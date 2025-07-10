Нічна атака на Київ: пошкоджено будівлю митниці та вантажі

У ніч на 10 липня російські війська знову завдали удару по столиці України. Внаслідок атаки було пошкоджено будівлю Київської митниці, що розташована неподалік епіцентру вибуху.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Державну митну службу.

У результаті обстрілу постраждала митна інфраструктура, зокрема вибиті вікна, пошкоджено будівлю та кілька автомобілів із вантажами, які перебували в зоні митного контролю. На щастя, обійшлося без загиблих і поранених.

У Митній службі наголосили, що це вже не перший випадок, коли митні органи стають мішенню російських атак. Із початку повномасштабного вторгнення були зруйновані митні підрозділи в Сумській, Чернігівській, Тернопільській та Одеській областях. Особливо сильно постраждали десятки постів уздовж північно-східного кордону ще у перші тижні вторгнення.

Тривають обстріли митної інфраструктури біля портів Великої Одеси. Систематичні атаки фіксуються і на митному посту "Орлівка", розташованому поруч з кордоном із Румунією.

Попри все, митна система України продовжує працювати без перебоїв. Оформлення вантажів триває, діють електронні сервіси, проводяться перевірки й контроль.

"Ми усвідомлюємо, що за кожною декларацією стоїть те, що підтримує фронт і забезпечує тил — ліки, пальне, обладнання, провізія. І попри удари ми тримаємося — бо робота сьогодні це не лише функція, а опора для країни", — підкреслили в Держмитслужбі.

Нагадаємо, у ніч проти 10 липня російська армія атакувала Київ безпілотниками та ракетами. Зафіксовано пошкодження в житлових і нежитлових будівлях у різних районах столиці. Через ворожі удари двоє цивільних загинули і чотирнадцять отримали поранення й травми.