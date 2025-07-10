РФ атаковала Киев дронами и баллистикой: есть погибшие и пострадавшие

В ночь на 10 июля российская армия атаковала Киев беспилотниками и ракетами. Зафиксированы повреждения в жилых и нежилых зданиях в разных районах столицы. Из-за вражеских ударов двое гражданских погибли и четырнадцать получили ранения и травмы.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко,

На столицу летели баллистика и множество "шахедов".

Последствия обстрела

Шевченковский район

Спасатели работают в жилом доме, где в результате падения обломков произошел пожар на верхнем этаже. Еще по нескольким адресам зафиксировано падение обломков. По одному из адресов – также пожар. Все службы на местах.

Дарницкий район

В результате падения обломков БПЛА возник пожар в гаражах и на заправке. Также обломки упали во дворе одного из жилых домов.

Соломенский район

В результате падения обломков произошло возгорание крыши нежилого здания.

Голосеевский район

В результате падения обломков БПЛА загорелся грузовой автомобиль.

Подольский район

Падение обломков БПЛА на территории нежилой застройки.

В Шевченковском районе объявили о создании гуманитарных штабов помощи по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

За информацией председателя РГА этого района Александра Сазановича, штабы развернуты на базе школы №101( ул. Коперника, 8) и школы №61(ул. Юрия Ильенко, 39).

Здесь можно получить:

пособие по оформлению материальной поддержки;

консультации юристов и психологов;

разъяснения относительно дальнейших действий и возможных выплат.

По словам главы Киевской городской военной администрации (КМВА) Тимура Ткаченко, по состоянию на утро известно о двух погибших.

Кличко рассказал, что количество пострадавших в столице увеличилось до 14 человек. Девять из них медики госпитализировали, другим оказали помощь на месте или амбулаторно.

Движение транспорта перекрыто:

улицей Волновахской (от перекрестка с бульваром Вацлава Гавела);

улицей Козелецкой (от перекрестка с улицей Николая Василенко);

улицей Сечевых Стрельцов (от перекрестка с улицей Студенческой до перекрестка с улицей Николая Пимоненко);

улицей Юрия Ильенко (от перекрестка с улицей Дегтяревской до перекрестка с улицей Митрофана Довнар-Запольского);

улицей Олексы Тихого (от перекрестка с переулком Чугуевским до перекрестка с улицей Грушечской).

Напомним, из-за ночной атаки беспилотников на Киев 7 июля была повреждена тепломагистраль большого диаметра, офисные и административные здания.