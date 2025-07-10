Ночная атака на Киев: повреждено здание таможни и грузы

В ночь на 10 июля российские войска снова нанесли удар по столице Украины. В результате атаки было повреждено здание Киевской таможни, расположенное неподалеку от эпицентра взрыва.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Государственную таможенную службу.

В результате обстрела пострадала таможенная инфраструктура, в том числе выбиты окна, повреждено здание и несколько автомобилей с грузами, находившимися в зоне таможенного контроля. К счастью, обошлось без погибших и раненых.

В Таможенной службе подчеркнули, что это уже не первый случай, когда таможенные органы становятся мишенью российских атак. С начала полномасштабного вторжения разрушены таможенные подразделения в Сумской, Черниговской, Тернопольской и Одесской областях. Особенно сильно пострадали десятки постов вдоль северо-восточной границы еще в первые недели вторжения.

Продолжаются обстрелы таможенной инфраструктуры у портов Большой Одессы Систематические атаки фиксируются и на таможенном посту "Орловка", расположенном рядом с границей с Румынией.

Несмотря на все, таможенная система Украины продолжает работать без перебоев. Оформление грузов продолжается, действуют электронные сервисы, производятся проверки и контроль.

"Мы осознаем, что за каждой декларацией стоит то, что поддерживает фронт и обеспечивает тыл — лекарства, горючее, оборудование, провизия. И, несмотря на удары, мы держимся — потому что работа сегодня это не только функция, а опора для страны", — подчеркнули в Гостаможслужбе.

Напомним, в ночь на 10 июля российская армия атаковала Киев беспилотниками и ракетами .