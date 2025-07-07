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Атака дронов на Киев: повреждена тепломагистраль, без горячей воды осталось около полутысячи зданий

Виталий Кличко
Мэр столицы Виталий Кличко. Фото: facebook.com/Vitaliy.Klychko

Из-за ночной атаки беспилотников на Киев 7 июля повреждена тепломагистраль большого диаметра. Без горячей воды остались около 500 зданий, в том числе жилые дома, школы, медучреждения и ведомственные объекты.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Отмечается, что из-за повреждения тепломагистрали диаметром 1 метр без услуги горячего водоснабжения осталось около 500 зданий.

Среди отключенных – как жилые дома, так и социальные учреждения – школы, медицинские учреждения, а также ведомственные объекты.

Кроме того, повреждены оконные конструкции на одном из энергообъектов.

В КГГА подчеркнули, что работники "Киевтеплоэнерго" делают все необходимое для ликвидации повреждения.

Атака на Киев 7 июля

Как сообщил мэр столицы Виталий Кличко, в Деснянском районе в результате падения обломков БпЛА поврежден фасад административного здания, газовая труба и пустой резервуар. Горение обломков ликвидировали. Потерпевших нет.

В Соломенском районе, по его словам, обломки сбитого БПЛА упали на автомойку. Повреждены авто и труба водоснабжения. Пожара не было, пострадавших предварительно тоже нет.

В Голосеевском районе обломки БПЛА повредили окна в офисном здании. По предварительной информации, без пострадавших.

"Также в результате попадания обломков БПЛА повреждена тепломагистраль большого диаметра. Коммунальщики уже работают над ликвидацией аварии", — отметил Кличко

Напомним, 6 июля в Киеве взорвалась цистерна с горюче-смазочными материалами в ангаре коммерческого предприятия неподалеку от ТЭЦ-6.

Автор:
Светлана Манько