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РФ атаковала Киев дронами и баллистикой: есть погибшие и пострадавшие
В ночь на 10 июля российская армия атаковала Киев беспилотниками и ракетами. Зафиксированы повреждения в жилых и нежилых зданиях в разных районах столицы. Из-за вражеских ударов двое гражданских погибли и четырнадцать получили ранения и травмы.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко,
На столицу летели баллистика и множество "шахедов".
Последствия обстрела
Шевченковский район
Спасатели работают в жилом доме, где в результате падения обломков произошел пожар на верхнем этаже. Еще по нескольким адресам зафиксировано падение обломков. По одному из адресов – также пожар. Все службы на местах.
Дарницкий район
В результате падения обломков БПЛА возник пожар в гаражах и на заправке. Также обломки упали во дворе одного из жилых домов.
Соломенский район
В результате падения обломков произошло возгорание крыши нежилого здания.
Голосеевский район
В результате падения обломков БПЛА загорелся грузовой автомобиль.
Подольский район
Падение обломков БПЛА на территории нежилой застройки.
В Шевченковском районе объявили о создании гуманитарных штабов помощи по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.
За информацией председателя РГА этого района Александра Сазановича, штабы развернуты на базе школы №101( ул. Коперника, 8) и школы №61(ул. Юрия Ильенко, 39).
Здесь можно получить:
- пособие по оформлению материальной поддержки;
- консультации юристов и психологов;
- разъяснения относительно дальнейших действий и возможных выплат.
По словам главы Киевской городской военной администрации (КМВА) Тимура Ткаченко, по состоянию на утро известно о двух погибших.
Кличко рассказал, что количество пострадавших в столице увеличилось до 14 человек. Девять из них медики госпитализировали, другим оказали помощь на месте или амбулаторно.
Движение транспорта перекрыто:
- улицей Волновахской (от перекрестка с бульваром Вацлава Гавела);
- улицей Козелецкой (от перекрестка с улицей Николая Василенко);
- улицей Сечевых Стрельцов (от перекрестка с улицей Студенческой до перекрестка с улицей Николая Пимоненко);
- улицей Юрия Ильенко (от перекрестка с улицей Дегтяревской до перекрестка с улицей Митрофана Довнар-Запольского);
- улицей Олексы Тихого (от перекрестка с переулком Чугуевским до перекрестка с улицей Грушечской).
Напомним, из-за ночной атаки беспилотников на Киев 7 июля была повреждена тепломагистраль большого диаметра, офисные и административные здания.