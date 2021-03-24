Госэкоинспекция проверит более 500 заправок в 2021 году

Государственная экологическая инспекция планирует проверить более 500 заправок в 2021 году. Об этом в эксклюзивном интервью Delo.ua сказал глава Госэкоинспекции Андрей Малеваный.

"Проверяться будут абсолютно все объекты, без исключения. По поручению премьера у нас предварительно будут проверены более 500 АЗС", — сказал он.

При этом Малеваный добавил, что в ходе проверок в план могут быть добавлены новые АЗС. В этом году была проведена 121 проверка и по их результатам было составлено 193 предписания, а также наложено штрафов на более чем 2 млн гривен.

Также он отметил, что ведомство планирует провести проверку более сотни объектов нефтеперерабатывающей отрасли (в том числе и мини-НПЗ).

В прошлом году ведомством было проведено 848 проверок, по итогам которых было вынесено 979 предписаний и рассчитано убытков окружающей среде на 7,57 млн гривен. В 2019 году провели 313 проверок, приняли 424 решения и насчитали 1,65 млн грн убытков.

Напомним, в начале марта 2021 года, премьер-министр Денис Шмыгаль поручил создать группы по борьбе с нелегальным рынком нефтепродуктов, а также проверить автозаправочные станции.