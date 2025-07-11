Посольство Ватикану в Києві зазнало пошкоджень внаслідок російського обстрілу

Внаслідок масованої російської атаки на Київ вночі 10 липня було пошкоджено посольство Ватикану.

Як пише Delo.ua, про це в інтерв’ю Vatican News повідомив нунцій (посол) Святого Престолу в Україні, архієпископ Вісвальдас Кульбокас.

За його словами, пошкоджено дах будівлі посольства, гараж та службове приміщення. Працівники нунціатури не постраждали.

"Ми чули кілька вибухів, але два з них – дуже близько. Я також подивився на пошкодження цивільних будівель: одна приблизно за 70 метрів від нас, інша приблизно за 90 метрів… Ми підібрали близько десяти досить великих осколків, і я думаю, що це був безпілотник, тому що вони схожі на осколки безпілотника, а не ракети. Що стосується людей, ми в порядку, ми не зазнали жодних ушкоджень. Але, звичайно, це справляє враження, коли бачиш вибухи, що відбуваються в безпосередній близькості", – сказав Кульбокас.

Осколки, підібрані на території нунціатури. Фото: vaticannews.va

Він зауважив, що посольство Ватикану розташоване в Шевченківському районі столиці, де є також посольства інших держав.

Апостольський нунцій також відзначив, що інтенсивність російських обстрілів щоразу зростає, а тому закликав "всіх молитися".

Нагадаємо, у Києві внаслідок російської масованої атаки в ніч проти 4 липня був пошкоджений консульський відділ посольства Польщі.

Київ потерпав від комбінованої масованої атаки 10 липня

У ніч проти 10 липня російська армія атакувала Київ безпілотниками та ракетами. Зафіксовано пошкодження в житлових і нежитлових будівлях у різних районах столиці.

Через ворожі удари двоє цивільних загинули, а більше двадцяти отримали поранення й травми.

Значних пошкоджень зазнав офіс "5 каналу". Є руйнування у студії. Також знищено частину знімальної техніки та пошкоджено робочі місця.

Внаслідок атаки було пошкоджено будівлю Київської митниці. Постраждало кілька автомобілів з товарами, які перебували в зоні митного контролю.