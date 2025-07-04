Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,72

--0,09

EUR

49,18

+0,04

Наличный курс:

USD

41,75

41,65

EUR

49,58

49,35

Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Россияне повредили консульство Польши в Киеве: посол призвал Трампа к действиям

консульство
Фото: x.com/sikorskiradek

В Киеве в результате российской массированной атаки в ночь на 4 июля пострадало немало объектов. Среди них – консульский отдел посольства Польши.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

"Массированный российский обстрел минувшей ночью вызвал пожары и значительные повреждения, в частности польскому консульству в Киеве", — подчеркнул дипломат.

Он обратился к президенту США Дональду Трампу.

«Президент Трамп, Путин насмехается над вашими мирными усилиями. Пожалуйста, возобновите поставки зенитных боеприпасов в Украину и введите жесткие новые санкции против агрессора», — призвал Сикорский.

Напомним, Трамп заявил, что "не достиг ни одного прогресса" по завершению войны в Украине во время последнего телефонного разговора с российским диктатором Владимиром Путиным и заверил, что США продолжают поставлять вооружение Украине, однако при этом должны убедиться, что их собственные запасы остаются достаточными.

Атака на Киев 4 июля

Напомним, российская террористическая армия ночью 4 июля   атаковала Киев ударными дронами и баллистическими ракетами. Ранения получили 23 жителя столицы. В результате вражеского обстрела повреждена железнодорожная инфраструктура в черте города.

В целом, последствия атаки РФ зафиксировали на 13 локациях в Соломенском, Святошинском, Дарницком, Днепровском и Шевченковском районах столицы, есть значительные повреждения жилых домов.

Также поврежден склад книжного издательства и интернет-магазина "Наш Формат".

В результате обстрела повреждено несколько отделений, а также сортировочное депо "Новой почты".

Автор:
Светлана Манько