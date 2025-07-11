Посольство Ватикана в Киеве получило повреждения в результате российских обстрелов

В результате массированной российской атаки на Киев ночью 10 июля было повреждено посольство Ватикана.

Как пишет Delo.ua, об этом в интервью Vatican News сообщил нунций (посол) Святого Престола в Украине, архиепископ Висвальдас Кульбокас.

По его словам, повреждена крыша здания посольства, гараж и служебное помещение.

"Мы слышали несколько взрывов, но два из них – очень близко. Я также посмотрел на повреждение гражданских зданий: одно примерно в 70 метрах от нас, другое примерно в 90 метрах… Мы подобрали около десяти довольно больших осколков, и я думаю, что это был беспилотник, потому что они похожи на осколки беспилотника, а не ракеты. конечно, это производит впечатление, когда видишь происходящие в непосредственной близости взрывы", – сказал Кульбокас.

Осколки, подобранные на территории нунциатуры.

Он отметил, что посольство Ватикана расположено в Шевченковском районе столицы, где есть также посольства других государств.

Апостольский нунций также отметил, что интенсивность российских обстрелов постоянно растет, а потому призвал "всех молиться".

Напомним, в Киеве в результате российской массированной атаки в ночь на 4 июля был поврежден консульский отдел посольства Польши.

Киев страдал от комбинированной массированной атаки 10 июля

В ночь на 10 июля русская армия атаковала Киев беспилотниками и ракетами. Зафиксированы повреждения в жилых и нежилых зданиях в разных районах столицы.

Из-за вражеских ударов двое гражданских погибли, а более двадцати получили ранения и травмы.

Значительные повреждения получил офис "5 канала". Есть разрушение в студии. Также уничтожена часть съемочной техники и повреждены рабочие места.

В результате атаки было повреждено здание Киевской таможни.