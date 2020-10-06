"Горячая семерка": какие экологические проблемы нужно срочно решать Киеву

В 2020 году экология стала не просто трендом. Окружающая среда взбунтовалась: пожары, пыльные бури, смог, цветущие реки. Впервые оставшись в родной стране из-за пандемии коронавируса украинцы наконец смогли оглядеться вокруг и осознали, к каким проблемам приводит бездумное обращение с кусочком планеты, на котором мы обитаем.

Особенно это касается крупных городов. Поскольку Киев, как столица, является зеркалом всей страны, а количество "экопартий" на местных выборах зашкаливает, корреспондент Delo.ua собрал основные проблемы, от которых страдают киевляне уже десятки лет, и с которыми рано или поздно придется сразиться будущему мэру и местным депутатам.

"Радикал"

Ртутный Чернобыль — вот как называют завод "Радикал" все СМИ уже многие годы. С 1954 года там выпускали пенополиуретан, бертолетовую соль, гермобутил. Для этого использовали ртуть, которая "планово утекала" и в результате в почве и фундаментах корпусов накопилось около 200 тонн опасного металла. С 1996 года предприятие, которое к тому моменту успело перейти в частные руки, не работает, закрылось со всеми возможными нарушениями экологических норм.

По состоянию на 2020 год с демеркуризацией "Радикала" проблем больше, чем решений. Во-первых, это частное предприятие, поэтому решать его проблемы за городской счет сложно чисто процессуально (и, вероятно, вызовет протест жителей города, которые живут далеко от территории завода). Во-вторых, единственное предприятие, у которого были мощности для утилизации ртути (частичной) — ООО "Микитртуть" — осталось на оккупированной территории Донецкой области.

То есть, чтобы переработать ртуть, нужно либо построить новый завод, либо вывезти опасные вещества за границу — в Великобританию или Францию. Ну и, наконец, в-третьих, чтобы собрать всю ртуть и вывезти ее, нужно более 1,3 млрд грн. В общем, можно много пиариться на этой теме, но ее решение — комплексный и сложный вопрос, ответить на который пока никто не в состоянии.

"Радон"

Государственное специализированное предприятие "Объединение "Радон" было основано в 1960 году. Оно было создано, чтобы собирать, транспортировать и хранить радиоактивные отходы. Радиоактивные отходы — это не отработавшее ядерное топливо, то есть, не урановые стержни, которые отдали свою энергию реакторам. Это отходы "неядерного" цикла — их "создают" больницы, промышленные предприятия и научные учреждения. По факту, части рентген-аппаратов, различные циферблаты, части измерительных приборов и так далее.

Изначально "Радон" был задуман как полноценный могильник. Но уже во времена независимости власти решили, что оставлять радиоактивные отходы рядом с Феофанией и Конча-Заспой как-то не с руки и сделали его "временным". Тем более, что в 1995 году произошла утечка трития, который в итоге обнаружили в близлежащих реках.

В разные года разные власти Киева и Украины выдумывали, что же сделать с содержимым "Радона" — и, в целом, идея была проста: каким-то образом собрать все, находящееся там и отвезти на перезахоронение в другое хранилище радиоактивных отходов — объект "Вектор", который находится в Чернобыльской зоне.

Однако, поскольку, согласно старой поговорке, нет ничего более постоянного, чем временное, на дворе уже 2020-й, а воз и ныне там. Причина проста: денег, чтобы вывезти тысячи тонн твердых и жидких радиоактивных отходов нет. В последний раз о "Радоне" говорили в 2017 — тогда обещали полностью очистить хранилище за 5-7 лет.

Читайте также: Демеркуризация завода "Радикал" в Киеве обойдется в 1,3 миллиарда гривен

"Киевтеплоэнерго"

Коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" обеспечивает столицу теплом и горячей водой. Его деятельность сопровождает и контролирует муниципальный департамент ЖКХ и Киевгорадминистрация.

В эксплуатации предприятия находятся ТЭЦ-5 (1971 год), ТЭЦ-6 (1981 год) и завод "Энергия" (1987 год).

Больше всего претензий к последнему — жители близлежащих районов постоянно жалуются на неприятный запах и задымление.

Справедливости ради, вопрос решают: в 2020 "Энергию", которая утилизирует четверть столичного мусора и отапливает дома киевлян, остановили для модернизации. Осенью завершают капремонт электрофильтров — чтобы успеть к началу отопительного сезона. В электрофильтрах поменяли электроды, которые "примагничивают" частицы пыли. Поставили новое электрическое оборудование. Собранную пыль собирают в специальные резервуары. Параллельно стартовал масштабный проект по строительству химочистки дымовых газов (цена вопроса — 874 млн грн). По его завершению выбросы должны соответствовать европейским эконормативам. Сейчас на заводе проводят эксперимент — работает модель химочистки, чтобы выбрать наиболее эффективный состав реагентов. Закончить работы обещают в 2022-ом году.

Также "Киевтеплоэнерго" отремонтировало шесть энергоблоков ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 и 11 водонагревательных котлов. Вопрос выбросов в воздух здесь также присутствует, но, поскольку все объекты работают на природном газе, он не настолько острый. Мазутом в последний раз пользовались во времена "газовых войн" между "Нафтогазом" и "Газпромом", которые закончились после того, как Украина стала поставлять голубое топливо из Европы.

Определенное опасение вызывают трубы. Всего в Киеве 2,7 тыс км магистральных и распределительных сетей. За два года 230 км заменили. Остальные — в достаточно плачевном состоянии. Чтобы посмотреть на них вживую, стоит сходить на экскурсию к ближайшему ремонту.

Читайте также: В Украине нет денег на выполнение Нацплана по промышленным выбросам, — Кабмин

"Киевводоканал"

Самая известная проблема коммунального предприятия "Киевводоканал" — Бортническая станция аэрации. Она была рассчитана на три миллиона кубометров фекалий, в реальности там уже 8,5 миллионов кубометров, а Киев продолжает расти, что приводит нас к некой критической точке в будущем, когда дамба не выдержит, и все отходы попадут в главную артерию страны — реку Днепр. С 2019 года там началась реконструкция. Средства — $980 млн — выделила Япония. Естественно, в кредит.

Конкретно сейчас на БСА строят новую насосную станцию за 500 млн грн. Завершить планируют в декабре 2021 года. Старая насосная станция была построена в 1963 году и попросту не справляется. Новая станция будет закачивать по 600 тысяч кубометров в сутки.

Но БСА — не единственный вопрос, который нужно решать в "Киевводоканале". Менее заметная, но серьезная проблема — реконструкция водозаборов. 11 тысяч домов Киева и предприятия за сутки потребляют 700 тысяч кубометров воды. 60-65% из нее дает Деснянское очистное сооружение. Вполовину меньше — Днепровское очистное сооружение. 10% — активно работающие 14 артезианских скважин. Проблема в том, что воду чистят хлором, хлор содержат в огромных баллонах и его возможный выток в пределах города — событие мягко говоря неприятное. Артезианские станции перевели на новый реагент — гипохлорит натрия.

На Днепровском водозаборе за три года также построили новый цех по очистке воды диоксидом хлора — он обошелся в 78 млн грн. На очереди — реконструкция водоочистки самой крупной станции — Деснянской. Что тоже влетит в кругленькую сумму.

При этом, "Киевводоканал", как рассказал в эксклюзивном интервью Delo.ua глава Госэкоинспекции Андрей Малеваный, на сегодня является самым крупным загрязнителем реки Днепр: превысил нормативы по сбросам сточных вод в главную артерию страны.

Полигон №5

Полигон твердых бытовых отходов №5 в селе Пидгирци был построен в 1986 году. Площадь свалки — почти 64 гектара. Ежегодно туда привозят 1,2 млн тонн отходов, половину которых "производит" Киев.

Протесты против полигона длятся годами. Ресурс его, по разным оценкам, был отработан еще в 2000-х, однако нового места под отходы никто не выделил, поэтому мусор продолжают везти сюда. В 2012 году жители села Пидгирци во главе с сельским главой вынуждены были даже пройти по Киеву с экошествием: их загримировали под "людей из будущего", которые потерпают от загрязнения окружающей среды. Тогда власти обещали построить там мусороперерабатывающий завод. Однако уже в 2013 году начался Евромайдан — и проблема снова откатилась на задний план.

Позже заговорили о строительстве четырех мусороперерабатывающих заводов, куда поедет столичный мусор. Затем, спустя несколько лет, о них сказали еще раз.

На 2020 год ничего особо не изменилось. Заводы не строят. Полигон усиленно латают — усиляют дамбы, строят дренажи и насосные станции.

Дарницкая ТЭЦ

Дарницкая ТЭЦ, которой управляет частный капитал — ООО "Евро-Реконструкция" — единственная в городе, которая продолжает работать на угле.

Летом 2020 года туда наконец попала Госэкоинспекция, которую на предприятие не пускали с начала 2019 года. В целом, констатируют экоинспекторы, ситуация улучшилась: ряд котлов перевели на природный газ, золоотвал поливают, вокруг него высадили деревья. В следующем году обещают начать рекультивацию золоотвала, который закроют в 2022 году после того, как все котлы оснастят электрофильтрами.

При этом предприятие забирает для своей деятельности больше воды, чем предусмотрено среднесуточными нормами водозабора. По ТЭЦ уже составлено 7 админпротоколов, предварительная сумма убытков для окружающей среды — до 1 млн грн.

Автомобили

В целом же, 70-85% всего загрязнения воздуха в Киеве обеспечивают автомобили. Которые стоят в пробках, потому что Киев внезапно оказался мировым лидером по этому показателю.

В прошлом году Центральная геофизическая лаборатория имени Срезневского составила список самых загрязненных мест столицы. Это районы Демеевской и Бессарабской площадей и улица Семена Скляренко.

Чуть меньше проблем на проспекте Победы ("Святошин"), Оболонском проспекте, улице Александра Довженко ("Шулявская"), площади Победы, бульваре Леси Украинки и в районе метро "Черниговская".

В лаборатории также отмечают: самый большой уровень загрязнения воздуха находится как раз там, где пролегают самые крупные автомагистрали.

От автора

Все это — вершина айсберга столичных проблем. Есть еще загрязнение малых рек. Массовое использование фосфатов, вызывающих цветение воды. Горящие леса и торфяники вокруг Киева.

Основная проблема представленных выше объектов заключается в том, что альтернативы по ним пока нет. Некуда вывозить мусор. Некому отапливать дома горожан. Некому поставлять воду. Некуда девать сточные воды.

Это звучит как фатализм, но такова реальность. Ни один кандидат, что бы он или она не обещали во время кампании, не закроет Дарницкую ТЭЦ, потому что под мэрией выстроится половина Левого берега, у которых дома стало холодно. Не уберет ртуть с "Радикала", потому что нужно найти спонсоров и договориться с государством. И уж конечно не запретит столичным автомобилистам стоять в пробках.

Выход, естественно, есть. Поскольку все и сразу мы поменять не можем, нужно расписать стратегию на десятки лет, которую неукоснительно будет выполнять любая власть, которая придет в этот город. И в рамках этой стратегии понемногу, малыми шагами, строить и модернизировать, договариваться и закрывать опасные места. Не строить в санитарных зонах. Не сливать отходы в реки.

В противном случае критическая масса накопленных инфраструктурных проблем приведет к тому, что решать их придется в условиях чрезвычайной ситуации.

Дмитрий Бунецкий, специально для Delo.ua