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Обстрел Киева: закрыли станцию метро "Лукьяновская" и ограничили движение на красной линии (ФОТО)
В ночь на 21 июля армия РФ массированно атаковала Киев "шахедами" и баллистическими ракетами. Столичные власти сообщают об одном погибшем и двух раненых. Из-за российских обстрелов временно закрыли станцию метро Лукьяновская и ограничили движение на красной линии.
Об этом пишет Delo.ua.
Последствия в районах
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что последствия атаки БПЛА фиксировали в разных районах:
В Дарницком районе:
- возгорание на крыше многоэтажки и нежилого здания;
- пожар в супермаркете.
В Шевченковском районе:
- возгорание в жилом доме, по другому адресу горели балконы.
В Днепровском районе:
- пожар в торговых рядах и падение обломков на территорию детского сада.
В Соломенском районе:
- вспыхнула пожар в нежилом здании;
- возгорание складских помещений.
Кроме того, по словам начальника Киевской МВА Тимура Ткаченко, в результате атаки погибший. По состоянию на 05:31 количество пострадавших выросло до 2.
Позже в ГСЧС Уточнили, что в Шевченковском районе: в результате попадания обломков БПЛА загорелся балкон на первом этаже жилой 10-этажки. Пожар на площади 150 кв.м был локализован. Один человек спасен, еще один пострадал.
В Днепровском районе загорелись торговые постройки. Пожар ликвидирован на площади 500 кв.
В Дарницком районе загорелись пожары на территории гаражного кооператива и в дошкольном учебном заведении. Спасатели ликвидировали возгорание.
В Святошинском районе из-за падения обломков БПЛА загорелись гаражи.
Ст. м. "Лукьяновская" временно не будет работать из-за атак
Российские обстрелы повредили наземную часть станции метро «Лукьяновская» — она закрыта для пассажиров.
Пожара на станции нет, вражеская атака не повредила подземные помещения. Сейчас станцию временно закрыли на вход и выход, но она работает как укрытие.
Кроме того, как отметили в КГГА, по техническим причинам было изменено движение поездов на Святошинско-Броварской ( красной) линии метро. Поезда курсируют только между станциями Академгородок и Вокзальная.
О возобновлении работы станции Лукьяновская и полноценном движении поездов на красной линии будет сообщено дополнительно.
Ограничение движения
По состоянию на 7 утра движение транспорта перекрыто:
- от перекрестка с переулком Надежды Светличной до перекрестка с улицей Вересневой;
- от перекрестка с улицей Дегтяревской до перекрестка с улицей Митрофана Довнар-Запольского;
- от перекрестка с улицей Сечевых Стрельцов до перекрестка с улицей Лукьяновской.
Напомним, в ночь на 10 июля российская армия атаковала Киев беспилотниками и ракетами. Зафиксированы повреждения в жилых и нежилых зданиях в разных районах столицы. Из-за вражеских ударов двое гражданских погибли и четырнадцать получили ранения и травмы.