Обстріл Києва: закрили станцію метро "Лук’янівська" та обмежили рух на червоній лінії (ФОТО)

У ніч на 21 липня армія РФ масовано атакувала Київ "шахедами" і балістичними ракетами. Столична влада повідомляє про одного загиблого та двох поранених. Через російський обстріл тимчасово закрили станцію метро Лук’янівська та обмежили рух на червоній лінії.

Про це пише Delo.ua.

Наслідки в районах

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що наслідки атаки БПЛА фіксували у різних районах:

В Дарницькому районі:

загорання на даху багатоповерхівки та нежитлової будівлі;

пожежа в супермаркеті.

В Шевченківському районі:

загорання в житловому будинку, за іншою адресою горіли балкони.

В Дніпровському районі:

пожежа в торгових рядах та падіння уламків на територію дитячого садочка.

В Соломʼянському районі:

спалахнула пожежа в нежитловій будівлі;

спалахнула пожежа в нежитловій будівлі; займання складських приміщень.

Крім того, за словами начальника Київської МВА Тимура Ткаченко, внаслідок атаки є загиблий. Станом на 05:31 кількість постраждалих зросла до 2.

Пізніше в ДСНС уточнили, що в Шевченківському районі: внаслідок влучання уламків БПЛА загорівся балкон на першому поверсі житлової 10-поверховки. Пожежу на площі 150 кв.м було локалізовано. Одна людина врятована, ще одна постраждала.

У Дніпровському районі загорілися торговельні споруди. Пожежу ліквідовано на площі 500 кв.м.

У Дарницькому районі спалахнули пожежі на території гаражного кооперативу та у дошкільному навчальному закладі. Рятувальники ліквідували загорання.

У Святошинському районі через падіння уламків БПЛА загорілися гаражі.

Ст. м. "Лукʼянівська" тимчасово не працюватиме через атаки

Російський обстріл пошкодив наземну частину станції метро «Лукʼянівська» — вона зачинена для пасажирів.

Пожежі на станції немає, ворожа атака не пошкодила підземні приміщення. Зараз станцію тимчасово закрили на вхід та вихід, але вона працює як укриття.

Крім того, як зазначили у КМДА, через технічні причини було змінено рух поїздів на Святошинсько-Броварській (червоній) лінії метро. Наразі поїзди курсують лише між станціями Академмістечко та Вокзальна.

Про відновлення роботи станції Лукʼянівська та повноцінного руху поїздів на червоній лінії буде повідомлено додатково.

Обмеження руху

Станом на 7 ранку рух транспорту перекритий:

від перехрестя з провулком Надії Світличної до перехрестя з вулицею Вересневою;

від перехрестя з вулицею Дегтярівською до перехрестя з вулицею Митрофана Довнар-Запольського;

від перехрестя з вулицею Січових Стрільців до перехрестя з вулицею Лукʼянівською.

Нагадаємо, у ніч проти 10 липня російська армія атакувала Київ безпілотниками та ракетами. Зафіксовано пошкодження в житлових і нежитлових будівлях у різних районах столиці. Через ворожі удари двоє цивільних загинули і чотирнадцять отримали поранення й травми.