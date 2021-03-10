Шмыгаль поручил обеспечить прозрачную работу топливного рынка Украины

Потребители должны иметь доступ к качественному и доступному горючему. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время онлайн-совещания по ценовой ситуации на рынке топлива, а также мероприятий по противодействию незаконному обороту и розничной торговли горючим в Украине.

"Сегодня перед всеми контролирующими органами стоит задача провести проверки, чтобы выявить точки нелегального оборота горючего. Антимонопольный комитет в свою очередь должен проверить обоснованность ценообразования на рынке. Не менее важным является контроль качества горючего, поэтому необходимо создать государственную систему, которая урегулирует этот вопрос", — отметил Шмыгаль.

По итогам совещания премьер поручил Антимонопольному комитету провести проверку соблюдения требований законодательства о защите экономической конкуренции при реализации светлых нефтепродуктов.

В то же время Государственная таможенная служба, Госпотребслужба и Госэкоинспекция за неделю должны подать в Кабинет министров предложения по проведению лабораторных исследований качества топлива и предложения по созданию государственной системы качества топлива.

Кроме того, Шмыгаль дал поручение ГФС, ГСЧС, Нацполиции с участием представителей нефтегазовой отрасли, профильных ассоциаций, органов местного самоуправления и других уполномоченных органов, активизировать деятельность рабочих групп и проведение совместных мероприятий для борьбы с нелегальным оборотом топлива в Украине.

Как сообщалось ранее, весной 2020 года в Украине теневой сегмент розничного рынка нефтепродуктов массово восстанавливал позиции в ключевых регионах на фоне благоприятной ценовой ситуации и отвлеченности государственных органов на борьбу с распространением пандемии коронавируса.