Глава набсовета "Нафтогаза" против увольнения Коболева

Главы наблюдательного совета Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" Клэр Споттисвуд выступает против увольнения главы правления НАК Андрея Коболева. Об этом она сказала в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Думаю, у нас отличная команда менеджмента. Одной из ключевых задач любого наблюдательного совета является обеспечение соответствия председателя исполнительного органа занимаемой должности, Чтобы он принимал взвешенные решения, справлялся с формированием замечательной команды и обеспечивал командную работу. Честно говоря, "Нафтогаз" пока демонстрирует слаженную работу", — отметила она.

По словам Споттисвуд, набсовет "Нафтогаза" сделал в это большой вклад, помогая и поощряя внедрение необходимых изменений.

"Поэтому лично я не считаю, что правление или наблюдательный совет следует изменить, хотя не нам это решать. Но меня бы очень расстроило, если бы менеджмент изменили, ведь, по-моему, они прекрасно выполняют работу на благо народа Украины. Замена этой команды стала бы большой ошибкой для Украины.

Напомним, в феврале исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко предложил премьер-министру Денису Шмыгалю безотлагательно рассмотреть вопрос о смене руководства "Нафтогаза" и прекращения контрактов с членами наблюдательного совета компании.

Отметим, что до того, как фактически возглавить Минэнерго, Витренко до середины июля 2020 года был исполнительным директором "Нафтогаза", где у него сложился конфликт с Коболевым. Сам глава НАК называл это конфликтом разных взглядов на то, как должна проходить трансформация "Нафтогаза".

После объявления об увольнении Витренко, в частности, обвинил Коболева в том, что именно он ответственен за подписание Украиной в 2009 году контракта с российским "Газпромом" на поставку газа по принципу "бери или плати", который впоследствии пришлось оспаривать через Стокгольмский арбитраж.