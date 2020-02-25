Демеркуризация завода "Радикал" в Киеве обойдется в 1,3 миллиарда гривен

Бюджет города Киева не сможет справиться с финансированием всего комплекса мероприятий по демеркуризации завода "Радикал". Соответствующие средства должно предусмотреть государство в бюджете, в частности с привлечением финансирования от международных доноров. Об этом на своей странице на Facebook сообщил депутат Киевского городского совета и глава постоянной комиссии по вопросам экологической политики Константин Яловой.

Он объяснил, почему территорию предприятия до сих пор не очистили от остатков ртути. "Киевсовет уже неоднократно выделял средства на проведение работ по демеркуризации (подготовка ТЭО и т.п.). Так и в бюджете предусмотрено 9 млн грн на финансирование проектных работ по этому объекту. Вместе с этим сейчас муниципалитет не может выделить даже часть средств на "Радикал", ведь это частное предприятие, деятельность которого прекращена из-за кредиторской задолженности, которая составляет более 6 миллионов гривен", — написал депутат. Яловой отметил, что ключевая проблема в том, что утилизацию ртути пока невозможно провести в Украине.

"Следующая проблема — невозможность провести демеркуризацию в Украине, ведь единственное предприятие, которое имело мощности, чтобы хоть частично решить ситуацию с утилизацией ртути, ООО "Микитртуть", осталось на оккупированной территории. Именно поэтому, чтобы провести санацию, ядовитые вещества нужно везти за границу или развивать собственные мощности. Соответствующие предприятия есть в Англии и Франции", — пояснил председатель комиссии.

Препятствует решению ситуации с ртутным загрязнением "Радикала" и высокая стоимость его демеркуризации, которую не в состоянии осилить бюджет Киева.

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"Стоимость утилизации ртутных веществ за рубежом составляет, по предварительным оценкам, более 1,3 миллиарда гривен. Соответственно, и столичный бюджет не сможет предусмотреть такую сумму для санации тех территорий завода, которые загрязнены ртутью", — отметил Константин Яловой. При этом депутат Киевсовета видит несколько путей для того, чтобы утилизация ртути с завода "Радикал" все же состоялась.

"Самостоятельно Киев однозначно не справится с финансированием всего комплекса мероприятий по демеркуризации, будь то вывоз или развитие собственных мощностей, поскольку это проблема национального масштаба. Но соответствующие средства может предусмотреть государство в собственном бюджете или с привлечением финансирования от международных доноров, ратифицировав Минаматскую конвенцию, которая направлена на защиту окружающей среды и людей от ртути", — считает Яловой.

Напомним, завод "Радикал" прекратил свою работу еще в 1996 году, однако произошло это с нарушением экологических норм. Из-за этого большое количество ртути и других токсичных веществ осталась на территории завода.