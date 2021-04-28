Кабмин уволил главу "Нафтогаза" Коболева. Временно его заменит Витренко

Правительство уволило Андрея Коболева с должности председателя НАК "Нафтогаз Украины".

Соответствующее решение было принято на заседании Кабинета министров 28 апреля, сообщила народный депутат от "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк в своем Telegram-канале.

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"Только что на Кабмине уволили Андрея Коболева с должности председателя НАК "Нафтогаз Украины". Наконец", — написала парламентарий.

В свою очередь информационное агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на свои источники сообщает, что Коболева на посту временно — сроком на год — заменит Юрий Витренко, который сейчас исполняет обязанности министра энергетики, а ранее был исполнительным директором "Нафтогаза".

"На год будет назначен Витренко. Полномочия набсовета тоже приостановлены", — сообщил собеседник агентства.

Согласно уставу "Нафтогаза", назначение и освобождение от должности главы правления осуществляется в соответствии с предложениями наблюдательного совета, которые подаются на основании решений наблюдательного совета об избрании и прекращении полномочий главы правления.

По данным агентства, набсовет подобных кадровых рекомендаций не давал.

Сам Коболев утверждает, что не писал заявления об отставке и узнал об увольнении из "Нафтогаза" из новостей.

"Об "увольнении" узнал из новостей. Комментировать не могу. ПС Никаких заявлений не писал", — заверил он в Facebook.

Ожидается, что Юрий Витренко 29 апреля покинет пост исполняющего обязанности министра энергетики. Уже внесена кандидатура Германа Галущенко на эту должность и профильный комитет Верховной Рады собирается встретиться с претендентом.

Напомним, в феврале исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко предложил премьер-министру Денису Шмыгалю безотлагательно рассмотреть вопрос о смене руководства "Нафтогаза" и прекращения контрактов с членами наблюдательного совета компании.

Отметим, что до того, как фактически возглавить Минэнерго, Витренко до середины июля 2020 года был исполнительным директором "Нафтогаза", где у него сложился конфликт с Коболевым. Сам глава НАК называл это конфликтом разных взглядов на то, как должна проходить трансформация "Нафтогаза".

После объявления об увольнении Витренко, в частности, обвинил Коболева в том, что именно он ответственен за подписание Украиной в 2009 году контракта с российским "Газпромом" на поставку газа по принципу "бери или плати", который впоследствии пришлось оспаривать через Стокгольмский арбитраж.

Ранее стало известно, что в 2020 году НАК "Нафтогаз Украины" получила 19 млрд грн чистого убытка по итогам хоздеятельности в 2020 году, против 2,6 млрд грн прибыли в 2019-м.