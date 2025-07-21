Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,75

--0,12

EUR

48,61

+0,15

Наличный курс:

USD

41,72

41,65

EUR

48,90

48,70

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Тип
Война Война
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Обстрел Киева: закрыли станцию метро "Лукьяновская" и ограничили движение на красной линии (ФОТО)

атака на Киев
Фото: ГСЧС

В ночь на 21 июля армия РФ массированно атаковала Киев "шахедами" и баллистическими ракетами. Столичные власти сообщают об одном погибшем и двух раненых. Из-за российских обстрелов временно закрыли станцию метро Лукьяновская и ограничили движение на красной линии.

Об этом пишет Delo.ua.

Последствия в районах

Мэр Киева Виталий Кличко   сообщил, что последствия атаки БПЛА фиксировали в разных районах:

В Дарницком районе:

  • возгорание на крыше многоэтажки и нежилого здания;
  • пожар в супермаркете.

В Шевченковском районе:

  • возгорание в жилом доме, по другому адресу горели балконы.

В Днепровском районе:

  • пожар в торговых рядах и падение обломков на территорию детского сада.

В Соломенском районе:

  • вспыхнула   пожар в нежилом здании;
  • возгорание складских помещений.

Кроме того, по словам начальника Киевской МВА Тимура Ткаченко, в результате атаки погибший. По состоянию на 05:31 количество пострадавших выросло до 2.

Фото 2 — Обстрел Киева: закрыли станцию метро "Лукьяновская" и ограничили движение на красной линии (ФОТО)
Фото 3 — Обстрел Киева: закрыли станцию метро "Лукьяновская" и ограничили движение на красной линии (ФОТО)
Фото 4 — Обстрел Киева: закрыли станцию метро "Лукьяновская" и ограничили движение на красной линии (ФОТО)
Фото 5 — Обстрел Киева: закрыли станцию метро "Лукьяновская" и ограничили движение на красной линии (ФОТО)

Позже в ГСЧС   Уточнили, что в Шевченковском районе: в результате попадания обломков БПЛА загорелся балкон на первом этаже жилой 10-этажки. Пожар на площади 150 кв.м был локализован. Один человек спасен, еще один пострадал.

В Днепровском районе загорелись торговые постройки. Пожар ликвидирован на площади 500 кв.

В Дарницком районе загорелись пожары на территории гаражного кооператива и в дошкольном учебном заведении. Спасатели ликвидировали возгорание.

В Святошинском районе из-за падения обломков БПЛА загорелись гаражи.

Ст. м. "Лукьяновская" временно не будет работать из-за атак

Российские обстрелы повредили наземную часть станции метро «Лукьяновская» — она закрыта для пассажиров.

Пожара на станции нет, вражеская атака не повредила подземные помещения. Сейчас станцию временно закрыли на вход и выход, но она работает как укрытие.

Кроме того, как   отметили   в КГГА, по техническим причинам было изменено движение поездов на Святошинско-Броварской   ( красной) линии метро. Поезда курсируют только между станциями Академгородок и Вокзальная.

О возобновлении работы станции Лукьяновская и полноценном движении поездов на красной линии будет сообщено дополнительно.

Ограничение движения

По состоянию на 7 утра движение транспорта перекрыто:

  • от перекрестка с переулком Надежды Светличной до перекрестка с улицей Вересневой;
  • от перекрестка с улицей Дегтяревской до перекрестка с улицей Митрофана Довнар-Запольского;
  • от перекрестка с улицей Сечевых Стрельцов до перекрестка с улицей Лукьяновской.

Напомним, в ночь на 10 июля российская армия атаковала Киев беспилотниками и ракетами. Зафиксированы повреждения в жилых и нежилых зданиях в разных районах столицы. Из-за вражеских ударов двое гражданских погибли и четырнадцать получили ранения и травмы.

Автор:
Светлана Манько