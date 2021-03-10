Энергетика 40 минут назад

Шмыгаль поручил обеспечить прозрачную работу топливного рынка Украины

Глава правительства поручил Антимонопольному комитету провести проверку соблюдения требований законодательства о защите экономической конкуренции при реализации светлых нефтепродуктов

Денис Шмыгаль. Фото: пресс-служба Кабмина Денис Шмыгаль. Фото: пресс-служба Кабмина
Денис Шмыгаль. Фото: пресс-служба Кабмина

Потребители должны иметь доступ к качественному и доступному горючему. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время онлайн-совещания по ценовой ситуации на рынке топлива, а также мероприятий по противодействию незаконному обороту и розничной торговли горючим в Украине.

"Сегодня перед всеми контролирующими органами стоит задача провести проверки, чтобы выявить точки нелегального оборота горючего. Антимонопольный комитет в свою очередь должен проверить обоснованность ценообразования на рынке. Не менее важным является контроль качества горючего, поэтому необходимо создать государственную систему, которая урегулирует этот вопрос", — отметил Шмыгаль.

Кратко и по делу в Telegram

По итогам совещания премьер поручил Антимонопольному комитету провести проверку соблюдения требований законодательства о защите экономической конкуренции при реализации светлых нефтепродуктов.

В то же время Государственная таможенная служба, Госпотребслужба и Госэкоинспекция за неделю должны подать в Кабинет министров предложения по проведению лабораторных исследований качества топлива и предложения по созданию государственной системы качества топлива.

Читайте также:
Теневой рынок нефтепродуктов: в Украине возобновляют борьбу с нелегальными АЗС

Кроме того, Шмыгаль дал поручение ГФС, ГСЧС, Нацполиции с участием представителей нефтегазовой отрасли, профильных ассоциаций, органов местного самоуправления и других уполномоченных органов, активизировать деятельность рабочих групп и проведение совместных мероприятий для борьбы с нелегальным оборотом топлива в Украине.

Как сообщалось ранее, весной 2020 года в Украине теневой сегмент розничного рынка нефтепродуктов массово восстанавливал позиции в ключевых регионах на фоне благоприятной ценовой ситуации и отвлеченности государственных органов на борьбу с распространением пандемии коронавируса.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

В Украине средняя пенсия вырастет до 7 тысяч грн — глава Минсоцполитики
В Украине средняя пенсия вырастет до 7 тысяч грн — глава Минсоцполитики
Не только врачам: как в Украине любой без очереди может сделать прививку от COVID-19
Не только врачам: как в Украине любой без очереди может сделать прививку от COVID-19
В Украине продолжают ускоряться темпы инфляции — Госстат
В Украине продолжают ускоряться темпы инфляции — Госстат
Загрузка...
Новое видео
Курировать, а не управлять: как в Moneyveo ввели гибридную систему управления — Алена Андронникова

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. В Харьковской области микроавтобус с людьми улетел с трассы и перевернулся: есть погибшие

  3. Обстрелянный Пашинским Химикус отозвал гражданский иск, получив от экс-нардепа компенсацию

  4. В Украине средняя пенсия вырастет до 7 тысяч грн — глава Минсоцполитики

  5. Взрыв в Экваториальной Гвинее унес жизни 98 человек (ВИДЕО)

Ивент
На X-Ray Marketing Conference 2021 расскажут о новых трендах креативной индустрии
На X-Ray Marketing Conference 2021 расскажут о новых трендах креативной индустрии
На мероприятии спикеры поделятся опытом трансформации коммуникации в кризис, ребрендинга и увеличения лояльности аудитории через социальные проект
Загрузка...