинспекция, ГНС, ГФС и других органов власти, чьей задачей стала проверка соблюдения законодательства участниками топливного рынка.

Функция проверки именно качества топлива лежит на Государственной экологической инспекции. Эта функция перешла ведомству от Госпродпотребслужбы в 2019 году. В эксклюзивном интервью Delo.ua глава Госэкоинспекции Денис Малеваный рассказал, что это решение было что в прошлом году ведомству удалось демонтировать сотни нелегальных АЗС по всей Украине. Однако средства для проведения лабораторных исследований удалось получить только в этом году.

В 2020 году Госэкоинспекция провела 848 проверок. Было принято 979 решений о применении ограничивающих мероприятий, выдано 233 постановления о применении административно-хозяйственных санкций, а также рассчитано убытков окружающей среде на 7,57 млн грн. Если сравнивать с 2019 годом, то тогда провели 313 проверок, принято 424 решения и насчитали 1,65 млн грн убытков.

"То есть, по статистике, результаты нашей деятельности выросли на 359%. Я не скажу, что фальсификата стало больше. Вероятно, более интенсивно, качественно заработали в этом направлении", — говорит глава Госэкоинспекции.

С начало года Госэкоинспекции удалось провести 121 проверку и наложить 2 млн штрафов. В целом на этот год запланировано проверить около 500 объектов имеющих отношение к сфере нефтепереработки. В том числе будут проверять мини-НПЗ, которые входят в список топовых загрязнителей окружающей среды.

Пока не закуплены услуги лабораторий работа инспекторов заключается в проверке документов, однако уже в апреле ведомство планирует закупить услуги лабораторий и заработать в полном объеме.

Однако даже на уровне документооборота у сетей АЗС есть проблемы. Так, сейчас Ведомство готовит судебный иск в отношении компании "AMIC Energy", а с прошлого года идет суд по недопускам к проверкам на объектах связанных с торговой маркой "БРСМ".

"Во всех без исключения регионах есть статистика о нарушениях. Мы проверяем и всеукраинские сети — "БРСМ", Motto, Glusco, SOCAR, Klo и все-все остальные. И мелкие, подпольные АЗС, которые зачастую не имеют документов или имеют однозначные нарушения — они подлежат оперативному демонтажу. Наверное, это основная задача, которую ставит руководство государства межведомственным рабочим группам: бороться именно с нелегальными мелкими сетями, одинокими АЗС", — говорит Малеваный.

При этом он отмечает, что вопросы у ведомства есть буквально к каждой сети. И хотя в планах Госэкоинспекции проверить более 500 объектов, этот план может быть пересмотрен в сторону увеличения. Результаты лабораторного анализа бензина с этих сетей глава Госэкоинспекции планирует представить обществу. Это безусловно важно, учитывая что от качества топлива зависит качество выхлопных газов. Ведь зачастую именно выбросы автомобилей являются основными загрязнителями воздуха, которым мы дышим.

Степан Крьока, специально для Delo.ua

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