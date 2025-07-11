На запуск системи перехоплення дронів у Києві виділяють 260 млн грн: що вона передбачає

У Києві запускають повноцінну систему перехоплення ворожих дронів. На реалізацію ініціативи спрямують 260 млн грн.

Як пише Delo.ua, про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

За його словами, столиця залучає більше коштів для реалізації масштабного проєкту "Чисте небо", який передбачає захист повітряного простору Києва за допомогою вітчизняних дронів-перехоплювачів.

Ткаченко повідомив, що на реалізацію ініціативи буде виділено 260 мільйонів гривень, уточнивши, що ці кошти підуть не просто на закупівлю техніки, а на створення ефективної системи реагування.

Йдеться про:

розгортання центру підготовки операторів - це спеціалізована структура, де проходитимуть навчання фахівці з управління дронами-перехоплювачами;

формування додаткових мобільних підрозділів, які нестимуть чергування у Києві та на підступах до міста.

Очільник КМВА також зауважив, що робота відбувається в тісній координації з Генеральним штабом ЗСУ, Повітряними силами та Силами оборони для досягнення максимальної синергії з системою протиповітряної оборони.

Ткаченко також розповів, що за кілька місяців пілотного запуску проєкт "Чисте небо" на Київщині вже засвідчив свою ефективність – було перехоплено майже 550 ворожих безпілотників.

Водночас начальник КМВА додав, що триває робота над залученням позабюджетних коштів.

Нагадаємо, раніше Ткаченко нарікав на відсутність модульних укриттів в столиці України та ініціював їх облаштування коштом громади.