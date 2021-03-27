Все автозаправочные станции в Украине пройдут проверку — глава Минрегиона

Министр развития громад и территорий Алексей Чернышов анонсировал проверку всех автозаправочных станций в Украине для недопущения нелегального оборота горючего.

Об этом он сказал на встрече с руководством "Нефтегазовой ассоциации Украины" и с представителями сетей АЗС, сообщает пресс-служба Минрегиона.

По мнению министра, в результате совместной работы должна быть прекращена деятельность всех нелегальных автозаправочных станций в стране.

Чернышев рассказал, что на данный момент продолжается работа по выявлению незаконного оборота горючего.

"Все автозаправочные станции в Украине пройдут проверку", — заверил он.

В свою очередь представители Ассоциации отметили, что выступают за честную конкуренцию в пределах правового поля. В каждой из областей сейчас работают межведомственные группы, работа которых направлена на прекращение нелегального оборота горючего.

"Наши стратегические задачи — закрыть теневой рынок топлива, поддержать полную и прозрачную фискализацию, а также создать условия для прогнозирования цен на топливо", — добавил министр.

Указано, что работу в этом направлении системно продолжают на региональном уровне под контролем Минрегиона.

Ранее глава Государственной экологической инспекции Андрей Малеваный в эксклюзивном интервью Delo.ua заявил, что Госэкоинспекция планирует проверить более 500 заправок в 2021 году.