Это рекорд. АМКУ оштрафовал на 4,7 млрд гривен "Приват" за монополию на рынке топлива

Антимонопольный комитет признал, что ряд компаний, которые входят в орбиту группы "Приват"(которую связывают с бизнесменами Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым), осуществляли неконкурентные согласованные действия и наложил на эти компании штраф в 4,7 млрд гривен.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы АМКУ.

Речь идет о компаниях ООО "Авиас", ООО "Торговый Дом "Авиас", ООО "Пром Гарант Плюс", ООО "Альянс Эволюшн", ПАО "Укртатнафта" и 169 операторов АЗС (в том числе "Укрнафта").

В ходе расследования АМКУ установил, что в сфере розничной торговли светлыми нефтепродуктами в Украине действует система безналичных расчетов скретч-картами и топливным картам "Авиас". В этом проекте принимают участие около 1625 автозаправочных станций, которые работают под разными брендами во всех регионах Украины. В общем их количество составляет почти 25% заправочных станций страны.

АМКУ установил, что указанный проект является является организованным, координированным и действует с целью согласования ценового и торгового поведения участников.

В частности было установлено, что по всей сети реализовались бензин и дизельное топливо марки Keropur ENERGY(эксклюзивная марка "Укртатнафты"), в сети мгновенно устанавливались одинаковые цены, независимо от бренда АЗС и региона.

Также существовал "Центр", в который входили несколько субъектов хозяйствования, расположенных по одному адресу в Днипре. В этом "Центре" планировали работу и координировали действия сети.

Было также обнаружено значительное количество типовых, в основном одинаковых договоров купли-продажи нефтепродуктов и имущества, аренды АЗС, материальной помощи и тому подобное. Кроме того было установлено, что лица, занимавшие должности директора, учредителя, подписавшего, бухгалтера, менеджера и т.д., часто меняли друг друга и работали одновременно в нескольких обществах-участниках проекта.

В рамках проекта постоянно менялся состав юридических лиц — участников (без изменений персонального состава). Это происходило из-за одних и тех же ликвидаторов и при схожих адресов последней регистрации (в Харькове).

Напомним, в январе Верховный Суд Украины удовлетворил кассационную жалобу государственного ПриватБанка, отменив постановление Хозяйственного суда Киева от 10 марта 2020 года и постановление Северного апелляционного хозяйственного суда от 23 июня 2020 года, которыми было удовлетворено ходатайство 38 компаний, связанных с группой "Приват".

В частности, прежними решениями ПриватБанку было запрещено принимать какие-либо действия по возврату 247 автозаправочных станций, переданных банком в лизинг.

На рынке топливного ритейла группа Приват" контролирует бренды "Авиас", ANP, "Укрнафта" и другие — всего 1 540 АЗС.

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