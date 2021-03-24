"В 2020 году нарушения были абсолютно у всех сетей АЗС", — Андрей Малеваный, ГЭИ

В начале марта 2020 года в Украине начался очередной виток борьбы с теневым рынком нефтепродуктов. По поручению премьер-министра Дениса Шмыгаля, государственные органы должны провести проверки, чтобы выявить нелегальные заправки и проверить качество топлива в сетях.

С экологической точки зрения чистота топлива — важная проблема для крупных городов, ведь зачастую именно выбросы автомобилей являются основными загрязнителями воздуха, которым мы дышим. Именно поэтому основная часть работы — лабораторная проверка качества — ложится на плечи Госэкоинспекции.

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В эксклюзивном интервью Delo.ua глава Госэкоинспекции Андрей Малеваный рассказал, как проверяли заправки, нефтебазы и нефтепереработку в 2020 году, чем будут отличаться проверки в 2021 году и где уже найдены нарушения.

Недавно премьер-министр объявил новую кампанию по борьбе с нелегальными АЗС и контрафактным топливом. Кто будет заниматься этими проверками?

— Вопрос контрафактного топлива в Украине очень актуален и был актуален всегда. В прошлом году при обладминистрациях и при Кабмине были созданы межведомственные рабочие группы, занимающиеся этой темой.

Государственная экологическая инспекция в прошлом году также принимала участие в рейдовых проверках в составе этих межведомственных рабочих групп. Результатом такой работы стал демонтаж сотен нелегальных заправок по всей территории Украины.

Основные органы, которые принимали участие — Госэкоинспекция, Антимонопольный комитет, налоговики, правоохранители, органы благоустройства населенных пунктов или обладминистраций.

В этом году получено правительственное поручение на уровне премьер-министра. Также вопрос на контроле у президента.

В этом году мы получили средства для проведения экспертизы - исследований - бензина и дизельного топлива. Раньше Госэкоинспекция, по сути, осуществляла документальную проверку.

Конкретно у Госэкоинспекции какие задачи?

— На Госэкоинспекцию законом возложены обязанности проверки качества топлива. В частности — его экологической составляющей. К примеру, огромное количество вредных веществ в воздухе городов образуется именно из-за сжигания топлива в двигателях внутреннего сгорания.

Этот функционал для Госэкоинспекции новый, он перешел с Госпродпотребслужбы в позапрошлом — 2019-м году. В прошлом — 2020 году — заработал в полном объеме. В этом году с мая вводится дополнительный функционал — проверка технического регламента и качества сжиженного газа.

В этом году мы получили средства для проведения экспертизы — исследований — бензина и дизельного топлива. Раньше Госэкоинспекция, по сути, осуществляла документальную проверку. Технический регламент, нормативы, документы о происхождении топлива, о разрешении на продажу, об обороте нефтепродуктов. Сейчас у нас есть средства — и мы начали процедуры закупок лабораторных исследований. Это будет аутсорсинг, мы изучили, какие лаборатории в Украине могут предоставлять услуги для экоинспекции.

То есть, теперь, когда мы выходим на проверку контроля качества нефтепродуктов, мы сможем сделать забор проб, провести их лабораторный анализ и, кроме документального, получить лабораторное подтверждение возможного расхождения параметров.

Далее мы получаем результаты и при превышении гранично допустимой концентрации тех или иных веществ, считаем по методике ущерб, который был нанесен окружающей среде. Это может быть одна автозаправочная станция, точечно. Может быть база нефтепродуктов и даже нефтеперерабатывающий завод.

Госэкоинспекция осуществляет проверки по контрафактному топливу в рамках двух законов. Первый — в рамках закона о качестве нефтепродуктов. Там мы можем работать как отдельно, так и в составе межведомственных групп, это могут быть и плановые, и внеплановые проверки.

В рамках нашего основного закона — об основах надзора и контроля в сфере хозяйственной деятельности — возможны только внеплановые проверки. А они проводятся лишь по заявлениям физлиц или по отдельному поручению премьер-министра. Такое поручение подписано. Составлен собственный внутренний план. Также мы включены в межведомственную рабочую группу, которая заседает комиссионно: существует дополнительный функционал проверок, который вне наших полномочий. Охрана труда — компетенция Гоструда. Санитарно-защитная зона — Госпродпотребслужба. Пожарная безопасность — ГосЧС. Получается комплексный акт о проверке. Каждый орган предоставляет информацию о своей части, принимается решение относительно законности или незаконности. Дальше — сфера правоохранителей, которые прекращают деятельность, закрывают или демонтируют объект, что фактически было по нелегальным заправкам.

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Как это выглядит физически?

— Физически это происходит так: стоит некий модуль или вообще какая-то закопанная емкость. Приехали, проверили. Приехала демонтажная бригада. Опечатали, выкопали, выкачали, арестованный газ ушел на хранение.

Проверяться будут абсолютно все объекты, без исключения. По поручению премьера нами предварительно будут проверены свыше 500 объектов.

Уже есть результаты по этому году. Было проведено 121 мероприятие государственного надзора — контроля характеристики продукции в соответствии с соблюдением требований техрегламента автомобильных бензинов и дизельного топлива. По результатам проведения мероприятий составлено 193 решения о принятии ограничительных предписаний и применены штрафные санкции на более чем 2 млн грн.

Хочу уточнить один момент: пока все исследования — это проверка документов?

— Пока да. Мы проводим тендер, проводится закупка услуг лабораторного анализа. Мы планируем запустить работу в полном объеме в апреле, максимум — к началу мая.

То есть, даже на уровне документооборота есть проблемы?

— Сморите, топливо должно соответствовать техническому регламенту, то есть должно быть четкое понимание о его происхождении. Когда партия нефтепродуктов ввозится через границу, проводятся исследования, есть определенная сертификация. Должны быть все документы. Если их нет, если есть отклонения, нарушения стандартов, мы накладываем штраф или предписание о прекращении деятельности.

Прецеденты есть. Сейчас готовится судебный иск по "AMIC Energy". С прошлого года идет суд по недопускам к проверкам "БРСМ Нафта" — речь идет о субъектах, связанных с торговой маркой "БРСМ".

То есть, по статистике, результаты нашей деятельности выросли на 359%. Я не скажу, что фальсификата стало больше. Вероятно, более интенсивно, качественно заработали в этом направлении

Расскажите, пожалуйста, подробнее о 2020 году, сколько проверок было, какие результаты?

— Будем говорить языком цифр. В 2020 году проведено 848 проверок. Было принято 979 решений о применении ограничивающих (корректирующих) мероприятий. Выдано 233 постановления о применении административно-хозяйственных санкций. Рассчитано убытков окружающей среде на 7,57 млн грн.

Если сравнивать с 2019 годом, тогда провели 313 проверок, принято 424 решения и насчитано 1,65 млн грн убытков.

То есть, по статистике, результаты нашей деятельности выросли на 359%. Я не скажу, что фальсификата стало больше. Вероятно, более интенсивно, качественно заработали в этом направлении — вы же видите, уже в этом году рассчитали более 2 млн грн.

Есть какая-то возможная разбивка по регионам, где больше всего проблем? Может есть бренды, которые этим злоупотребляют?

— Задача Госэкоинспекции — проверить максимальное количество объектов в части соблюдения экологического законодательства. Во всех без исключения регионах есть статистика о нарушениях. Мы проверяем и всеукраинские сети — "БРСМ", Motto, Glusco, SOCAR, Klo и все-все остальные. И мелкие, подпольные АЗС, которые зачастую не имеют документов или имеют однозначные нарушения — они подлежат оперативному демонтажу. Наверное, это основная задача, которую ставит руководство государства межведомственным рабочим группам: бороться именно с нелегальными мелкими сетями, одинокими АЗС.

Наша задача — не бороться с брендами, это как раз работа самих сетей и их ассоциаций, соблюдать законодательство, проверяться на собственных лабораториях. Наша задача — привлечь к ответственности отдельный субъект, если будут нарушения закона.

Мы можем проверить, например, юрлицо, у которого есть несколько производственных баз или подразделений, АЗС, или отдельно, точечно, какой-то конкретный объект. Может быть 10 ограничительных решений по одной проверке. Может одно предписание для одного объекта.

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Сейчас в публичном пространстве много информационных кампаний, которые направлены против конкретных сетей, рынок топлива очень конкурентный…

— Мы в этой борьбе аполитичны и равноудалены от всех. Проверять будет любой субъект. Моя задача — сделать качественный анализ и дать всем равные условия. Конечно, качество нефтепродуктов может быть разное — из Прибалтики, из Беларуси, из России. Но в пределах законодательства Украины это топливо четко регламентировано стандартами, нормами, техническими регламентами и ГОСТ.

В целом, насколько большая проблема — контрафактное топливо?

— Эмпирически — это огромная проблема. Более детальная статистика будет по результатам проверок уже в ближайшее время, когда появятся лабораторные анализы. Пока рано говорить об общем объеме рынка. Но мы этим интересуемся, вопрос на моем личном контроле, идут регулярные совещания с территориальными подразделениями.

Вопросы будут ко всем, и у нас нет никаких предубеждений, чтобы проверить условный SOCAR или условный WOG. И там, и там на конкретной заправке могут быть примеси, присадки.

Все же — с объективной точки зрения — у нас есть сети, у которых полностью все хорошо, и сети, у которых полностью все плохо с качеством?

— Определенные проблемы существуют у всех. Конечно, нельзя сравнивать абсолютную, извините, бодягу и контрафакт с тем, что есть по определенным нормативам у крупных сетей, работающих более легально и чисто. Но вопросы будут ко всем, и у нас нет никаких предубеждений, чтобы проверить условный SOCAR или условный WOG. И там, и там на конкретной заправке могут быть примеси, присадки.

Ситуация 2020 года это показывает? По каким брендам есть предписания?

— Документально были проблемы по проверенным субъектам "БРСМ", AMIC, UPG. Просто мы говорим не только о качестве нефтепродуктов, мы смотрим шире. Сети должны пройти оценку влияния на окружающую среду, получить разрешения на выбросы из стационарных источников. Каждый источник, будь то пистолет или бак, должен быть проинвентаризирован, должен быть оплачен эконалог.

Заявляю компетентно: нарушения были абсолютно у всех сетей. Вопросы есть и к ОККО, и к WOG, и к SOCAR. В этом году 5 млн грн выделены именно на лабораторный анализ, поэтому будут четкие результаты, которые мы представим общественности.

В 2021 году вы проверите более 500 АЗС, что их ждет в случае проблем?

— Мы запланировали более 500, но могут добавиться новые. В перечне все сети страны. Главное наказание при существенных нарушениях — суд и прекращение работы. Если нарушения незначительные — предписание по устранению.

А если не пустят?

— Это 170 тысяч грн штрафа при рыночном надзоре. Этот штраф выставляется при каждом недопуске. Поэтому сетям неинтересно не пускать экоинспекторов.

А мини-НПЗ или нефтебазы проверять будете?

— Да, мы этим уже занимаемся — была проверка группы "Стандарт" в Киевской области, "Карпатнафтохим", это именно крупные предприятия. Смотрим широко: разрешения, спецводопользование, разрешение на выбросы, оценка влияния на окружающую среду. Такие предприятия у нас стоят отдельно в плане.

Много их?

— Они входят в список плановых проверок предприятий с высоким уровнем опасности. Таких проверок у нас на 2021 год запланировано более 10 тысяч. Это и топ-100 загрязнители, и лесхозы, и порты. Отдельно нефтепереработка — это сотни объектов.

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Экологический аспект: суммируйте, пожалуйста, вред некачественного топлива.

— Для нас, конечно, в сфере качества нефтепродуктов и топлива главное — это уровень выбросов в атмосферу. Именно поэтому законодатель предусмотрел такой функционал и регламент для Госэкоинспекции. Если взять Киев, более 80% вредных веществ по официальной статистике — это автомобильный транспорт. Именно выхлопы в результате сжигания нефтепродуктов. Это тяжелые металлы, бензопирены, диоксины, формальдегид, двуокись азота, двуокись серы и много других параметров. Это основное.

Но в рамках проверок мы смотрим по АЗС все вопросы. Проверяется и спецводопользование, и разрешение на выбросы, и поведение с отходами. К сожалению, были и случаи, когда земельный участок загрязнен из-за разлива нефтепродуктов.

Но главное — это воздух. Потому что в крупных городах мы не можем контролировать по-другому передвижные источники выбросов.

Мы контролируем выбросы согласно разрешениям, выданным на стационарные источники. Это трубы заводов, котлы. Проверяли, к примеру, киевский крематорий.

Но замеры с выхлопных труб автомобилей в Украине не делают. А в каждом крупном городе это проблема больше, чем какая-то ТЭЦ.

Беседовали Дмитрий Бунецкий, Степан Крьока, специально для Delo.ua